GTA 6: „Best Buy“ soll Vorbestellungen geleakt haben – aber ein Detail stört

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Leak-Score Wie glaubwürdig ist dieser Leak? Plausibel! Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Bei GTA 6 reicht inzwischen eine angebliche Händler-Mail, um die komplette Community in Bewegung zu setzen. Auf Reddit sorgt aktuell ein Beitrag für Diskussionen, wonach der US-amerikanische Händler „Best Buy“ den Start der Vorbestellungen versehentlich zu früh verraten haben könnte. Laut dem Thread sollen Affiliate-Partner des US-Händlers eine Mail erhalten haben, in der von einer GTA 6 Vorbesteller-Kampagne zwischen 18. und 21. Mai 2026 die Rede ist.

Das klingt auf den ersten Blick spannend, weil es zeitlich auffällig gut passt. Rockstar Games hat den Release von Grand Theft Auto VI offiziell auf den 19. November 2026 gelegt. Aktuell steht auf der offiziellen GTA 6-Seite aber weiterhin nur „zur Wunschliste hinzufügen“ für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Von Vorbestellungen ist dort noch keine Rede.

Was genau soll Best Buy verschickt haben?

Laut Reddit soll die angebliche Best Buy-Mail an Affiliate-Partner gegangen sein. Darin werde eine Kampagne zu „GTA 6 Vorbesteller (physisches Spiel)“ genannt. Als Zeitraum wird der 18. bis 21. Mai 2026 erwähnt, inklusive einer möglichen 5-Prozent-Provision für Online-Verkäufe (via Stallion83 auf X.com). Eine Affiliate-Kampagne kann auf echte Verkaufsplanung hinweisen, muss aber nicht automatisch bedeuten, dass Rockstar selbst an diesen Tagen eine große Ankündigung macht.

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Der auffälligste Punkt ist die Bezeichnung: Best Buy beziehungsweise die Mail soll laut Berichten von „GTA 6“ sprechen. Offiziell nutzt Rockstar aber konsequent den Namen „Grand Theft Auto VI“. Das muss den Leak nicht automatisch falsch machen, weil Händler und Affiliate-Systeme oft interne Kurzbezeichnungen verwenden. Trotzdem ist es ein Detail, das skeptisch machen sollte.

Dazu kommt: Weder Rockstar Games noch Best Buy haben den angeblichen Zeitraum bestätigt.

Warum Fans trotzdem genauer hinschauen

Trotz aller Unsicherheit ist die Aufregung verständlich. Der Zeitpunkt passt zu mehreren aktuellen Entwicklungen. Sony hat bereits begonnen, PS4-Spieler gezielt auf den GTA 6-Start und den Wechsel zur PS5 aufmerksam zu machen. Gleichzeitig verdichten sich die Spekulationen um Trailer 3 und einen baldigen Start der Marketingphase.

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Für mich ist dieser Leak interessanter als viele frühere GTA 6-Gerüchte, weil er nicht nur auf einer anonymen Behauptung basiert, sondern angeblich auf Händler- beziehungsweise Affiliate-Kommunikation. Solche Systeme können echte Kampagnen vorab verraten. Gleichzeitig können sie auch Platzhalter, Testläufe oder falsch terminierte Werbemails enthalten.

Deshalb würde ich den 18. Mai nicht ignorieren, aber auch nicht als sicher betrachten. Realistisch ist: Rockstar bereitet die nächste Phase der Vermarktung vor. Vorbestellungen müssen irgendwann starten. Der Zeitraum im Mai ist möglich. Aber solange Rockstar selbst nichts sagt, bleibt es Spekulation.

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