Hogwarts Legacy 2 bei State of Play? – Gerücht lässt Fans hoffen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Leak-Score Wie glaubwürdig ist dieser Leak? Fragwürdig! Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Kommt Hogwarts Legacy 2 früher ins Rampenlicht als gedacht? Ein neues Gerücht sorgt gerade für Diskussionen. Der X-Nutzer Tidux behauptet, dass Hogwarts Legacy 2 bei der nächsten PlayStation State of Play gezeigt werden soll. Dabei ist wichtig: Sony hat aktuell keine neue State of Play offiziell angekündigt. Warum wir uns trotzdem damit beschäftigen?

Hogwarts Legacy war einer der größten Spieleerfolge der letzten Jahre und ist inzwischen auf PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Nintendo Switch und Switch 2 verfügbar. Ein Open-World-Action-RPG in der Zauberwelt, angesiedelt im 19. Jahrhundert, also rund 100 Jahre vor den Ereignissen von Harry Potter.

Eine Fortsetzung gilt längst als naheliegend. Warner Bros. hatte in den vergangenen Monaten mehrfach deutlich gemacht, dass erfolgreiche Marken wie Harry Potter, Mortal Kombat, Batman/DC und Game of Thrones künftig stärker im Mittelpunkt der eigenen Games-Strategie stehen sollen. Ein neues Hogwarts-Spiel wäre deshalb aus wirtschaftlicher Sicht kaum überraschend.

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Die Quelle ist der Knackpunkt

Der Haken an der aktuellen Meldung ist die Quelle. Im Reddit-Thread reagieren mehrere Nutzer skeptisch auf Tidux. Ein Kommentar verweist darauf, dass seine Trefferquote in der Vergangenheit umstritten sei. Ein anderer Nutzer schreibt sogar, er habe bei früheren PlayStation-Gerüchten oft danebengelegen. Genau deshalb sollte man die Aussage nicht als sicheren Hinweis behandeln. Nach weiterer Recherche behauptet auch sm_leak auf X.com, dass eine State of Play gar nicht so weit weg ist: angeblich am 24. Mai 2026.

Das bedeutet nicht, dass Hogwarts Legacy 2 nicht bei einer künftigen PlayStation-Show auftauchen kann. Es bedeutet nur: Dieses konkrete Gerücht steht aktuell auf dünnem Fundament. Ohne Bestätigung von Sony, Warner Bros. Games oder Avalanche Software bleibt es reine Spekulation.

Was wäre bei einer State of Play realistisch?

Sollte Sony tatsächlich in den kommenden Wochen eine neue State of Play ausstrahlen, wäre ein großer Third-Party-Titel wie jener von Warner Bros. grundsätzlich denkbar. PlayStation nutzt das Format regelmäßig für neue Trailer, Updates und Ankündigungen zu PS5-Spielen. Trotzdem wäre ein Auftritt von Hogwarts Legacy 2 ein großer Schritt. Ein erster Teaser, ein Logo oder ein kurzer Cinematic-Trailer wären realistischer als ausführliches Gameplay. Wenn die Fortsetzung tatsächlich noch für einen späteren Release geplant ist, dürfte Warner Bros. den Marketingstart sehr genau timen.

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Die Community hat klare Wünsche. Viele Spieler wollen ein lebendigeres Hogwarts, mehr echte Schulroutinen, bessere Begleiter, mehr Entscheidungen und eine stärkere Hauptgeschichte. Das erste Spiel überzeugte vor allem mit Atmosphäre, Schloss-Erkundung und Zauberwelt-Fantasie. Kritik gab es dagegen an wiederholenden Open-World-Aufgaben und dem Gefühl, dass das Schulleben nicht tief genug ging.

Genau hier könnte eine Fortsetzung ansetzen. Hogwarts Legacy 2 müsste nicht einfach größer werden, sondern lebendiger. Mehr Unterricht, mehr Beziehungen, bessere Konsequenzen und stärkere Rollenspiel-Elemente wären für viele Fans wichtiger als nur eine noch größere Map.