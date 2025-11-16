GTA 6: Insider behauptet, dass kein anderes Spiel es in 20 Jahren toppen wird

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Es sind über zehn Jahre seit dem Release von GTA 5 vergangen, die Konsolenwelt hat sich zweimal gedreht und trotzdem spricht gefühlt die ganze Gaming-Welt immer noch über ein einziges Spiel: GTA 6. Nach zwei Verschiebungen soll der Titel nun am 19. November 2026 erscheinen. Aber warum dauert die Entwicklung so lange und wird sich das Warten überhaupt lohnen?

Ein etablierter Insider ist sich sicher: Ja, und zwar mehr als die meisten ahnen. Es wird „kein GTA 5 2.0“, so viel ist schon einmal sicher.

YouTuber und Insider Reece „Kiwi Talkz“ Reilly, der bereits vor der zweiten Verschiebung von GTA 6 gewarnt haben soll, meldet sich jetzt mit einer steilen Aussage zu Wort. Auf X.com (vormals Twitter) widerspricht er der These, GTA 6 würde sich nur wie ein aufpoliertes GTA 5 anfühlen.

Laut ihm haben viele „keine Ahnung, wovon sie reden“. Er behauptet, dass einige der Dinge, an denen Rockstar arbeite, so ambitioniert seien, dass kein anderes Studio sie in den nächsten 15 bis 20 Jahren auf diesem Niveau nachbauen könne. GTA 6 wäre damit nicht nur ein normales Open-World-Spiel, sondern ein technischer und spielerischer Meilenstein über mehrere Konsolengenerationen hinweg.

Konkrete Details nennt er zwar nicht, aber andere Leaks, Stellenausschreibungen und Patente liefern Hinweise darauf, was Rockstar angeblich plant.

Was GTA 6 laut Leaks so einzigartig machen soll

Schon 2021 tauchten Hinweise in einer Rockstar-Stellenausschreibung für VFX-Artists auf. Dort war von „großflächiger Zerstörung“ die Rede, inklusive einstürzender Wolkenkratzer und extrem dynamischer Wettereffekte. Für eine Stadt wie Vice City könnte das bedeuten, dass du nicht nur bei Regen durch Neonstraßen fährst, sondern auch Gebäude kontrolliert einstürzen siehst, Stürme und Unwetter echte Auswirkungen auf Sicht, Fahrverhalten und Missionen haben sowie Explosionen und Schäden dauerhaft in der Spielwelt sichtbar bleiben.

Dazu kommen Patente, die angeblich beschreiben, wie GTA 6 mit Hilfe von KI Innenräume von Gebäuden prozedural erzeugen soll. Statt nur ein paar betretbare Ladenfronten könnte ein Großteil der Stadt echte, zugängliche Räume bieten, die sich lebendig anfühlen.

Ein weiterer Leak spricht von über 700 Shops und Malls, die du betreten und sogar ausrauben kannst. Die NPC-Routinen im Spiel sollen wesentlich komplexer sein als in jedem anderen Open World-Titel davor.

Damit würde Rockstar die klassische Open World deutlich weiterdenken: Statt „Deko-NPCs“ sollst du das Gefühl bekommen, dass Vice City wirklich lebt und auf dich reagiert.

Ambition oder Übertreibung: Wie glaubwürdig sind diese Aussagen?

Klar: Vieles davon klingt wie der feuchte Traum jedes GTA-Fans. Aber du solltest dir bewusst sein, dass es sich bei vielen Informationen um Gerüchte handelt. Insider, Leaker, Jobanzeigen, Patente – das alles sind Puzzleteile, keine offizielle Feature-Liste. Trotzdem passt das Bild zu Rockstars bisherigem Ansatz. Bereits 2018 zeigte Rockstar Games wie detailverliebt sie Red Dead Redemption 2 veröffentlicht haben. Und das war vor 7 Jahren. Bis heute kenne ich kein Open World-Spiel mit dieser Detailtiefe.

Du merkst es sicher selbst: Bei kaum einem Spiel sind die Erwartungen so hoch wie bei GTA 6. Wenn Insider jetzt sagen, GTA 6 sei weit mehr als ein „GTA 5 2.0“, dann feuert das natürlich die Fantasie an. Gleichzeitig steigt damit das Risiko, dass sich Spieler am Ende enttäuscht fühlen, wenn auch nur ein Teil der Erwartungen unerfüllt bleibt.

Ob GTA 6 am Ende wirklich alles revolutioniert, was du von Open-World-Games kennst, oder „nur“ ein extrem hochwertiges, modernes GTA wird, kann aktuell niemand sicher sagen. Aber eines ist klar: Die Kombination aus Leaks, Patenten, angeblichen KI-Systemen, zerstörbaren Gebäuden und hunderten betretbaren Shops sorgt dafür, dass die Messlatte höher hängt als bei jedem anderen Spiel dieser Generation.

Grand Theft Auto VI (GTA 6) erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

