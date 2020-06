Silent Hill könnte auf der PS5-Spiele-Show enthüllt werden

Konami’s Survival-Horror-Marke Silent Hill hat in den letzten Monaten einige Schlagzeilen gemacht. Gerüchten zufolge ist dank einer Partnerschaft zwischen ihnen und Sony eine Wiederbelebung des von SIE Japan entwickelten und von Serienschöpfer Keiichiro Toyama geleiteten Franchise als PS5-Exklusivtitel in Arbeit. Und obwohl Konami selbst die Gültigkeit dieser Leaks geleugnet hat, sind die Gerüchte immer wieder aufgetaucht, wobei die jüngste darauf hindeutet, dass eine Enthüllung des Spiels unmittelbar bevorsteht.

Auf Twitter hat der produktive Leaker AestheticGamer (aka DuskGolem) gesagt, dass das Silent Hill-Spiel wahrscheinlich während der kommenden PS5-Spiele-Präsentation enthüllt wird. Sollte das nicht eintreffen, gibt es schon einen Reserve-Termin: den August 2020, für die Enthüllung. Anscheinend hat die COVID-19-Pandemie sogar die „Leaker“ durcheinander gebracht. Er fügt hinzu, dass das Entwicklerteam aufgeregt ist, das Spiel zu enthüllen, und dass es sich in einem spielbaren Zustand befindet. Ersteres ist also wahrscheinlicher. Da es sich jedoch nicht um einen Starttitel für die PS5 handelt, besteht die Möglichkeit, dass es zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben wird .

(1/2) I'll lay this out again bluntly: Silent Hill if the Japan Studios, Toyama directing, etc, stuff is all true will either be revealed on the 4th or in August. It SHOULD be the 4th as the team is excited to reveal it, the game is PS5 exclusive and it's in a playable state.

In einem Follow-up-Tweet spricht er auch über die Survival-Horror-Marke Resident Evil. Laut AestheticGamer ist das Datum, an dem Resident Evil 8 – das in den letzten Monaten ebenfalls stark gemunkelt und durchgesickert ist – bekannt gegeben wird, derzeit viel nebulöser.

(2/2) The only reason it might not is it's not a launch game.

Resident Evil 8 I have no idea when the reveal is, but it was supposed to be E3 originally. It's a cross-gen game, similarly I think August is the latest it'll show up, but I suspect it'll show up somewhere this month

