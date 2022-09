GTA 6: Erste Gameplayvideos scheinbar geleakt

In der vergangenen Nacht sind Gameplayvideos aufgetaucht, die scheinbar das derzeit bei Rockstar Games in Entwicklung befindliche GTA 6 zeigen. Bei den Videos handelt es sich zwar noch um grobes Material der Entwickler, mit unfertigen Assets und verbesserungswürdigen Animationen. Aber einiges deutete darauf hin, dass wir hierbei wirklich das erste inoffizielle Material zur Fortsetzung von Grand Theft Auto V zu sehen bekommen.

So zeigt das Material, das von einem Nutzer des GTA-Forums hochgeladen wurde (via IGN) einiges, was gerüchteweise in den vergangenen Monaten immer mal wieder kursierte. In den Videos, die mittlerweile auch auf YouTube zu finden sind, sieht man einen rohen Test-Build der Entwickler, indem verschiedene Gameplayfunktionen ausprobiert werden können. Hierbei fällt allerdings schnell auf, dass dieser Test wohl in einer ziemlich vollständigen Version von Vice City stattfindet. Dass jene Stadt dabei im Fokus der Fortsetzung stehen soll, ist seit langem ein offenes Geheimnis.

GTA 6 Leak bestätigt Gerüchte

Spannender ist hierbei jedoch, dass in den Videos bisher auch zwei spielbare Charaktere zu sehen sind. Einer davon ist ein Mann, die andere eine Frau. Bereits vor einigen Monaten kamen die Gerüchte auf, dass in GTA 6 ein spielbares Protagonistenpärchen im Vordergrund stehen dürfte. Die in den Leaks gezeigten Figuren sind dabei bereits gut modelliert und wirken vollständig. Dass es sich bei dem Material daher tatsächlich um erstes Gameplay der Fortsetzung handelt, auch wenn aus einem inoffizielle Leak stammt, ist durchaus wahrscheinlich.

Hinzukommt noch, dass in den Videos bereits vollvertonte Dialoge vorkommen, die sehr nach Rockstar klingen. Auch die gezeigten Schussgefechte wirken wie aus einer Mischung aus Grand Theft Auto 5 und Red Dead Redemption 2. Der User, der sich für den Leak verantwortlich zeigt, behauptet dabei sogar, dass die Videos direkt von internen Rockstarkanäle heruntergeladen wurden. Da es sich dabei wohl um einen Hack handelt, werden wir die Video hierbei allerdings nicht verlinken. Wenn ihr euch selbst ein Bild um die Echtheit der Videos machen wollt, sind sie hingegen immer noch (stand 18.9.2022) auf Youtube zu finden.

Passend zum Thema