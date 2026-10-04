Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Assassin’s Creed Hexe könnte neben Würzburg auch Augsburg zu einem wichtigen Schauplatz machen. Neue Casting-Beschreibungen, die MP1st ausgewertet hat, verraten erstmals deutlich mehr über die Familie der Hauptfigur und ihre Flucht vor einer Gruppe namens „Order of the Lamb“. Wichtig: Die Informationen stammen aus Castings zwischen 2023 und 2026. Namen können deshalb interne Platzhalter sein und Ubisoft hat die Details bisher nicht bestätigt.

Die Hauptfigur wird in den Unterlagen als Petra bezeichnet. Sie ist Mitte 20, will sich nicht mit der Rolle abfinden, die ihr die Gesellschaft aufzwingt, und wird als leidenschaftlich sowie radikal denkend beschrieben. Frühere Leaks nannten dagegen „Anika“ oder „Elsa“ als Namen der Protagonistin. Das spricht zusätzlich dafür, dass Ubisoft während der Entwicklung mit mehreren internen Bezeichnungen gearbeitet hat.

Ihre eigene Familie könnte für die Geschichte entscheidend sein

Petra soll mit „Brigitte und Konrad“ zwei Elternfiguren bekommen. Brigitte arbeitet als Hebamme und wurde zuvor von einer älteren Heilerin namens „Mutter Gertrud“ im Umgang mit Kräutern ausgebildet. Konrad wird als streng religiöser, aber fürsorglicher Familienvater beschrieben, der einer unangenehmen Tätigkeit nachgeht. Frühere Beschreibungen bringen ihn mit der Rolle eines Scharfrichters in Verbindung.

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Gertruds Geschichte passt besonders gut zum düsteren Hexe-Setting. Die frühere Dorfheilerin verlor das Vertrauen ihrer Gemeinschaft, nachdem sie eine Krankheit nicht heilen konnte und anschließend selbst der Hexerei verdächtigt wurde. Später soll sie Petra Schutz gewähren, während diese vor dem Order of the Lamb flieht. MP1st vermutet hinter der Gruppe eine mögliche Tarnorganisation der Templer. Damit könnte ich mich auch anfreunden.

Als nächstes Ziel wird dabei ausdrücklich Augsburg genannt. Das ergänzt die bisherigen Gerüchte um Würzburg, über die wir bereits in unserem früheren Hexe-Leak berichtet haben. Würzburg soll nach einem anderen Leak allerdings möglicherweise erst in einer späteren Erweiterung eine größere Rolle spielen. Nicht direkt zu Beginn des Spiels.

Wie passt Ezio Auditore in die Geschichte?

Spannend wird es beim Familienhintergrund. Frühere Gerüchte behaupteten, die Protagonistin sei eine Nachfahrin der Auditore-Blutlinie. Genau deshalb könnte Mutter Brigitte für die Geschichte eine größere Bedeutung besitzen. Die neuen Casting-Unterlagen bestätigen diese Verbindung allerdings nicht direkt.

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Auch ein mögliches Comeback von Ezio bleibt deshalb ein separates Gerücht. Ein weiteres interessantes Detail betrifft die Gegenwart. Eine Figur namens „Anna“ fällt aus dem ansonsten deutschen Cast heraus und könnte mit Abstergo oder dem Animus Hub verbunden sein. Damit würde Hexe offenbar nicht vollständig auf eine moderne Rahmenhandlung verzichten.

Bestätigt ist davon noch nichts. 2027 gilt derzeit als wahrscheinlichstes Release-Jahr für Assassin’s Creed Hexe, offiziell festgelegt hat sich Ubisoft darauf aber noch nicht. Sicher ist nur: Ubisoft Montreal arbeitet an einem deutlich düstereren, stärker erzählerisch geprägten Assassin’s Creed, und genau deshalb dürften die nächsten offiziellen Informationen zeigen, wie weit Hexe tatsächlich mit den bisherigen Serienregeln bricht.

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