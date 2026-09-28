Minecraft bekommt nach 14 Jahren endlich eine vierte Dimension

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Minecraft bekommt 2027 seine vierte Dimension. Mojang hat bei Minecraft Live angekündigt, dass The Sift nicht nur Teil von Minecraft Dungeons II bleibt, sondern auch in die Java und Bedrock Edition des eigentlichen Minecraft kommt. Es ist die erste komplett neue Dimension seit mehr als 14 Jahren.

„The Sift“ gesellt sich damit zu Overworld, Nether und End. Einen konkreten Veröffentlichungstermin für Minecraft gibt es noch nicht, offiziell bestätigt ist bisher nur 2027. Einen ersten Blick musst du allerdings nicht so lange aufschieben: Die Dimension steckt bereits in Minecraft Dungeons II, das morgen am 29. September 2026 erscheint.

Dort erreichst du „The Sift“ über Risse, die in der zusammenhängenden Spielwelt auftauchen. Mojang beschreibt die neue Dimension als farbenfrohen Ort voller Seelen und hat bereits Gebiete namens Meadow und Carapace gezeigt. Wie stark sich die spätere Minecraft-Version von der Umsetzung in Dungeons II unterscheidet, wurde noch nicht verraten.

Minecraft wächst nach 425 Millionen Verkäufen immer noch weiter

Die Ankündigung fällt mit Zahlen zusammen, die selbst für Minecraft ungewöhnlich sind. Xbox-Chefin Asha Sharma erklärte nach Minecraft Live, dass inzwischen mehr als 425 Millionen Exemplare verkauft wurden. Noch erstaunlicher: An einem durchschnittlichen Tag spielen laut Sharma mehr als 300.000 Menschen Minecraft zum ersten Mal. Gemeint sind also ausdrücklich neue Spieler und nicht die gesamte tägliche Spielerzahl.

Damit steigt der Abstand zu praktisch allen anderen Videospielen weiter. Noch 2025 lag Minecraft offiziell bei mehr als 350 Millionen Verkäufen. Diese Zahl ist inzwischen allerdings schon wieder deutlich überholt.

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„The Sift“ kommt erst 2027 ins normale Minecraft

Für Minecraft selbst ist die neue Dimension die deutlich größere Nachricht als eine weitere Verkaufsmarke. Nether und End gehören seit vielen Jahren zum Fundament des Spiels. Dass Mojang jetzt tatsächlich eine vierte Dimension ergänzt, verändert einen Bereich, den das Studio erstaunlich lange unangetastet gelassen hat.

Wer nicht bis dahin warten möchte, bekommt ab 29. September in Minecraft Dungeons II bereits eine erste Version davon. Ob Blöcke, Gegner und Mechaniken später unverändert ins Hauptspiel übernommen werden, ist derzeit noch offen.