Minecraft Live startet am Samstag: Mojang zeigt, wie es 2026 weitergeht

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Minecraft Live kehrt bereits kommenden Samstag, den 26. September, zurück. Mojang startet die Show um 19:00 Uhr unserer Zeit und verspricht Neuigkeiten zu kommenden Game Drops und weiteren Minecraft-Projekten. Übertragen wird das Event offiziell über Minecraft.net, YouTube und Twitch. Spannend wird, was Mojang nach den bisherigen Ankündigungen noch nachlegt. Beim Minecraft Live im März wurde beispielsweise Minecraft Dungeons 2 offiziell vorgestellt, dass am 29. September 2026 erscheinen wird.