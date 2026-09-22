DailyGame - Gaming News - 257.642 Besucher bei der TGS 2026 – 2027 geht es wieder über fünf Tage
◷ 1 Min.

257.642 Besucher bei der TGS 2026 – 2027 geht es wieder über fünf Tage

i 257.642 Besucher bei der TGS 2026 – 2027 geht es wieder über fünf Tage
Artikel von Markus Bauer +
DailyGame bei Google merken

Werbung

Die Tokyo Game Show 2026 kam auf 257.642 Besucher und damit fast an die 263.101 Gäste des Vorjahres heran. Am stärksten war der Samstag mit 78.678 Besuchern. Wegen Taifun 25 musste der geplante fünfte Messetag ausfallen. 2027 versucht es die TGS erneut mit fünf Tagen: Die nächste Messe findet vom 16. bis 20. September 2027 in der Makuhari Messe statt. Geplant sind zwei Business- und drei Publikumstage.

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein !

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Weiterlesen