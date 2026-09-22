257.642 Besucher bei der TGS 2026 – 2027 geht es wieder über fünf Tage

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Tokyo Game Show 2026 kam auf 257.642 Besucher und damit fast an die 263.101 Gäste des Vorjahres heran. Am stärksten war der Samstag mit 78.678 Besuchern. Wegen Taifun 25 musste der geplante fünfte Messetag ausfallen. 2027 versucht es die TGS erneut mit fünf Tagen: Die nächste Messe findet vom 16. bis 20. September 2027 in der Makuhari Messe statt. Geplant sind zwei Business- und drei Publikumstage.