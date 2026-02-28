Ezio vor Comeback? Assassin’s Creed Hexe-Leak entfacht 2027-Hype

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Ubisoft hält sich offiziell weiter bedeckt. Doch ein neuer Insider-Bericht bringt frische Bewegung in die Diskussion rund um Assassin’s Creed Hexe. Demnach soll der nächste große Teil der Reihe erst Ende 2027 erscheinen. Und noch brisanter: Eine der ikonischsten Figuren der gesamten Serie könnte zurückkehren. Wichtig vorweg: Dabei handelt es sich um Gerüchte. Offiziell bestätigt ist nichts.

Die Informationen stammen vom bekannten Insider Tom Henderson, der im neuesten Insider Gaming Weekly Podcast mehrere Details zu Hexe nannte. Laut seinen Quellen zielt Ubisoft auf einen Release im Weihnachtsgeschäft 2027 ab. Das klingt durchaus plausibel, immerhin veröffentlicht Ubisoft größere AC-Teile traditionell im Herbst/Winter. Auch Assassin’s Creed Shadows war ursprünglich für das Weihnachts-Fenster geplant, bevor es in den Frühling verschoben wurde. Zwischen Shadows und Hexe würde ein massiver zeitlicher Abstand liegen. Vielleicht bewusst gewählt, um die Marke wieder stärker zu positionieren.

Assassin’s Creed mit Hexenverfolgung im Heiligen Römischen Reich?

Bereits frühere Berichte deuteten auf ein düsteres Setting hin. Hexe soll im Heiligen Römischen Reich spielen, vermutlich in der Hochphase der Hexenverfolgungen zwischen 1560 und 1630. Das würde das Spiel deutlich von anderen Teilen unterscheiden. Weniger politisches Intrigenspiel im klassischen Sinne, mehr Aberglaube, Verfolgung und möglicherweise psychologischer Horror. Schon der Codename „Hexe“ (das ist keine Übersetzung, der Codename ist wirklich in Deutsch) deutet auf eine weibliche Hauptfigur hin. Mehrere Gerüchte stützen diese Annahme.

Wie die bisherigen Gameplay-Leaks sagen, soll das Kampfsystem gegenüber Shadows komplett überarbeitet worden sein. Das bestätigt auch Henderson, dass Ubisoft einen Kontorsionisten für Motion-Capture-Aufnahmen engagiert habe. Ziel sei es, extrem akrobatische Bewegungen und ungewöhnliche Kampfstile einzufangen. Das würde zur Vermutung einer weiblichen Protagonistin passen und zu einem agileren, möglicherweise düsteren Stil.

Ubisoft Montreal, das bereits Assassin’s Creed Valhalla (2020) entwickelte, soll dabei die Führung übernehmen.

Und eine große Überraschung: Kommt Ezio zurück?

Nicht nur das Setting dürfte komplett neu werden, sondern der bekannte Gaming-Insider spricht auch davon, dass niemand geringeres als Ezio Auditore etwa zur Hälfte des Spiels auftaucht. Als Mentor für die Hauptprotagonistin. Ezio ist für viele Fans das Gesicht der Reihe. Seine Geschichte in Assassin’s Creed 2 und den folgenden Teilen gilt bis heute als Höhepunkt des Franchise.

Ezio starb laut offizieller Lore am 30. November 1524 in Florenz (via Fandom). Die Hexenverfolgungen im Heiligen Römischen Reich fanden zwischen 1450 und 1750 statt. Die erste Welle der Hexen-Verfolgungen ebbte um 1520 ab (via Planet-Wissen.de). Das würde sich also zeittechnisch ausgehen, dass Ezio tatsächlich ein „Comeback“ feiert.

Assassin’s Creed Hexe für alle Plattformen?

Sollte das nächste großangelegte AC tatsächlich Ende 2027 kommen, dürfte es für PS5, Xbox Series X/S (und einer möglichen neuen Xbox) und PC erscheinen. Sogar eine Switch 2-Version klingt plausibel, nachdem Capcom auch Resident Evil Requiem auf der neuesten Nintendo-Hardware zum Laufen gebracht hat. Gerade wenn Ubisoft langfristig plant, könnte man diesmal von Anfang an plattformübergreifend denken.

Doch bis Ubisoft offiziell spricht, bleibt alles Spekulation. Allerdings dürfte sich das Franchise neu erfinden, dann ist ein ungewöhnliches Setting wie die Hexenverfolgung genau der mutige Schritt, den viele Fans fordern. Die offizielle Antwort dürfte erst 2027 kommen. Meine „Vorfreude“ ist trotzdem gerade gestiegen, auch wenn die Infos noch nicht aus offizieller Hand sind.

