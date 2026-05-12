GTA 6-Fans schauen auf zwei Mai-Termine, aber genau das könnte täuschen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Ich verstehe jeden, der bei GTA 6 inzwischen jeden Termin im Kalender markiert. Das Spiel ist offiziell für den 19. November 2026 angekündigt, Rockstar schweigt seit Trailer 2 (veröffentlicht am 06. Mai 2025) wieder weitgehend und die Fanbase sucht nach jedem kleinen Hinweis. Genau deshalb schauen gerade viele auf zwei Take-Two-Termine im Mai. Doch aus meiner Sicht ist hier Vorsicht angebracht.

Take-Two hat einen „Earnings Call“ am 21. Mai 2026 und einen weiteren CEO-Auftritt am 27. Mai 2026 geplant. Das klingt auf den ersten Blick spannend, weil Take-Two der Mutterkonzern von Rockstar Games ist. Aber der entscheidende Punkt ist: Beide Termine richten sich in erster Linie an Investoren, nicht an Fans. GTABoom weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Auftritte nicht als Bühne für GTA-6-Trailer oder große Reveals gedacht sind.

Faktencheck: Was ist wirklich bestätigt?

Bestätigt ist bisher nur: GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Das steht sowohl auf Rockstars offizieller GTA 6-Seite als auch in der offiziellen Verschiebungsnachricht. Eine PC-Version, ein Trailer-3-Termin oder ein Startdatum für Vorbestellungen sind dort (noch) nicht genannt.

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Das ist wichtig, weil die Community aus Take-Two-Terminen schnell mehr macht, als tatsächlich dahintersteckt. Ein „Earnings Call“ ist normalerweise dafür da, Geschäftszahlen, Prognosen und strategische Aussagen zu liefern. Natürlich kann Grand Theft Auto VI dabei erwähnt werden. Es wäre sogar überraschend, wenn Take-Two bei einem der wichtigsten Spiele der Branche gar nichts dazu sagt. Aber eine Erwähnung ist nicht dasselbe wie ein Trailer.

Warum Fans trotzdem auf den 21. und 27. Mai schauen

Der Reflex ist nachvollziehbar. Bei GTA 6 reicht ein einziger Satz von Strauss Zelnick, um wieder neue Spekulationen auszulösen. Nach der Verschiebung wollen Fans wissen, ob der neue Termin wirklich sicher ist, wann Trailer 3 kommt und wann Vorbestellungen starten. Dazu kommt, dass Rockstar seine Marketingphasen extrem kontrolliert. Wenn von Rockstar selbst nichts kommt, schauen alle automatisch auf Take-Two.

Genau hier liegt aber die Falle. Der US-amerikanische Videospiele-Publisher spricht bei solchen Terminen in erster Linie mit Analysten, Anlegern und Medien aus dem Finanzbereich. Dort geht es eher um Umsatzprognosen, Geschäftsjahre und Markterwartungen. Neue Gameplay-Szenen oder ein Vorbesteller-Termine würden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit direkt über Rockstar Games laufen, nicht nebenbei in einer Telefonkonferenz mit Investoren.

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Meine Einschätzung: Interessant, aber kein Countdown

Für mich sind die beiden Termine deshalb interessant, aber kein echter Countdown. Realistisch wäre eine weitere Bestätigung, dass GTA 6 weiterhin für den 19. November 2026 geplant ist. Klingt fad? Kann aber so kommen. Möglich wären auch neue Aussagen zur Bedeutung des Spiels für Take-Two oder zur kommenden Marketingphase. Mehr würde ich aktuell nicht erwarten.

Alles andere wäre Spekulation. Und gerade bei GTA 6 führt diese Spekulation oft zu einer unnötigen Enttäuschung. Fans bauen eine Erwartung auf, Rockstar Games hat nie etwas angekündigt, und am Ende heißt es wieder: „Warum kam nichts?“ Dabei war der Termin nie als Fan-Event gedacht.

Worauf man wirklich achten sollte

Wenn Rockstar Trailer 3, Vorbestellungen oder neue Screenshots vorbereitet, dann wird das sehr wahrscheinlich über die offiziellen Rockstar-Kanäle passieren. Die offizielle GTA 6-Seite bleibt deshalb die wichtigste Quelle. Dort stehen aktuell nur der Release am 19. November 2026 und die Plattformen PS5 sowie Xbox Series X/S. Und ja, auch nur „Trailer 2“.

Die Take-Two-Termine können trotzdem spannend werden. Vielleicht gibt es neue Aussagen zur Sicherheit des Release-Fensters. Vielleicht spricht Zelnick über die Erwartungen an das Spiel. Vielleicht wird auch nur bestätigt, was wir bereits wissen. Genau das wäre bei einem Investorentermin völlig normal.

Hinschauen ja, hochdrehen nein. Die beiden Mai-Termine könnten neue Einordnung liefern. Aber wer dort sicher mit Trailer 3 oder Vorbestellungen rechnet, verwechselt einen Business-Termin mit einer Rockstar-Show. Und genau das könnte am Ende wieder für die nächste große GTA 6-Hype-Enttäuschung sorgen.

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