Fable vor nächstem Release-Rückschlag? – Ein Game könnte alles verändern

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Die Geduld der Fans könnte erneut auf die Probe gestellt werden. Gut, ist ja nicht so, als würden wir nicht schon jahrelang darauf warten. Gerade als es so aussah, als würde das neue Fable endlich Fahrt aufnehmen und einen konkreten Release-Termin für 2026 bekommen, sorgt ein frisches Gerücht für einen Dämpfer. Und diesmal könnte ein anderes Spiel der Grund sein.

Insider berichten, dass das Reboot von Fable möglicherweise intern bereits nach hinten geschoben wurde. Offiziell ist weiterhin ein Release für Herbst 2026 geplant. Doch hinter den Kulissen könnte es anders aussehen. Eine Verschiebung ins Jahr 2027 steht im Raum, auch wenn das aktuell noch nicht bestätigt ist.

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„Ich sage, dass ich gehört habe, dass Fable intern verschoben wurde. Das bedeutet nicht, dass es nächstes Jahr rauskommt. Offenbar versuchen sie immer noch, es dieses Jahr rauszubringen, aber sie machen sich Sorgen wegen des Starts von GTA 6. Und wenn es also über den Release von GTA 6 hinaus verschoben wird, könnte das dazu führen, dass es in den Dezember rutscht, was es zu einem Top-Kandidaten machen könnte, in den Jahr 2027 verschoben zu werden“, so Insider Jeff Grubb (via IdleSloth auf X.com).

Fable: Der wahre Gegner heißt GTA 6

Der mögliche Grund sorgt für Diskussionen. Nicht technische Probleme. Nicht fehlender Fortschritt. Sondern ein anderer Gigant: GTA 6. Mit dem aktuell geplanten Release am 19. November 2026 stellt Rockstars Open-World-Spiel eine massive Konkurrenz dar. Viele Studios versuchen, genau dieses Zeitfenster zu vermeiden. Und das aus gutem Grund.

Spiele wie Grand Theft Auto VI ziehen eine enorme Aufmerksamkeit auf sich. Nicht nur in den Gaming News, sondern auch bei den Spielerzahlen, Streaming und Co. Ein Release in direkter Nähe kann für andere Titel zum Problem werden. Selbst große AAA-Spiele riskieren, komplett unterzugehen.

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Release-Strategie wird zum Risiko

Für Microsoft und Playground Games entsteht dadurch ein Dilemma. Option 1: Fable wie geplant 2026 veröffentlichen und riskieren, von GTA 6 überschattet zu werden. Option 2: Das Spiel verschieben und den Fans noch mehr Geduld abverlangen. Beides hat Konsequenzen.

Die Stimmung unter Fans ist gemischt. Einige verstehen die mögliche Entscheidung.

„Gegen GTA 6 anzutreten wäre Selbstmord“, so die eine Seite der Stimmen. Andere sind frustriert. Nach Jahren des Wartens hoffen viele endlich auf ein konkretes Release-Datum, nicht auf die nächste Verschiebung.

Fable bleibt eines der wichtigsten Xbox-Spiele

Dabei ist das Reboot extrem wichtig für Xbox. Die Reihe hat eine lange Geschichte und gilt als eines der ikonischsten RPG-Franchises der Plattform. Die Erwartungen sind entsprechend hoch. Noch ist nichts entschieden.

Doch das Gerücht zeigt, wie stark ein einzelnes Spiel die gesamte Branche beeinflussen kann. Und aktuell scheint es so, als würde GTA 6 selbst Projekte wie Fable (das härter wird als gedacht) ins Wanken bringen.

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