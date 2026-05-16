ARC Raiders bremst Updates aus: Embark setzt auf große Erweiterungen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Embark Studios ändert die Update-Strategie von ARC Raiders deutlich. Statt monatlicher großer Updates soll der Extraction-Shooter künftig nur noch zwei große Content-Updates pro Jahr bekommen. Der Grund klingt überraschend offen: Der Druck eines monatlichen Zyklus habe das Spiel laut Entwickler-Team eher gebremst als verbessert. Große Änderungen brauchen mehr Zeit, wenn sie wirklich spürbar sein sollen.

In einem offiziellen Entwicklungsupdate erklärt Embark, dass man zum Launch ursprünglich monatliche Updates geplant hatte. Diese sollten das Spiel frisch halten und Spielern regelmäßig Gründe geben, zurückzukehren. Nach dem Release habe das Team aber erkannt, dass die langfristige Vision von ARC Raiders tiefere und transformativere Updates brauche. Kleine monatliche Pakete würden dafür nicht ausreichen.

Warum Embark den Rhythmus ändert

Executive Producer Aleksander Grøndal spricht davon, dass der monatliche Druck die Arbeit an größeren Systemen erschwert habe. Das Studio wolle nicht nur Inhalte nachschieben, sondern Kernsysteme verbessern, Progression überarbeiten und Updates liefern, die sich wirklich wie ein Schritt nach vorne anfühlen.

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Das ist ein interessanter Schritt, weil viele Live-Service-Spiele genau das Gegenteil versuchen. Sie setzen auf kurze Seasons, schnelle Events und dauernde kleine Anreize. Embark geht nun bewusst in eine andere Richtung. Regelmäßige Bugfixes, Balance-Anpassungen, kosmetische Inhalte, kleinere Events und Store-Updates sollen weiterhin kommen. Die wirklich großen Pakete erscheinen aber künftig nur noch halbjährlich.

Frozen Trail wird jetzt zum großen Test

Das erste Update nach dem neuen Modell heißt Frozen Trail und soll im Oktober 2026 erscheinen. Das bisher größte Update des Spiels, wie Embark schreibt. Geplant ist unter anderem die größte Karte in ARC Raiders, dazu kommen neue Inhalte und größere Gameplay-Verbesserungen.

Embark Studios hat eine lange Liste angekündigt, was dich als Spieler erwarten wird:

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Bereich Neuerung Bedeutung Neue Karte Größte Karte im Spiel, angesiedelt im Rust Belt. Mehr Erkundung, neue Orte und Geheimnisse. ARC-Operation Neue ARC-Gegner mit eigenem Verhalten. Kämpfe sollen frischer und anspruchsvoller werden. Fortschritt Neue Ziele und mehr Entwicklungsmöglichkeiten. Mehr Motivation für erfahrene Spieler. Story Mehr Hinweise zu den Ursprüngen von ARC. Das große Geheimnis der Welt wird weiter erforscht. Skilltree Verbesserter Fertigkeitenbaum. Mehr Spielraum bei der Spezialisierung. Ausrüstung Neue Waffen, Items, Tools und kosmetische Inhalte. Mehr Abwechslung beim Spielen und Sammeln.

Ob sich die Entwickler das gut überlegt haben? Wenn Spieler mehrere Monate auf ein großes Update warten, muss es sich entsprechend lohnen. Ein kleines Content-Paket würde nach dieser Ankündigung schnell enttäuschen. Genau deshalb wird Frozen Trail für ARC Raiders zu einem wichtigen Moment. Es muss zeigen, ob weniger Updates am Ende wirklich bessere Updates bedeuten.

Kleine Verbesserungen kommen trotzdem früher

Ganz ohne neue Inhalte bleibt ARC Raiders bis Oktober nicht. In der Woche ab 17. Mai 2026 soll ein weiteres Update erscheinen, das auf ein konkretes Problem reagiert: Viele Spieler nutzen die Expeditionen offenbar kaum. Embark will deshalb unter anderem mehr Stash-Platz, neue Handelsoptionen und die Möglichkeit bieten, bis zu fünf Items inklusive Blueprints über Expeditionen hinweg mitzunehmen.

Ein neuer Händler soll dabei eine wichtige Rolle spielen. Dieser wird ab Level 25 freigeschaltet und bietet seltene Gegenstände, kosmetische Belohnungen und zusätzliche Lagerplätze im Austausch gegen wertvolle Ausrüstung. Das klingt nach einem gezielten Versuch, den Endgame-Kreislauf attraktiver zu machen.

Ein mutiger Schritt für ein erfolgreiches Spiel

Spannend ist diese Entscheidung auch deshalb, weil ARC Raiders kein kleines Sorgenkind ist. Immerhin wurde der Titel bereits über 16 Millionen mal verkauft. Allein im ersten Quartal 2026 kamen 4,6 Millionen neue Spieler hinzu.

Gerade deshalb wirkt der Strategiewechsel mutig. Embark könnte versuchen, die Spieler mit monatlichen Updates dauerhaft bei Laune zu halten. Stattdessen setzt das Studio darauf, dass größere und bessere Updates langfristig mehr bringen als kleinere Häppchen.

Ob diese Update-Strategie gut ist? Einerseits klingt es vernünftig, wenn ein Studio nicht in einem ständigen Update-Stress gefangen sein will. Live-Service-Spiele leiden oft darunter, dass Teams Inhalte schnell liefern müssen, statt Systeme wirklich sauber weiterzuentwickeln. Andererseits sind sechs Monate im heutigen Markt eine lange Zeit. Wer zu lange nichts Großes bekommt, wechselt schnell zum nächsten Spiel.

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