Store-Leak deutet auf neues PS5-Belohnungssystem mit Wallet Credits hin

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Wahrscheinlich! - Es gibt deutliche Anzeichen, die für die Echtheit sprechen.

Für viele PS5-Spieler war es ein kleiner, aber schmerzhafter Verlust: Seit dem Ende von PlayStation Stars, welche im Mai 2025 eingestellt wurden, gibt es praktisch keine Möglichkeit mehr, über das Spielen oder Einkaufen direkt Store-Guthaben zu sammeln. Jetzt taucht plötzlich ein neuer Begriff im PlayStation Store auf und der sorgt für Hoffnung.

Ein Eintrag namens „Wallet Credits“ ist aufgetaucht, veröffentlicht von Sony selbst. Offiziell angekündigt wurde das System allerdings nicht. Genau deshalb spricht die Community bereits von einem möglichen Leak.

Ein Nachfolger für PlayStation Stars in Aussicht?

PlayStation Stars war nie perfekt, aber es hatte einen klaren Vorteil: Du konntest Punkte sammeln und dir damit kleinere Beträge im Store sparen. Gerade Vielkäufer konnten sich hin und wieder ein paar Euro Rabatt sichern. Als das Programm eingestellt wurde, versprach Sony, dass in Zukunft eine neue Möglichkeit zum Punktesammeln kommen werde. Seitdem war es ruhig. Dass jetzt „Wallet Credits“ im PlayStation Store auftauchen, passt zeitlich verdächtig gut zu dieser Ankündigung aus der Vergangenheit.

Details fehlen komplett. Es gibt keine Beschreibung, keine Regeln, keine offizielle Erklärung. Im PlayStation Store steht lediglich „angekündigt“, als Herausgeber wird Sony Interactive Entertainment selbst gelistet. Der Name deutet stark darauf hin, dass Punkte direkt in Store-Guthaben umgewandelt werden. Mehr schon nicht.

Im Gegensatz zu PlayStation Stars könnte das neue System simpler sein. Statt zusätzlicher Herausforderungen könnte es sich stärker auf Käufe konzentrieren. Wer regelmäßig Spiele, Add-Ons oder Abos kauft, sammelt automatisch Punkte, die später als Rabatt im Store dienen. Das wäre weniger verspielt, aber dafür direkter. Gerade für Spieler, die ohnehin regelmäßig im Store einkaufen, wäre das eine unkomplizierte Möglichkeit, Geld zu sparen.

Offizielle Erklärung in Kürze?

So vielversprechend das klingt, es gibt einen wichtigen Haken: Sony hat dazu noch nichts gesagt. Der Eintrag könnte ein interner Platzhalter, ein Test oder schlicht ein Fehler sein. Allerdings wäre es ungewöhnlich, wenn so ein Begriff öffentlich auftaucht, ohne dass zumindest ein konkretes System dahintersteht. Dazu kommt, dass Sony bereits bestätigt hatte, an einem Nachfolger für das alte Programm zu arbeiten.

„Wallet Credits“ könnte genau das sein, worauf viele PS5-Spieler warten: ein neues System, um wieder Store-Guthaben zu verdienen. Noch ist alles unbestätigt, aber das Auftauchen im PlayStation Store wirkt wie mehr als nur ein Zufall. Wir werden diese Geschichte aktualisieren und weiter verfolgen, sobald es etwas Offizielles gibt.

