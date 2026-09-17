Assassin’s Creed Mirage bekommt eine eigene AlUla-App

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wer das durchaus erfolgreiche Assassin’s Creed Mirage gespielt hat, kennt AlUla inzwischen als einen der Schauplätze des großen Updates „Tal der Erinnerung“. Jetzt geht Ubisoft noch einen Schritt weiter und macht die historische Region auch außerhalb des eigentlichen Spiels erkundbar.

Mit der neuen Discovery Tour-App: AlUla können Spieler kostenlos in die Geschichte und das kulturelle Erbe der Region eintauchen. Die Anwendung ist für mobile Geräte verfügbar und lässt sich außerdem direkt als Web-App nutzen.

Eine eigene Reise durch AlUla

Die App besteht aus mehreren Bereichen. Besonders interessant ist „Erkunde AlUla“. Dabei handelt es sich um eine etwa 90-minütige Reise, bei der verschiedene historische Orte besucht werden.

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Die einzelnen Missionen vermitteln dabei nicht nur Informationen. Das Wissen aus den verschiedenen Stationen wird benötigt, um Aufgaben zu lösen und am Ende eine alte Inschrift zu entschlüsseln. Dazu kommen ausführliche Kodex-Einträge, historische Bilder und interaktive Elemente. Einige Objekte lassen sich sogar in 3D betrachten und teilweise über Augmented Reality erkunden.

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Von der Vergangenheit bis zur Gegenwart

Wer noch tiefer einsteigen möchte, kann zudem eine Chronologie der Region verfolgen. Sie führt durch verschiedene Epochen – von prähistorischen Zeiten bis zur modernen Geschichte von AlUla. Damit unterscheidet sich die App etwas von einem normalen Begleitprogramm zu einem Videospiel.

Ubisoft möchte nicht nur die Spielwelt aus Assassin’s Creed Mirage (hier geht es zu unserer Game Review) präsentieren, sondern zeigen, welche reale Geschichte hinter dem Schauplatz steckt. AlUla wurde für „Tal der Erinnerung“ als Teil der Welt des 9. Jahrhunderts umgesetzt. Das kostenlose Update brachte dabei eine komplett neue Region, eine zusätzliche Geschichte rund um Basims Familie und mehr als sechs Stunden neue Inhalte ins Spiel.

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Kostenlos für alle

Die Discovery Tour-App: AlUla kann kostenlos genutzt werden. Wer nichts installieren möchte, kann die Erfahrung direkt über die Web-Version starten.

Für Fans von Assassin’s Creed Mirage ist das damit eine nette Möglichkeit, noch einmal in die Region einzutauchen. Gleichzeitig bekommen Spieler einen besseren Eindruck davon, wie viel historische Inspiration hinter der Spielwelt steckt.