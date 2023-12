GTA 6: Trailer ist da und bricht schon jetzt alle Rekorde

Es ist endlich so weit. Nach zehn Jahren des unermüdlichen Wartens hat Rockstar Games endlich den ersten Trailer zur wohl am meisten erwarteten Fortsetzung aller Zeiten veröffentlicht. Der erste offizielle Blick auf GTA 6 ist online und mit ihm kommen die ersten bestätigten Informationen. Und kaum anders zu erwarten, bricht der erste Trailer schon jetzt alle Rekorde.

Vorerst muss jedoch gesagt werden, dass nahezu alles, das der erste Trailer preisgibt, bereits im Vorfeld durch zahlreiche Leaks bestätigt wurde. Zum einen von einem der größten Gaming-Hacks in der Geschichte. Andererseits von mehreren kleineren, die zuletzt nahezu den gesamten Inhalt des Trailers wiedergaben. Auch deshalb erschien der Trailer bereits einen Tag früher. Doch jetzt ist er hier, seht ihn euch also selbst erst einmal an:

GTA 6 – Trailer bricht Rekorde

Der Trailer schaffte es dabei schon jetzt alle YouTube-Rekorde zu brechen. Innerhalb der kurzen Zeit ist das Video auf über 100 Millionen Aufrufe gekommen (stand 6.12.2023) und entthront damit Mr.Beast, der sich zuletzt damit rühmte. Das knapp 90-sekündige Video liefert dabei all das, was bereits in der Vergangenheit per Gerüchte die Runden machte.

GTA 6 spielt erneut in Vice City, einer fiktiven Version des amerikanischen Miamis, und soll dabei große Teile Floridas abdecken. Erneut gibt es mehrere spielbare Protagonisten, diesmal jedoch die franchiseerste weibliche Spielfigur. Auch spielt die Fortsetzung in der heutige Zeit und nicht in den 1980er-Jahren, wie sich einige Fans wünschten. Anhand zahlreicher Kurzclips in Form von TikTok-Videos ist erneut spürbar, dass mediale Einflüsse und Internetkultur einen großen Teil der Präsentation ausmachen.

Auch ein Releasetermin steht schon fest. So soll GTA 6 2025 erscheinen und zwar ausschließlich für die aktuellen Konsolengeneration (Xbox Series/ PS5). Ein Release für PC, Xbox One und PS4 sei demnach vorerst nicht vorgesehen. Die PC-Version soll erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Wenn Rockstar Games erneut vorhat, GTA 6 über Jahre hinweg mit Online-Inhalten zu versorgen, dann ist auch durchaus vorstellbar, dass die Fortsetzung für kommende Konsolengenerationen adaptiert wird. Denn wenn Grand Theft Auto 6 hält, was es schon jetzt verspricht, dann dürfte es ein Spiel werden, das uns noch viele Jahre beschäftigen wird.