Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Ubisoft Milan arbeitete offenbar an einem eigenen „The Legend of Zelda“-Spiel und ausgerechnet Ganondorf sollte darin die Hauptfigur sein. Das Überraschende daran: Die Idee für den berühmten Bösewicht soll nicht von Ubisoft gekommen sein. Nintendo selbst habe vorgeschlagen, den ursprünglich geplanten neuen Protagonisten durch Ganondorf zu ersetzen. Ende 2023 lehnte Nintendo den daraus entstandenen Prototyp trotzdem ab.

Die Informationen stammen von Tom Henderson von Insider Gaming. Für seinen Bericht recherchierte Henderson nach eigenen Angaben mehr als 18 Monate und konnte die Geschichte über mehrere Quellen unabhängig bestätigen. Weder Nintendo noch Ubisoft haben das Projekt offiziell bestätigt.

Intern trug das Spiel den Codenamen Project Goliath. Die Arbeiten begannen nach der Veröffentlichung von Mario + Rabbids Sparks of Hope Ende 2022. Ubisoft Milan wollte die Zusammenarbeit mit Nintendo fortsetzen, aber nicht einfach ein drittes Mario + Rabbids entwickeln. Stattdessen entstand die Idee für ein eigenständiges Spin-off im Zelda-Universum.

Nintendo wollte Ganondorf statt eines neuen Zelda-Helden

Der ursprüngliche Entwurf sah noch eine völlig neue Hauptfigur vor. Nintendo soll das Konzept grundsätzlich interessant gefunden, aber eine entscheidende Änderung verlangt haben: Ganondorf sollte spielbar werden.

Davide Soliani und ein kleines Team entwickelten die Idee daraufhin weiter und arbeiteten 2023 an einem Prototyp.

Wie das eigentliche Gameplay funktioniert hätte, ist bislang nicht bekannt. Auch deshalb sollte man bei Begriffen wie Action-Adventure, Open World oder Rollenspiel vorsichtig sein. Hendersons Quellen beschreiben Goliath lediglich als ausgesprochen ambitioniertes Projekt. Ganondorf war zwar bereits in Spielen wie Hyrule Warriors und Super Smash Bros. spielbar, ein eigenes Zelda-Abenteuer mit ihm im Mittelpunkt wäre aber ein ungewöhnlicher Richtungswechsel für die Reihe gewesen.

Im November 2023 präsentierte Ubisoft Milan den Prototyp. Nintendo gab dem Projekt anschließend keine weitere Freigabe. Warum, konnten auch Hendersons Quellen nicht klären.

Nach dem Zelda-Aus zerbrach auch die Zusammenarbeit

Ubisoft Milan soll danach noch über andere Nintendo-Marken gesprochen haben. Intern waren unter anderem Star Fox sowie ein weiteres Mario-Projekt im Gespräch. Zwischen Ende 2023 und Anfang 2024 brachen die Gespräche zwischen Ubisoft und Nintendo laut dem Bericht jedoch zunehmend auseinander.

Das passt zu einer Entwicklung, die schon länger bekannt ist. Nach Mario + Rabbids Sparks of Hope verließen Soliani und mehrere langjährige Mitarbeiter Ubisoft und gründeten später Day 4 Night.

Damit bleibt „Project Goliath“ eines dieser Spiele, bei denen schon die Grundidee neugierig macht. Noch bemerkenswerter als Ganondorf als Hauptfigur ist allerdings, dass Nintendo anscheinend diese Änderung offenbar selbst wollte und den fertigen Prototyp anschließend trotzdem nicht weiterverfolgte.

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein Feedback !