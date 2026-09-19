Ocarina of Time gegen GTA 6: Ex-Nintendo-Managerin würde GTA wählen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time gegen GTA 6. Genau über dieses ungewöhnliche Duell haben wir zuletzt bereits im DailyGame-Podcast diskutiert. Jetzt meldet sich ausgerechnet eine ehemalige Nintendo-Managerin zu Wort und macht ziemlich deutlich, welches der beiden Spiele bei ihr Vorrang hätte.

Krysta Yang, ehemalige PR-Managerin bei Nintendo of America, ist vor allem darüber erleichtert, dass Nintendo sein großes Zelda-Remake nicht direkt gegen Grand Theft Auto VI antreten lässt. Ocarina of Time erscheint am 05. November 2026 für Nintendo Switch 2. Rockstar folgt exakt zwei Wochen später, am 19. November, mit GTA 6 für PS5 und Xbox Series X/S.

In der aktuellen Folge des Kit & Krysta Podcasts macht Yang keinen großen Hehl daraus, wie sie sich bei einem direkten Duell entschieden hätte: GTA 6 hätte Vorrang bekommen.

Selbst bei Ocarina of Time hätte sie GTA 6 zuerst gespielt

Yang bezeichnet den Abstand zwischen beiden Veröffentlichungen sinngemäß als Glücksfall. Wären GTA 6 und das OoT-Remake am selben Tag erschienen, hätte sie sich trotz ihrer Nintendo-Vergangenheit zuerst Rockstars neues Spiel vorgenommen. Nun muss sie sich gar nicht entscheiden. Zwei Wochen reichen ihr nach eigener Aussage, um sich zuerst durch Hyrule zu spielen und anschließend nach Leonida zu wechseln.

Das eigentliche Problem haben am Ende wahrscheinlich weniger Nintendo und Rockstar als wir Spielerinnen und Spieler. Zwei der größten Namen der Branche erscheinen innerhalb von nur 14 Tagen!

Ocarina of Time ist dabei keineswegs nur eine aufgehübschte N64-Version. Nintendo baut das Spiel für Switch 2 grundlegend neu auf. Dazu gehören komplett überarbeitete Grafik, vertonte Zwischensequenzen, zusätzliche Dialoge, orchestrale Musik und modernisierte Steuerung.

GTA 6 dürfte auf der anderen Seite für viele Spieler eines jener Spiele sein, bei denen andere Neuerscheinungen automatisch für einige Wochen in den Hintergrund rücken. Genau deshalb ist Yangs Aussage interessant: Selbst jemand, der jahrelang für Nintendo gearbeitet hat, würde bei einer direkten Entscheidung Rockstars Blockbuster zuerst starten.

Vielleicht ist der 05. November deshalb tatsächlich der beste Termin, den Nintendo wählen konnte. Zelda bekommt seinen eigenen großen Moment. Und wenn am 19. November gefühlt die halbe Gaming-Community nach Leonida verschwindet, können viele Spieler Hyrule bereits hinter sich gelassen haben. Immerhin es es um Umfang her kein neues Breath of the Wild.