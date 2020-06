PS5-Event: Die große Enthüllung der PlayStation 5-Konsole und Spiele!

PS5 DualSense Controller in schwarz

Heute ist es endlich so weit. Sony wird in einer digitalen Veranstaltung die ersten PS5-Spiele vorstellen, die das bedeutendste Schaufenster seiner bisherigen Pläne der nächsten Generation, PlayStation 5, bieten wird.

Der Live-Stream beginnt um 22:00 Uhr deutscher Zeit und kann hier auf DailyGame live mitverfolgt werden. Den entsprechenden YouTube-Kanal haben wir euch weiter unten eingebettet. Laut Jim Ryan, Chef von Sony Interactive Entertainment, bietet das Event „die PS5-Spiele, die man nach dem Start spielen wird“. Das YouTube-Video hat leider nur einen Haken: es wird in 1080p und 30 Bildern pro Sekunde ausgestrahlt, also sind die Trailer und Gameplay-Eindrücke der nächsten Konsolen-Generation etwas gedrückt.

Nach der Werbung geht es weiter...

Die große Show kann auf verschiedenen Plattformen angesehen werden, einschließlich Twitch. Wir haben uns jedoch dafür entschieden den YouTube-Stream einzubinden, damit ihr nicht mehr die Seite wechseln müsst. Sony hat empfohlen sich Kopfhörer aufzusetzen, weil „die Show einige coole Audioarbeiten enthält“.

PlayStation 5-Spiele-Enthüllung: Live-Updates von DailyGame

Hier findet ihr all unsere Updates zum heutigen digitalen Event.

23:15 – Ende des PS5 Events

Das PlayStation 5-Event ist zu Ende. Neben der Konsole und dem DualSense Controller wurden auch andere neue Geräte, wie ein Headset, präsentiert die sich an das Design der PS5 anpassen.

23:09 – PlayStation 5 – Die Konsole

Es ist soweit. Wir haben lange darauf gewartet. Das Design der PlayStation 5 ist jetzt offiziell. Schlank und im schwarz weißen Design kommt sie daher. Passend zum DualSense Controller. Offenbar wird es 2 Edition geben. Eine PS5 und eine PS5 Digital (offenbar ohne ein Laufwerk).

Im Gegensatz zur Xbox One Series X hat sich Sony wieder für eine eher “typische” Konsolen-Form entschieden, welche allerdings hochkant aufgestellt werden muss. Wahrscheinlich auch für eine bessere Kühlung, diese Form.

Play has no Limits. Der neue Slogan der PlayStation 5.

23:05 – Horizon 2: Forbidden West

Eine wunderschöne Welt. Das kommende Benchmark-Spiel für die PlayStation 5. Natur, Leben und Roboter und eine Geschichte die noch nicht zu Ende erzählt wurde. Aloy wird erneut eine Welt erkunden, die sich in ihren ganzen Facetten präsentiert. Horizon 2: Forbidden West zeigt uns noch mehr was wir noch nicht gesehen haben. Nämlich weit entfernte Gebiete.

23:03 – Pragmata

Die Welt ist anders. Viel anders. Der Titel wird erst 2022 erscheinen und zeigte nicht all zu viel.

22:59 – Resident Evil 8 – Village

Seine Story naht sich dem Ende. Horror in seiner ganzen Schönheit. In diesem neuen Setting von Resident Evil 8 entfernen wir uns noch mehr von dem was wir von den Teilen gewöhnt sind. Schon RE7 knüpfte nicht mehr an die Story von RE6 an. In RE8 spielen wir noch nicht mal mehr in der heutigen Zeit uns durch den Alptraum, sondern in einer zeit des 18. Jahrhunderts. (?)

22:55 – Deathloop

Ein First-Person Shooter wird nun angekündigt der offenbar in einer Postapokalyptischen Welt spielt. Erschieße deine Gegner oder töte sie Loutlos. Passt es nicht? Dreh die Zeit zurück (vermutlich). 8 Targets müssen vernichtet werden, doch das ist nicht so einfach wie man es sich vorstellt. Kann man dem Deathloop entkommen?

22:52 – Demon’s Souls

Fliegende Rochen. Riesige Ritter. Feuer-Teufel und Riesen-Hände die aus der Erde kommen. Große feuerspeiende Drachen. Ja, es kommt. Das Remake zu Demon’s Souls.

22:50 – Bugsnax

Wir sind Bürgermeister in Bugsnax. Keine Ahnung was man da machen soll? Etwa Erdbeeren züchten? In der Nacht gegen Käfer verteidigen? Wir werden es “Holiday 2020” erfahren.

22: 49 – NBA 2K21

Besser, toller und aktueller. NBA kann nach dem letzten Flop sich nur noch in 2K21 steigern und das hoffen wir auch.

22:47 – Little Devil Inside

Pinguine in der Wüste. Reiten auf einem Wildschwein und einen Bären jagen. Was will man mehr von einem Spiel? Verwirrend und doch lustig wird Little Devil Inside in seinem etwas anderem Trailer vorgestellt.

22:45 – Astro Playroom

Natürlich exklusiv für die PlayStation 5 ein neuer Playroom der wohl bereits auf der Konsole vorinstalliert sein wird und in welchem wir diverse Mini-Games genießen können.

22:43 – Hitman 3

Allein gegen das Böse in welchem uns nur der Tod erwartet. Es wurde also endlich angekündigt. Mit Hitman 3 schlüpfen wir erneut in die Rolle des Auftragskillers der uns schon seit Jahren begeistert. Das Spiel erscheint im Januar 2021. Wahrscheinlich nicht nur für die PS5.

22:42 – Solar Ash

Ein Ninja-Kämpfer vor einem schwarzen Loch? Der mit seinem Hyper-Schuhen darin herum-slidet. Solar Ash präsentiert sich in einem etwas anderem Look, der teilweise etwas an Okami erinnert. Es erscheint 2021.

22:40 – Godfall

Wirf dich in den Kampf. Erlange starke Rüstungen und behaupte dich gegen starke Bosse in Godfall. So präsentiert sich der Hack’n’Slash Titel mit einer tollen Grafik und vielen Möglichkeiten in die Schlacht zu ziehen.

22:35 – JETT: The Far Shore

Wir reisen mit einen Raumschiff weit weg auf einen anderen Planeten. Keine Ahnung was das wird. Wall-E für Erwachsene?

22:34 – Ghostwire – Tokyo

Um Ghostwire – Tokyo war es lange Zeit sehr ruhig. Nach einem Trailer mit unglaublicher Grafik bekommen wir nun einen neuen Einblick auf das Spiel, in welchem es unsere Aufgabe ist, Tokyo zu retten. Mystisch, surreal und gruselig. Bestehen wir den Kampf gegen das Unbekannte? Das Spiel kommt 2021.

22:32 – Oddworld – Soulstorm

Endlich ein optisch geiler Side-Scroller? Mit Oddworld – Soulstorm kommt auch diese Spielmarke wieder zurück auf den Bildschirm.

22:30 – Goodbye Volcano High

Grafisch ungewohnt aber emotional. Was uns in dem Spiel erwarten wird bleibt spannend.

22:28 – Kena – Bridge of Spirits

Emotional, naturorientiert und dennoch spannend kommt der Trailer zu Kena – Bridge of Spirits daher. Der Titel von Ember Lab verzaubert uns in eine abenteuerliche Welt.

22:26 – Destruction Allstars

Wolltet ihr schon immer mal Autos schrotten? In Destruction Allstars wird dies möglich sein. Brutal, niedlich, verrückt und rasant. Das beschreibt das Gameplay des Games wohl am besten.

22:24 – Sackboy – A Big Adventure

Jetzt wird uns ein neuer Teil zu Sackboy präsentiert. Wir erhalten einen Einblick auf das Gameplay, sowie die farbenfrohe und verspielte Umgebung in welcher wir gemeinsam mit Freunden uns nach Herzenslust austoben können. Damit wird man einige Nintendo-Spieler beeindrucken können. Der Titel wird exklusiv für die PS5 erscheinen.

22:22 – Returnal

Ein weiterer Exklusiv-Titel für PlayStation 5. Dabei handelt es sich um Returnal. Vom Trailer kann man wohl von einem Sci-Fi Shooter-Titel ausgehen, der den Spieler in eine alptraumhafte Welt entführt und mit unserer Psyche spielen wird. Gruslig.

22:18 – Stray

Eine Welt voller Roboter. Wie sieht das Wohl aus? Die Entwickler von Stray zeigen es uns in einem kurzen Trailer. Das Game wird 2021 auf den Markt kommen.

22:16 – Project Athia

Auch Square Enix darf natürlich nicht fehlen und stellt ein neues Game vor. Das Game beeindruckt mit einer wunderschönen Umgebung, gefüllt mit Magie und mystischen Wesen. Es wird sich dabei zudem um ein Exklusiv-Titel für die PS5 handeln.

22:11 – Ratchet Clank Rift Apart von Insomniac Games

Lange waren es nur Gerüchte, nun ist es endlich soweit. Ratchet and Clank startet für die PlayStation 5. Bei der Präsentation zeigte man Pre-Alpha-Footage. Beeindruckend ist auf jeden Fall die farbenfrohe Umgebung, sowie die vielen Explosionen die alle gleichzeitig ablaufen.

22:09 – Gran Turismo 7

Als nächstes gibt es einen Einblick auf ein neues Gran Turismo-Spiel. Schneller, besser und grafisch makellos. Zunächst wird ein Trailer gezeigt, danach gibt es direkte Einblicke in das Gameplay von Gran Turismo 7.

22:07 – Marvel’s Spiderman Miles Morales

Der erste Footage wird gezeigt, alles wurde auf der PlayStation 5 aufgenommen. Es handelt sich dabei um einen kurzen Trailer zu einem neuem Spiderman-Spiel, welches den jungen Myles im Fokus haben wird

22:05 Uhr – Ein Rückblick

Wir sehen einen weißen Würfel in einem Raum. Ein Dreieck kommt heraus. Die Farben sind uns bekannt. Weiß, Blau und Schwarz. Seit der PS2 die Farben der Plattform von Sony, Die Symbole der PlayStation werden nacheinander erzeugt, dann eine Timeline, was bisher passierte. Man sieht PS4-Gameplay-Ausschnitte verschiedener Games.

Wir sehen als erste Vorstellung ein Rockstar-Spiel: Grand Theft Auto 5. Das Spiel wird „Enhanced“ und „Expanded“ für die PS5 kommen. 2021.

Jim Ryan beginnt mit einem Rückblick auf die letzten 25 Jahre PlayStation. Er spricht davon, dass das Team sich Jahre darauf gefreut hat, die PlayStation 5 zu präsentieren.

22:00 Uhr – Hype!

Knappe 120.000 Zuseher erleben den Start auf dem deutschsprachigen YouTube-Live-Stream von „PS5 – Die Zukunft des Gaming“.

21:55 Uhr – Die Musik startet. Die Spannung steigt.

Mittlerweile haben sich 60.000 Zuschauer im Live-Stream auf YouTube (Deutsch) eingefunden.

21:50 Uhr – Immer mehr Zuschauer auf YouTube

Aktuell warten bereits über 37.000 Zuschauer in der spanischen Version, 31.000 in der deutschen Ausgabe und 405.000 Zuschauer in der englischen Fassung. Auf Twitch warten im offiziellen PlayStation-Kanal bereits 187.000 Zuschauer auf das Event.

21:45 Uhr – Call of Duty 2020 nicht dabei

Wie der Twitter-User TheGamingRevolution mitgeteilt hat wird Call of Duty Black Ops nicht bei der Sony-Präsentation vorgestellt. Seine Quelle sagte ihm, dass der Shooter heute nicht bei dem PS5-Spiele-Event gezeigt wird. Stattdessen soll es irgendwie etwas mit dem Warzone-Live-Event zu tun haben.

21:30 Uhr – PS5-Spiele-Event: Was können wir erwarten?

In einer halben Stunde geht es endlich los. Am deutschen Livestream-Kanal auf YouTube haben sich bereits mehr als 12.000 Zuschauer eingefunden. Am spanischen Kanal sind es knappe 18.000 und im englischen Stream warten bereits 160.000 Zuschauer auf den Live-Stream von Sony.

Zu den Launch-Titeln haben wir euch bereits vor einigen Monaten erstmals berichtet. Nun, einige Titel sind immer wieder als Gerücht „aufgepoppt“. Darunter Horizon 2 (Horizon Zero Dawn 2) von Guerilla Games, Gran Turismo 7 von Polyphony Digital oder Crash Bandicoot von Activision (zeitexklusiv). Aber auch Silent Hill und Resident Evil 8 sollen wir heute Abend zu sehen bekommen.