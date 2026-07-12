Perfect Dark: Doom-Macher wollten neues Spiel entwickeln!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

id Software hatte vor der Kündigungswelle offenbar mehrere Pläne gefasst. Ein Plan davon soll ein neues Perfect Dark gewesen sein. Dieser Titels stand zwar noch nicht in Entwicklung, aber die ersten Pitches und Konzeptzeichnungen sollen bereits existieren. Aber nicht nur davon gab des Ideen. Auch für ein John Wick Videospiel und DOOM gab es welche.

Viele Ideen für mehrere Franchisen

id Software hätte Microsoft den Vorschlag gemacht die klassische Agenten-Serie Perfect Dark neu zu interpretieren. Dabei war nicht nur Perfect Dark ein Thema, auch ein von John Wick Filmen inspiriere Videospiel mit dem Codenamen Fury soll eine Idee gewesen sein. Ebenso war soll auch ein neues DOOM mit Koop-Elementen eine Idee. Alle diese Projekte befanden sich in einer frühen Phase. Es gab zu allen bereits Präsentationen mit Konzeptzeichnungen, allerdings noch kein grünes Licht seitens Microsoft. Mit der gewaltigen Entlassungswelle dürften diese Pläne nun zunichte oder zumindest auf Eis gelegt worden sein.

Nicht der erste Perfect Dark Versuch

Für Perfect Dark war es nicht der erste Anlauf. Erst kürzlich wurde ein schon seit Jahren in Entwicklung befindendes Perfect Dark Reboot von The Initiative und Crystal Dynamics eingestellt worden sein. Wenn an dem aktuellen Pitch von id Software etwas dran ist, dann wäre das schon der zweite erfolglose Versuch gewesen Perfect Dark wiederzubeleben.

Viele Widersprüche um id Software

Die Zukunft von id Software ist ungewiss. Es wird von massiven Einschnitten berichtet, da die Hälfte der Belegschaft betroffen sein soll. Gleichzeitig wird das ganze wieder relativiert. Das Studio solle nur noch als Support-Team funktionieren. Microsoft selber hat erklärt, dass weiterhin an der hauseigenen Engine von id Software gearbeitet wird und deshalb viele dieser Gerüchte über das Studio unwahr seien.

Ob die oben genannten Projekte tatsächlich für immer ad acta gelegt worden sind bleibt offen. Es sieht allerdings so aus als ob Microsoft seine Studios nur auf verkaufssichere Marken ansetzen will. Ein neues Perfect Dark ist also immer noch unsicher. Viele Fans dürften davon enttäuscht sein.

Quelle: gamesbeat.com