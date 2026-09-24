Beyond Good & Evil 2 – 18 Jahre später sucht man bei Ubisoft noch immer Entwickler

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Beyond Good & Evil 2 lebt tatsächlich noch. Rund 18 Jahre nach der ersten öffentlichen Ankündigung arbeitet Ubisoft weiterhin an dem außergewöhnlich lange laufenden Projekt. Das bestätigt diesmal nicht nur ein Entwickler. Aktuelle Stellenanzeigen von Ubisoft zeigen, dass für das Spiel weiterhin neue Mitarbeiter gesucht werden.

Rik Godwin von Ubisoft Bordeaux erklärte, dass er in den vergangenen Monaten in einer unterstützenden und beratenden Rolle an Beyond Good & Evil 2 gearbeitet habe. Besonders sympathisch ist der Zusatz: Er habe vorher sogar überprüft, ob er das öffentlich sagen dürfe.

Viel wichtiger ist allerdings, dass sich Godwins Aussage direkt mit offiziellen Informationen von Ubisoft deckt. Der Publisher sucht aktuell unter anderem einen Gameplay Animation Director für Beyond Good & Evil 2. In der Stellenbeschreibung wird das Spiel weiterhin als Open World-Action-Adventure beschrieben, das mit Ubisofts eigener „Voyager Engine“ entsteht. Auch weitere Positionen wie Senior Gameplay Animator und Senior Game Designer sind für das Projekt ausgeschrieben.

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Ubisoft sucht nicht nur Personal, das Spiel wird offenbar auch getestet

Ein Detail aus der Stellenausschreibung ist dabei besonders interessant. Kandidaten, die den Bewerbungsprozess erfolgreich durchlaufen, sollen bei Ubisoft Montpellier das Team kennenlernen und dabei auch selbst Hand an das Spiel legen können. Der französische Videospiele-Publisher spricht ausdrücklich davon, dass Bewerber das Projekt im Studio testen sollen.

Das klingt zunächst nach einer Kleinigkeit. Bei Beyond Good & Evil 2 ist aber selbst so ein Hinweis bemerkenswert. Das Spiel wurde erstmals 2008 öffentlich gezeigt und 2017 in seiner heutigen Form erneut vorgestellt. Seitdem gab es immer wieder längere Phasen praktisch ohne sichtbare Fortschritte.

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Beyond Good & Evil 2 hat schon mehrere Ubisoft-Krisen überstanden

Das ist gerade deshalb bemerkenswert, weil Ubisoft sein Spieleportfolio in den vergangenen Jahren stark zusammengestrichen hat. Anfang 2026 wurde erneut bestätigt, dass Beyond Good & Evil 2 trotz der Umstrukturierungen weiterentwickelt wird. Creative Director Fawzi Mesmar erklärte damals, dass sein Team und das Projekt von den damaligen Änderungen nicht betroffen seien.

Genau dieser Artikel bekommt mit Godwins Aussage und den aktuellen Stellenausschreibungen nun ein wichtiges Update. Schon 2023 hatte Ubisoft nach einer anderen Sparrunde versichert, dass Beyond Good & Evil 2 weiterhin entwickelt wird. Selbst Jahre davor sorgten neue Jobangebote immer wieder für Lebenszeichen.

Was weiterhin fehlt, ist allerdings das Entscheidende: ein Release-Termin. Ubisoft nennt derzeit weder ein Jahr noch einen konkreten Zeitraum. Auch eine neue Gameplay-Präsentation wurde nicht angekündigt. Aus Godwins Aussage lässt sich deshalb nicht ableiten, dass eine Enthüllung oder Veröffentlichung unmittelbar bevorsteht.

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