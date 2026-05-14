DailyGame - Gaming News - GTA 6: „Best Buy“ soll Vorbestellungen geleakt haben – aber ein Detail stört
3 Min. lesen
Merken wir uns den 18. Mai?

GTA 6: „Best Buy“ soll Vorbestellungen geleakt haben – aber ein Detail stört

Mehrere Nutzer berichten von einer angeblichen Affiliate-Mail des US-Händlers Best Buy. Offiziell bestätigt ist der Vorbesteller-Start aber weder von Rockstar noch von Take-Two.

i GTA 6: „Best Buy“ soll Vorbestellungen geleakt haben – aber ein Detail stört
Artikel von Markus +
DailyGame bei Google merken
Leak-Score
Wie glaubwürdig ist dieser Leak? Plausibel!

Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Bei GTA 6 reicht inzwischen eine angebliche Händler-Mail, um die komplette Community in Bewegung zu setzen. Auf Reddit sorgt aktuell ein Beitrag für Diskussionen, wonach der US-amerikanische Händler „Best Buy“ den Start der Vorbestellungen versehentlich zu früh verraten haben könnte. Laut dem Thread sollen Affiliate-Partner des US-Händlers eine Mail erhalten haben, in der von einer GTA 6 Vorbesteller-Kampagne zwischen 18. und 21. Mai 2026 die Rede ist.

Das klingt auf den ersten Blick spannend, weil es zeitlich auffällig gut passt. Rockstar Games hat den Release von Grand Theft Auto VI offiziell auf den 19. November 2026 gelegt. Aktuell steht auf der offiziellen GTA 6-Seite aber weiterhin nur „zur Wunschliste hinzufügen“ für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Von Vorbestellungen ist dort noch keine Rede.

Was genau soll Best Buy verschickt haben?

Laut Reddit soll die angebliche Best Buy-Mail an Affiliate-Partner gegangen sein. Darin werde eine Kampagne zu „GTA 6 Vorbesteller (physisches Spiel)“ genannt. Als Zeitraum wird der 18. bis 21. Mai 2026 erwähnt, inklusive einer möglichen 5-Prozent-Provision für Online-Verkäufe (via Stallion83 auf X.com). Eine Affiliate-Kampagne kann auf echte Verkaufsplanung hinweisen, muss aber nicht automatisch bedeuten, dass Rockstar selbst an diesen Tagen eine große Ankündigung macht.

Werbung

Startet die Vorbestellung von Grand Theft Auto VI wirklich am 18. Mai? - Bild: Rockstar Games

Startet die Vorbestellung von Grand Theft Auto VI wirklich am 18. Mai? – Bild: Rockstar Games

Der auffälligste Punkt ist die Bezeichnung: Best Buy beziehungsweise die Mail soll laut Berichten von „GTA 6“ sprechen. Offiziell nutzt Rockstar aber konsequent den Namen „Grand Theft Auto VI“. Das muss den Leak nicht automatisch falsch machen, weil Händler und Affiliate-Systeme oft interne Kurzbezeichnungen verwenden. Trotzdem ist es ein Detail, das skeptisch machen sollte.

Dazu kommt: Weder Rockstar Games noch Best Buy haben den angeblichen Zeitraum bestätigt.

Lesenswert
GTA 6-Fans schauen auf zwei Mai-Termine, aber genau das könnte täuschen
Lesenswerter Artikel
GTA 6: Neue Hinweise deuten auf Trailer 3 und Vorbestellungen hin
Lesenswerter Artikel
GTA 6: Take-Two-CEO nennt das Spiel nach Hands-on „unglaublich“
Lesenswerter Artikel
GTA 6 später wegen Crunch? Take-Two erklärt Release-Verschiebung
Lesenswerter Artikel
GTA 6: Sony wirbt auf PS4-Konsolen für den Wechsel zur PS5
Lesenswerter Artikel
GTA 6: Warum der nächste Trailer wohl kein Überraschungs-Moment wird
Lesenswerter Artikel
GTA Online: Das nächste Update könnte das Ende einer Ära einläuten
Lesenswerter Artikel
GTA 6 zuerst auf Konsole: Take-Two erklärt die Wartezeit für PC-Spieler
Lesenswerter Artikel

Warum Fans trotzdem genauer hinschauen

Trotz aller Unsicherheit ist die Aufregung verständlich. Der Zeitpunkt passt zu mehreren aktuellen Entwicklungen. Sony hat bereits begonnen, PS4-Spieler gezielt auf den GTA 6-Start und den Wechsel zur PS5 aufmerksam zu machen. Gleichzeitig verdichten sich die Spekulationen um Trailer 3 und einen baldigen Start der Marketingphase.

Werbung

Für mich ist dieser Leak interessanter als viele frühere GTA 6-Gerüchte, weil er nicht nur auf einer anonymen Behauptung basiert, sondern angeblich auf Händler- beziehungsweise Affiliate-Kommunikation. Solche Systeme können echte Kampagnen vorab verraten. Gleichzeitig können sie auch Platzhalter, Testläufe oder falsch terminierte Werbemails enthalten.

Deshalb würde ich den 18. Mai nicht ignorieren, aber auch nicht als sicher betrachten. Realistisch ist: Rockstar bereitet die nächste Phase der Vermarktung vor. Vorbestellungen müssen irgendwann starten. Der Zeitraum im Mai ist möglich. Aber solange Rockstar selbst nichts sagt, bleibt es Spekulation.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Weiterlesen