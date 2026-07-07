Crimson Desert verbessert zwei der unbeliebtesten Charaktere

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Seit dem Release von Crimson Desert haben viele Spieler vor allem zwei der spielbaren Charaktere kritisiert: Damiane und Oongka konnten im Vergleich zu Hauptfigur Kliff viele Fans nicht überzeugen. Nun reagiert Entwickler Pearl Abyss auf das Feedback und kündigt umfassende Verbesserungen für beide Figuren an. Die Änderungen sollen im Rahmen der kommenden Updates zwischen Juni und September erscheinen.

Wie das Studio in einem aktuellen Entwickler-Update erklärt, soll das Gameplay von Damiane und Oongka grundlegend überarbeitet werden. Ziel sei es, allen drei spielbaren Charakteren mehr Aufmerksamkeit zu schenken und für ein ausgewogeneres Spielerlebnis zu sorgen. Bislang griffen viele Spieler bevorzugt zu Kliff, während die beiden anderen Figuren oft als weniger interessant oder spielerisch schwächer wahrgenommen wurden.

Mehr Spielspaß für Damiane und Oongka

Pearl Abyss nennt zwar noch keine konkreten Details zu den Gameplay-Anpassungen, verspricht jedoch verschiedene Änderungen, die beide Charaktere attraktiver machen sollen. Dadurch sollen Damiane und Oongka künftig häufiger zum Einsatz kommen und sich deutlicher voneinander unterscheiden.

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Die Überarbeitung ist Teil einer größeren Roadmap, mit der das Studio auf das Feedback der Community reagiert. Neben den Charakterverbesserungen arbeitet Pearl Abyss auch an Anpassungen der Story, neuen Kampfinhalten, einer Überarbeitung des Re-Blockade-Systems sowie an Cross-Save zwischen PC, PlayStation und Xbox. Außerdem befindet sich bereits der erste DLC für das Spiel in Entwicklung.

Pearl Abyss setzt weiter auf Spielerfeedback

Seit dem Release versorgt Pearl Abyss Crimson Desert regelmäßig mit Updates. Neben neuen Inhalten standen dabei vor allem Komfortfunktionen, Balance-Anpassungen und Fehlerbehebungen im Mittelpunkt. Mit der geplanten Überarbeitung von Damiane und Oongka zeigt das Studio nun, dass auch grundlegendes Spielerfeedback in die Weiterentwicklung des Action-RPGs einfließt.

Wann genau die Änderungen für die beiden Charaktere erscheinen, hat Pearl Abyss noch nicht verraten. Fest steht lediglich, dass sie Teil der laufenden Update-Roadmap bis September sein werden. Für Spieler, die bislang lieber ausschließlich mit Kliff unterwegs waren, könnte sich ein zweiter Blick auf Damiane und Oongka nach dem nächsten Crimson Desert Update also durchaus lohnen.

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