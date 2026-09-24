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Minecraft Live startet am Samstag: Mojang zeigt, wie es 2026 weitergeht

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Artikel von Markus Bauer +
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Minecraft Live kehrt bereits kommenden Samstag, den 26. September, zurück. Mojang startet die Show um 19:00 Uhr unserer Zeit und verspricht Neuigkeiten zu kommenden Game Drops und weiteren Minecraft-Projekten. Übertragen wird das Event offiziell über Minecraft.net, YouTube und Twitch. Spannend wird, was Mojang nach den bisherigen Ankündigungen noch nachlegt. Beim Minecraft Live im März wurde beispielsweise Minecraft Dungeons 2 offiziell vorgestellt, dass am 29. September 2026 erscheinen wird.

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