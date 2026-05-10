PS5-Verkäufe brechen drastisch ein: Sony steht plötzlich unter Druck

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Selbst für Sony Interactive Entertainment wird die Lage rund um die PlayStation 5 spürbar schwieriger. Der Konzern hat in seinem aktuellen Geschäftsbericht offengelegt, dass die PS5-Verkäufe im jüngsten Quartal deutlich eingebrochen sind. Nur noch 1,5 Millionen Konsolen wurden in diesem Zeitraum verkauft. Das entspricht einem Rückgang von 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Für eine Konsole, die lange Zeit als Selbstläufer galt, ist das eine auffällige Entwicklung.

Auch auf das gesamte Geschäftsjahr gerechnet zeigt sich der Rückgang klar. Sony verkaufte im vergangenen Finanzjahr 16 Millionen PS5-Konsolen. Im Jahr davor waren es noch 18,5 Millionen Geräte. Damit ist die PS5 zwar weiterhin stark unterwegs, aber der Schwung lässt nach. Besonders brisant ist das deshalb, weil Sony noch immer stark von seiner Hardware-Basis lebt und die PS5 für viele große Exklusivtitel das zentrale Zuhause bleibt.

Warum die PS5 gerade an Tempo verliert

Sony nennt mehrere Gründe für die schwächeren Zahlen. Einer davon ist die inzwischen klar erkennbare Phase im Konsolenzyklus. Der Konzern spricht davon, dass sich die PS5 nun in der zweiten Hälfte ihres Lebenszyklus befindet. Das ist oft der Moment, in dem sich Verkäufe verlangsamen, weil viele interessierte Spieler bereits zugegriffen haben.

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Dazu kommt aber ein Problem, das 2026 deutlich größer geworden ist: steigende Kosten. Vor allem die Preise für Speicherbauteile setzen die Branche unter Druck. Genau das ist für Konsolen besonders heikel, weil moderne Systeme stark auf teure Komponenten angewiesen sind. Sony hat in mehreren Märkten zuletzt bereits an der Preisschraube gedreht. Höhere Preise machen eine Konsole aber automatisch schwerer verkäuflich, vor allem in einem wirtschaftlich unsicheren Umfeld.

Für viele Spieler ist genau das der Knackpunkt. Die PS5 war nie eine günstige Konsole, doch mit weiteren Preisanpassungen wächst die Hemmschwelle. Wer noch keine PlayStation 5 besitzt, überlegt heute oft länger, ob sich der Einstieg wirklich lohnt.

Auch Sonys Ausblick macht nicht gerade Mut

Noch interessanter als die aktuellen Verkaufszahlen ist Sonys Blick nach vorne. Der Konzern rechnet damit, dass die Umsätze im Gaming-Bereich im laufenden Geschäftsjahr weiter sinken könnten, trotz starker Neuerscheinungen wie GTA 6. Das zeigt, dass Sony nicht nur eine kurzfristige Delle sieht, sondern einen schwierigeren Markt erwartet.

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Das überrascht nicht ganz. Auch bei Microsoft läuft das Hardware-Geschäft alles andere als rund. Gleichzeitig bereitet Nintendo mit der Switch 2 eine neue Preisphase vor. Der Konsolenmarkt wirkt insgesamt nervöser als noch vor wenigen Jahren. Genau in so einer Situation wird Hardware deutlich stärker als früher zu einem Preis-Thema.

Für Sony bedeutet das: Die PlayStation 5 muss ihren Wert wieder stärker rechtfertigen. Exklusive Spiele, Services und Bundles werden wichtiger. Denn wenn die Konsole teurer wird, erwarten Spieler auch mehr Gründe für den Kauf.

Trotz des Rückgangs sollte man die Zahlen nicht falsch lesen. Die PlayStation 5 ist nicht plötzlich „gescheitert“. Sie bleibt eine der wichtigsten Konsolen der Welt und hat weiterhin eine riesige Nutzerbasis. Aber die aktuellen Daten zeigen klar: Sony kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass die Hardware sich von selbst verkauft.

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