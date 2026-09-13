GTA 6 sorgt für Ansturm: PS5-Controller nach Vorbestellstart ausverkauft

Markus Bauer
Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.
Der GTA 6-Hype erreicht jetzt auch das Zubehör. Kurz nach dem Vorbestellstart waren die limitierten DualSense-Controller bei mehreren Händlern zeitweise ausverkauft. Sony selbst hatte bereits angekündigt, dass nur begrenzte Stückzahlen angeboten werden. Beide Modelle kosten 84,99 Euro und erscheinen am 19. November.
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