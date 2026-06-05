LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters im Test: TT Games liefert ab!

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nach längerer Pause kehrt der Dunkle Ritter endlich zurück. Mit LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters liefert TT Games ein neues Abenteuer, das sich klar an Fans der beliebten LEGO-Spiele richtet, gleichzeitig aber auch einige frische Ideen mitbringt.

Die Mischung aus Humor, Stealth und actionreichen Kämpfen funktioniert dabei weiterhin erstaunlich gut. Trotzdem ist dabei leider nicht alles perfekt.

Gotham City lädt zum Erkunden ein

Das absolute Highlight des Spiels ist die offene Spielwelt. Gotham City fühlt sich größer und lebendiger an als jemals zuvor in einem LEGO-Batman-Spiel.

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Während man durch die Straßen gleitet, mit dem Batmobil durch enge Gassen rast oder auf den Dächern der Stadt nach Geheimnissen sucht, entsteht ständig das Gefühl, etwas Neues entdecken zu können. Genau das sorgt dafür, dass man oft deutlich länger spielt als ursprünglich geplant.

Besonders gelungen ist die Mischung aus bekannten Orten und neuen Bereichen. Die Batcave, Wayne Manor, Arkham Asylum oder die verschiedenen Stadtviertel wurden mit viel Liebe zum Detail umgesetzt.

Eine der größten Überraschungen im Spiel ist die Bedeutung der Batcave.

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Sie dient nicht nur als Basis, sondern entwickelt sich im Laufe des Spiels immer weiter. Neue Bereiche werden freigeschaltet, zusätzliche Funktionen kommen hinzu und nach und nach entsteht das Gefühl, tatsächlich Batmans Hauptquartier auszubauen.

Dadurch erhalten selbst gesammelte Studs einen größeren Wert. Man spart nicht einfach nur auf neue Figuren, sondern investiert aktiv in die Weiterentwicklung seiner Basis. Dieses System sorgt dafür, dass Erkundung und Fortschritt sinnvoll miteinander verknüpft werden.

Technisch das bislang stärkste LEGO-Spiel

Grafisch hinterlässt das Spiel einen sehr starken Eindruck. Die LEGO-Welt sieht detaillierter aus als je zuvor. Besonders die Beleuchtung fällt positiv auf. Nachts entfaltet Gotham City eine Atmosphäre, die perfekt zur Batman-Lizenz passt. Leuchtreklamen spiegeln sich auf nassen Straßen, Scheinwerfer durchbrechen die Dunkelheit und zahlreiche kleine Effekte sorgen dafür, dass die Stadt lebendig wirkt.

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Auch die Charaktermodelle überzeugen. Die Figuren besitzen viele kleine Details und wirken deutlich hochwertiger als in älteren LEGO-Titeln. Natürlich darf man keine Grafik erwarten, die mit den technisch aufwendigsten AAA-Spielen konkurriert. Das ist aber auch gar nicht notwendig. Der gewählte Stil funktioniert hervorragend und verleiht dem Spiel seinen eigenen Charme.

Der Humor bleibt eine große Stärke

Wie man es von einem LEGO-Spiel erwartet, spielt auch hier der Humor eine wichtige Rolle. Die Entwickler schaffen es erneut, die oft düstere Batman-Welt mit lockeren und unterhaltsamen Momenten aufzulockern, ohne dabei die Atmosphäre zu zerstören.

Besonders gelungen sind die vielen Anspielungen auf Comics, Filme und andere Batman-Geschichten. Fans werden immer wieder kleine Gags und Referenzen entdecken, während auch jüngere Spieler durch die witzigen Animationen und überdrehten Situationen auf ihre Kosten kommen.

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Dabei wirkt der Humor nie aufgesetzt oder störend. Stattdessen fügt er sich natürlich in die Handlung ein und sorgt dafür, dass das Abenteuer durchgehend unterhaltsam bleibt. Genau diese Mischung aus Batman-Flair und typisch charmantem LEGO-Humor macht einen großen Teil des Spielspaßes aus.

Bewährtes Gameplay mit sinnvollen Neuerungen

Spielerisch bleibt LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters der bekannten Formel treu, erweitert diese aber an einigen Stellen sinnvoll. Im Kern erwarten dich Kämpfe, Rätsel, Plattform-Passagen und jede Menge Sammelobjekte. Genau diese Mischung hat die LEGO-Spiele über Jahre erfolgreich gemacht und funktioniert auch hier wieder hervorragend.

Im Kampf setzt Batman auf verschiedene Gadgets und Spezialfähigkeiten. Der Batarang gehört natürlich erneut zur Standardausrüstung, wird aber durch weitere Werkzeuge ergänzt, die sowohl in Gefechten als auch bei Rätseln eingesetzt werden. Dadurch fühlen sich die einzelnen Abschnitte abwechslungsreicher an, als man es zunächst erwarten würde.

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Eine größere Rolle spielt diesmal auch die Charakterentwicklung. Im Laufe des Spiels schaltest du neue Fähigkeiten frei und verbesserst bestehende Ausrüstung. Dadurch eröffnen sich neue Wege in der Spielwelt und zusätzliche Möglichkeiten bei Kämpfen oder Erkundungstouren. Das sorgt für einen angenehmen Fortschrittsgedanken und motiviert dazu, immer wieder in bereits besuchte Gebiete zurückzukehren.

Die offene Spielwelt belohnt Entdecker

Gotham City dient nicht nur als Kulisse, sondern als zentraler Bestandteil des Gameplays. Überall verstecken sich Sammelobjekte, Nebenaufgaben und kleine Herausforderungen. Viele Bereiche lassen sich erst mit bestimmten Charakteren oder freigeschalteten Fähigkeiten vollständig erkunden.

Dieses Metroidvania-ähnliche Prinzip funktioniert überraschend gut. Statt einfach nur Markierungen auf einer Karte abzuarbeiten, wirst du regelmäßig dazu motiviert, alte Orte erneut zu besuchen. Oft entdeckst du dabei neue Geheimnisse oder schaltest zusätzliche Belohnungen frei.

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Besonders gelungen ist außerdem die Integration des Batmobils. Fahrten durch Gotham machen Spaß und dienen nicht nur als Transportmittel. Mehrere Missionen und Aktivitäten nutzen die Fahrzeuge sinnvoll und sorgen für zusätzliche Abwechslung zwischen den klassischen Abschnitten zu Fuß.

Rätsel und Koop sorgen für langfristige Motivation

Die Rätsel gehören weiterhin zu den wichtigsten Bestandteilen des Spiels. Sie verlangen regelmäßig den Wechsel zwischen verschiedenen Figuren und den geschickten Einsatz ihrer Fähigkeiten. Zwar sind die Aufgaben selten besonders schwierig, sie lockern das Gameplay aber angenehm auf und verhindern, dass sich Kämpfe und Erkundung zu oft wiederholen.

Wie bei vielen LEGO-Spielen entfaltet das Abenteuer einen zusätzlichen Reiz im Koop-Modus. Gemeinsam Rätsel zu lösen, Geheimnisse zu entdecken oder einfach Chaos in Gotham anzurichten macht noch einmal spürbar mehr Spaß. Das Spiel bleibt dabei jederzeit zugänglich und eignet sich sowohl für jüngere Spieler als auch für erfahrene Batman-Fans.

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Gerade die Kombination aus Erkundung, Sammelspaß, Charakterfähigkeiten und den zahlreichen freischaltbaren Inhalten sorgt dafür, dass LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters auch nach vielen Stunden motiviert und selten eintönig wird.

Nicht alles ist perfekt

Ganz ohne Schwächen kommt das Spiel allerdings nicht aus. Die Kamera macht gelegentlich Probleme, besonders in engen Innenräumen. Außerdem wiederholen sich einige Aktivitäten mit der Zeit etwas zu häufig. Auch die Missionen folgen häufig bekannten LEGO-Mustern. Wer bereits viele Spiele des Genres gespielt hat, wird nicht ständig überrascht werden.

Zudem hätte die Hauptgeschichte an einigen Stellen etwas mehr Tiefgang vertragen können. Zwar bleibt sie unterhaltsam, erreicht aber nicht immer das Niveau der Spielwelt. Diese Kritikpunkte fallen allerdings selten stark ins Gewicht.

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Fazit zu LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters

LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters ist genau die Art von Spiel, die heutzutage oft zu selten erscheint. Es versucht nicht, jeden Trend mitzumachen oder künstlich größer zu wirken, als es ist. Stattdessen konzentriert es sich auf das Wesentliche: Spaß, Entdeckung, Humor und eine liebevoll gestaltete Spielwelt.

Die offene Version von Gotham City gehört zu den besten Schauplätzen, die ein LEGO-Spiel bisher geboten hat. Dazu kommen eine große Charakterauswahl, viele Geheimnisse und ein Gameplay, das auch nach vielen Stunden noch motiviert.

Wer Batman mag, wird hier ohnehin glücklich. Aber auch Fans von LEGO-Spielen allgemein bekommen ein rundes Gesamtpaket, das nur wenige Schwächen zeigt.

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Test-System: Intel Core i7-13700KF, NVIDIA Geforce RTX 4080, 32 GB DDR5