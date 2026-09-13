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GTA 6 sorgt für Ansturm: PS5-Controller nach Vorbestellstart ausverkauft

i GTA 6 sorgt für Ansturm: PS5-Controller nach Vorbestellstart ausverkauft
Artikel von Markus Bauer +
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Der GTA 6-Hype erreicht jetzt auch das Zubehör. Kurz nach dem Vorbestellstart waren die limitierten DualSense-Controller bei mehreren Händlern zeitweise ausverkauft. Sony selbst hatte bereits angekündigt, dass nur begrenzte Stückzahlen angeboten werden. Beide Modelle kosten 84,99 Euro und erscheinen am 19. November.

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