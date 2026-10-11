Hellraiser: Revival: Alle Safe Codes und Schließfachkombinationen

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

In Clive Barker’s Hellraiser: Revival von Saber Interactive findest du im Verlauf der Kampagne zahlreiche verschlossene Schränke, Safes und Schließfächer, deren Inhalte dir bei deinem Überlebenskampf helfen können. Um sie zu öffnen, musst du die richtigen vierstelligen Zahlencodes eingeben.

Insgesamt gibt es zehn dokumentierte Zahlenschlösser, deren Kombinationen sich in der Spielwelt finden lassen. Wer nicht lange nach den entsprechenden Hinweisen suchen möchte, kann die Codes direkt eingeben. Außerdem lässt sich mit dem Erfolg beziehungsweise der Trophäe Codeknacker eine zusätzliche Herausforderung abschließen, für die du lediglich fünf Zahlenschlösser öffnen musst.

Alle Codes in Hellraiser: Revival im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt dir die zehn bekannten Kombinationen in der Reihenfolge, in der du die entsprechenden Schlösser während eines regulären Spieldurchgangs erreichen kannst.

Fundort Code Wichtige Beute Schrank im Bilderkorridor 9901 Schießpulver, Verbandsmaterial und Herstellungsmaterialien Schrank im medizinischen Bereich 9891 Münzen, Schießpulver und Sägeblatt Safe im Haus auf dem Friedhof 9606 Pistolenaufsatz und Pistolenmunition Schrank in Brunos Musikzimmer 1966 Pistolenmunition, Schießpulver und Chemikalien Schrank im Schlangenraum 1952 Laserpointer für die Maschinenpistole und Revolvermunition Schrank im Badezimmer der Privaträume 1923 Hohlspitzmunition für den Revolver, Machete und weitere Materialien Blaue Tür im Fabrikbereich 1362 Inventarerweiterung, Waffenaufsatz und weitere Gegenstände Schrank im Waschraum 8571 Revolvermunition, Skullcrusher und Verbandsmaterial Schließfach im Pausenraum 2342 Munition für Revolver, Sturmgewehr und Maschinenpistole Schrank in der Kanalisation 1512 Schießpulver und Skullcrusher

So schaltest du den Erfolg Codeknacker frei

Für Codeknacker musst du insgesamt fünf Zahlenschlösser öffnen. Du musst also nicht sämtliche zehn Kombinationen finden, um den Erfolg beziehungsweise die Trophäe zu erhalten.

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Wenn du die Schlösser in der üblichen Reihenfolge während der Kampagne öffnest, kannst du das Ziel bereits relativ früh erreichen. Die ersten fünf Kombinationen lauten 9901, 9891, 9606, 1966 und 1952.

Sobald du das fünfte Zahlenschloss erfolgreich geöffnet hast, wird der Erfolg automatisch freigeschaltet. Du musst dafür keine zusätzliche Aufgabe erfüllen.

Alle Codes und Kombinationen

1. Schrank im Bilderkorridor: Code 9901

Der erste Schrank befindet sich während des Abschnitts Entkomme dem Cult im Korridor mit den Ölgemälden. Du erreichst diesen Bereich, nachdem du Bruno entkommen bist und seine Schlüsselkarte an dich genommen hast.

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Die Hinweise für den Code befinden sich direkt in der Umgebung. Untersuche die Gemälde und ihre Beschriftungen. Zwei Bilder liefern die Zahlen 99 und 01, aus denen sich die Kombination 9901 ergibt.

Falls sich der Schrank damit nicht öffnen lässt, probiere 0199. In den veröffentlichten Guides werden beide Kombinationen genannt. Im Inneren findest du unter anderem Schießpulver, Verbandsmaterial und weitere Materialien für die Herstellung.

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2. Schrank im medizinischen Bereich: Code 9891

Das nächste Zahlenschloss befindet sich in einem medizinisch genutzten Raum im Kellerbereich. Achte auf den Bereich mit einer Badewanne und mehreren Waschbecken, um den richtigen Ort zu erkennen.

Der Hinweis für den Code befindet sich auf einer Leiche. Untersuche die Tätowierung, um die Zahlenkombination abzuleiten. Anschließend kannst du den Schrank mit dem Code 9891 öffnen.

Als Belohnung erhältst du Münzen, Schießpulver und ein Sägeblatt. Diese Gegenstände sind besonders nützlich, wenn du deine Vorräte für die kommenden Begegnungen auffüllen möchtest.

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3. Safe im Haus auf dem Friedhof: Code 9606

Im Bereich des Friedhofs findest du ein Haus mit einem verschlossenen Safe. Die Kombination lautet 9606.

Der Hinweis setzt sich aus Informationen zusammen, die du in der Umgebung findest. Dazu gehören ein Bild und eine Notiz, die dir bei der Ermittlung der richtigen Zahlen helfen. Suche deshalb den Raum gründlich ab, bevor du den Safe öffnest.

Im Inneren befinden sich ein Aufsatz für die Pistole sowie Pistolenmunition. Es lohnt sich, den Safe möglichst früh mitzunehmen, da du später nicht ohne Weiteres in bereits abgeschlossene Bereiche zurückkehren kannst.

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4. Schrank in Brunos Musikzimmer: Code 1966

Während du Brunos Anwesen erkundest, gelangst du in das Musikzimmer im zweiten Stock. Dort steht ein Klavier. In einer Ecke des Raums befindet sich der verschlossene Schrank.

Der Code lässt sich mithilfe einer Notiz und eines Gemäldes ermitteln. Die Notiz weist darauf hin, dass du zum auf dem Gemälde dargestellten Jahr 300 addieren musst. Auf der Rückseite des Bildes mit der Darstellung einer brennenden Stadt findest du die Jahreszahl 1666.

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Die Rechnung lautet somit 1666 plus 300. Daraus ergibt sich der Code 1966.

Im Schrank liegen Pistolenmunition, Schießpulver und Chemikalien.

5. Schrank im Schlangenraum: Code 1952

Der nächste Schrank befindet sich im sogenannten Schlangenraum. In der Nähe findest du einen Bereich mit einem Voyeur Ticket sowie ein Bücherregal. Der Schrank steht in einer Ecke des Raums.

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Achte auf die Bärenfalle, die sich in diesem Bereich befindet, bevor du dich dem Schloss näherst. Der Hinweis steckt in einem Foto, dessen Datum teilweise unkenntlich gemacht wurde. Ein weiteres Bild in der Nähe des Peep Show Bereichs liefert die fehlende Information.

Mit dem Code 1952 kannst du den Schrank öffnen. Darin findest du einen Laserpointer für die Maschinenpistole sowie Revolvermunition.

Da dieses Schloss das fünfte in der üblichen Reihenfolge ist, erhältst du beim Öffnen den Erfolg Codeknacker, sofern du die vier vorherigen Schlösser ebenfalls geknackt hast.

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6. Badezimmer der Privaträume: Code 1923

In den Privaträumen wartet ein weiteres Zahlenschloss in einem Badezimmer auf dich. Bevor du den Schrank erreichen kannst, musst du das Rätsel an der Tür zu diesem Bereich lösen.

Der Hinweis befindet sich in einem angrenzenden Raum. Dort findest du ein Foto mit vier Geschäftsleuten, die jeweils mit einer zweistelligen Zahl gekennzeichnet sind. Entscheidend sind die beiden Personen, die eine Leviathan Anstecknadel tragen. Ihre Zahlen ergeben die Kombination 1923.

Im Schrank liegen Hohlspitzmunition für den Revolver, eine Machete, Maschinenpistolenmunition und Schießpulver.

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7. Blaue Tür im Fabrikbereich: Code 1362

Im Fabrikbereich findest du eine blaue Tür mit einem Zahlenschloss. Der Code lautet 1362.

Um die Kombination herauszufinden, musst du zwei Statuen untersuchen. Die relevanten Zahlen befinden sich auf den Rückseiten beziehungsweise Unterseiten der Figuren. Suche die Hinweise sorgfältig ab und setze die Zahlen in der richtigen Reihenfolge zusammen.

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Hinter der Tür warten mehrere Gegenstände auf dich, darunter eine Erweiterung für dein Inventar, ein Waffenaufsatz für das Sturmgewehr, Münzen und eine Bärenfalle. Gerade die Inventarerweiterung macht diesen Fundort interessant, da zusätzlicher Platz bei der Verwaltung deiner Ausrüstung hilfreich ist.

8. Schrank im Waschraum: Code 8571

Ein weiterer Schrank lässt sich im Waschraum mit dem Code 8571 öffnen. Die Hinweise dafür sind auf zwei Videokassetten verteilt, die sich in unterschiedlichen Räumen befinden.

Untersuche beide Aufnahmen beziehungsweise die zugehörigen Hinweise, um die Zahlen 85 und 71 zu erhalten. Setze sie zusammen, um die vierstellige Kombination zu bilden.

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Der Schrank enthält mehrere nützliche Gegenstände. Dazu gehören spezielle Revolvermunition, der Skullcrusher, Verbandsmaterial und Sturmgewehrmunition. Wer seine Vorräte aufstocken möchte, sollte diesen Fundort daher nicht übersehen.

9. Schließfach im Pausenraum: Code 2342

Im späteren Spielverlauf gelangst du in einen Bereich mit einem Operationssaal und einem kleinen Pausenraum. Nachdem Marlowe sich verwandelt hat und durch die Umgebung bricht, kannst du dem Weg folgen, um das Schließfach zu erreichen.

Das Schließfach befindet sich im hinteren linken Bereich des Pausenraums unter einem Fernseher. Die Zahlen für den Code sind an den Wänden zu finden, die durch die Zerstörung freigelegt wurden.

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Lies die Zahlen in der richtigen Reihenfolge ab. Beginne mit der Öffnung, die am weitesten von dir entfernt ist, und arbeite dich zur nächstgelegenen vor. Daraus ergibt sich der Code 2342.

Im Schließfach findest du Munition für Revolver, Sturmgewehr und Maschinenpistole.

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10. Schrank in der Kanalisation: Code 1512

Das letzte bekannte Zahlenschloss befindet sich in der Kanalisation. Folge dem Spielverlauf nach der Begegnung mit Marlowe, bis du den Bereich mit dem elektrisch geladenen Wasser erreichst.

Der Schrank steht hinter einer vergitterten Tür rechts vom Speicherpunkt. Den Hinweis auf die Kombination findest du in Form von Graffiti in der Nähe des Wasserbeckens.

Die Zahlen beziehen sich auf zwei Punktestände. Setze zuerst den höheren Rekord und anschließend den Wert ein, den dieser übertroffen hat. Daraus ergibt sich der Code 1512.

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Im Schrank befinden sich Schießpulver und der Skullcrusher. Auch wenn du Codeknacker zu diesem Zeitpunkt bereits freigeschaltet hast, kann sich der zusätzliche Abstecher für die Vorräte lohnen.

Lohnt es sich, alle zehn Schlösser zu öffnen?

Für den Erfolg Codeknacker in Clive Barker’s Hellraiser: Revival reichen fünf geöffnete Zahlenschlösser aus. Wer jedoch möglichst viele Ressourcen und Waffenverbesserungen sammeln möchte, sollte auch die übrigen Fundorte berücksichtigen.

Beachte dabei, dass du bereits abgeschlossene Bereiche nicht beliebig erneut betreten kannst. Wenn du möglichst viele Gegenstände mitnehmen möchtest, solltest du die Umgebung deshalb gründlich durchsuchen, bevor du einen Abschnitt verlässt. Das gilt besonders für die Schränke mit Inventarerweiterungen und Waffenaufsätzen.

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