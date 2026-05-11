GTA 6: Take-Two-CEO nennt das Spiel nach Hands-on „unglaublich“

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Während Fans weltweit weiter auf neue Gameplay-Szenen warten, hat Take-Two-CEO Strauss Zelnick jetzt verraten, dass er GTA 6 bereits selbst gespielt hat. Seine Aussagen sorgen aktuell für viel Aufmerksamkeit, weil sich der Chef des Rockstar-Mutterkonzerns ungewöhnlich begeistert über das Spiel äußerte.

Laut Zelnick sei GTA 6 „einfach unglaublich“. Gleichzeitig erklärte er, dass Rockstar Games aktuell extrem selbstbewusst mit dem Projekt umgehe. Genau solche Aussagen gelten für viele Beobachter als wichtiges Signal dafür, dass die Entwicklung offenbar planmäßig läuft.

Rockstar scheint beim neuen GTA keine Kompromisse machen zu wollen

Schon seit Monaten wird berichtet, dass Rockstar Games bei GTA 6 enorm hohe Ansprüche verfolgt. Das Studio soll intern bewusst zusätzlichen Entwicklungsaufwand in Kauf nehmen, um technische Probleme und unfertige Inhalte möglichst zu vermeiden.

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Diese Strategie passt auch zu den bisherigen Trailern und Leaks. Besonders die Detaildichte der offenen Welt, die Animationen und die technische Präsentation sorgen bereits seit der ersten Enthüllung für enorme Aufmerksamkeit. Viele Branchenbeobachter rechnen deshalb damit, dass GTA 6 neue Standards für Open-World-Spiele setzen könnte.

Take-Two wirkt beim Release weiter sehr sicher

Interessant ist außerdem, dass Take-Two zuletzt mehrfach den geplanten Release-Zeitraum bestätigt hat. Trotz vieler Spekulationen über mögliche Verschiebungen hält der Publisher aktuell weiter am geplanten Launch fest.

Gerade weil Rockstar Games in der Vergangenheit mehrere große Spiele verschoben hat, beobachten Investoren die Entwicklung diesmal besonders genau. Die aktuellen Aussagen des CEOs wirken allerdings so, als gäbe es intern momentan keinen Grund zur Sorge.

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GTA 6 bleibt das wohl wichtigste Spiel der gesamten Branche

Kaum ein anderes Spiel erzeugt aktuell vergleichbare Aufmerksamkeit wie GTA 6. Schon der erste Trailer erreichte innerhalb kürzester Zeit hunderte Millionen Aufrufe und dominierte monatelang soziale Netzwerke und Gaming-Seiten weltweit.

Zusätzlich erwarten viele Analysten, dass GTA 6 sämtliche Verkaufsrekorde der Branche brechen könnte. Genau deshalb wird momentan praktisch jede neue Information rund um Rockstar Games sofort zum großen Thema.

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