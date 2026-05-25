Xbox-Spieler müssen ihr Konto jetzt anders schützen – das musst du wissen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Viele Xbox-Spieler kennen diesen Moment: Du meldest dich an, bekommst einen Code per SMS und tippst ihn schnell ein. Jahrelang fühlte sich das wie ein normaler Sicherheitscheck an. Doch genau diese Methode verschwindet jetzt Schritt für Schritt aus dem Microsoft-Ökosystem.

Microsoft beginnt damit, SMS als Methode für Anmeldung und Kontowiederherstellung bei persönlichen Microsoft-Konten zu entfernen. Da Xbox-Konten auf Microsoft-Konten basieren, betrifft die Änderung auch Xbox-Spieler. Microsoft begründet den Schritt klar: SMS-basierte Authentifizierung sei inzwischen eine wichtige Quelle für Betrug. Stattdessen sollen Nutzer künftig stärker auf Passkeys, die Microsoft Authenticator App oder bestätigte E-Mail-Adressen setzen.

Warum Microsoft SMS-Codes abschafft

SMS-Codes galten lange als praktische zweite Schutzschicht. Das Problem: Sie sind nicht mehr besonders sicher. Angreifer können Nutzer per Phishing täuschen, Telefonnummern übernehmen oder über SIM-Swapping Zugriff auf Codes bekommen. Genau deshalb stuft Microsoft SMS nicht mehr als Zukunft der Kontosicherheit ein.

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Für Spieler klingt das erst einmal trocken. In der Praxis ist es aber wichtig. Wer sein Microsoft-Konto verliert, verliert nicht nur einen Login. Daran hängen oft Xbox-Profil, Gamerscore, digitale Spiele, Game-Pass-Zugang, gespeicherte Daten, Zahlungsinformationen und Käufe im Microsoft Store.

Darum ist die Änderung mehr als eine kleine technische Anpassung. Sie betrifft den Zugang zu einer ganzen Spiele-Bibliothek. Ein heikles Thema im Jahr 2026.

Was Xbox-Spieler jetzt wissen müssen

Microsoft nennt in seinem Support-Hinweis keine konkrete harte Abschaltfrist für alle Nutzer. Klar ist aber: Der Wechsel läuft bereits an. Neue oder bestehende Nutzer können künftig dazu aufgefordert werden, andere Sicherheitsmethoden einzurichten. Am wichtigsten ist jetzt, dass du nicht nur auf deine Telefonnummer vertraust. Wenn SMS als Wiederherstellung wegfällt, brauchst du andere Wege zurück in dein Konto. Dazu gehören eine aktuelle E-Mail-Adresse, ein Pass-Key oder eine Authenticator-App.

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Besonders kritisch wird es für Spieler, die alte Microsoft-Konten nutzen. Viele haben ihre Xbox-Adresse vor Jahren eingerichtet und seitdem kaum überprüft. Vielleicht ist die hinterlegte E-Mail nicht mehr aktiv. Vielleicht stimmt die Telefonnummer nicht mehr. Vielleicht gibt es keine zweite Methode. Genau dann kann eine Sicherheitsumstellung schnell unangenehm werden.

Passkeys sollen das Passwort ersetzen

Microsoft drängt schon länger in Richtung passwortloser Anmeldung. Passkeys funktionieren anders als klassische Passwörter oder SMS-Codes. Sie nutzen eine Anmeldung über dein Gerät, etwa per PIN, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung. Der eigentliche Sicherheitsschlüssel bleibt dabei auf dem Gerät und wird nicht wie ein Passwort eingegeben.

Für Nutzer soll das bequemer und sicherer sein. Du musst dir weniger merken und bist besser gegen klassische Phishing-Angriffe geschützt. Gleichzeitig müssen Spieler verstehen: Wer Passkeys nutzt, sollte seine Geräte und Wiederherstellungsoptionen sauber einrichten. Sonst wird aus mehr Sicherheit schnell ein neues Problem, wenn ein Smartphone verloren geht oder ein alter Laptop nicht mehr funktioniert.

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Microsofts Schritt ist aus Sicherheitssicht nachvollziehbar. Für Nutzer bedeutet er aber Arbeit. Jeder Xbox-Spieler sollte jetzt prüfen, ob die hinterlegte E-Mail stimmt, ob eine moderne Zwei-Faktor-Methode aktiv ist und ob der Zugang zur Wiederherstellung funktioniert.