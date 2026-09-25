Silent Hill: Townfall: Alle 5 Enden und wie ihr sie freischaltet

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Insgesamt gibt es fünf verschiedene Enden in Silent Hill: Townfall. Drei davon könnt ihr bereits während eines normalen Spieldurchgangs erreichen, während zwei weitere erst im New Game Plus verfügbar sind. Wir erklären euch in diesem Guide, wie ihr alle Enden freischalten könnt.

Dabei spielen vor allem eure Entdeckungen und getöteten Gegner eine wichtige Rolle. Für die beiden zusätzlichen Enden im New Game Plus müsst ihr dagegen bestimmte Gegenstände finden und besondere Aktionen durchführen. Mit der richtigen Vorbereitung könnt ihr sogar alle fünf Enden mit nur zwei vollständigen Spieldurchgängen sehen.

Hier erfahrt ihr, welche Voraussetzungen für Gerechtigkeit, Für immer, Verlassen, Hund und Sci-Fi erfüllt werden müssen und wie ihr möglichst schnell alle Enden von Silent Hill: Townfall freischaltet.

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Ende 1: Gerechtigkeit

Gerechtigkeit ist das gute Ende von Silent Hill: Townfall. Um es zu erreichen, solltet ihr möglichst wenige Gegner töten und stattdessen einen großen Teil der Spielwelt untersuchen.

Entscheidend ist das Verhältnis zwischen euren Entdeckungen und Kills. Zu den Entdeckungen zählen unter anderem Dinge, die ihr genauer betrachtet, gelesene Briefe und Videos, die ihr euch über Simons CRTV anseht. Insgesamt gibt es 84 Entdeckungen. Findet ihr tatsächlich alle davon, dürft ihr für dieses Ende höchstens 50 Gegner töten.

Darauf solltet ihr es allerdings nicht ankommen lassen. Einige Gegner müsst ihr zwangsläufig erledigen, darunter den letzten Boss. Außerdem gibt es einzelne normale Gegner, an denen ihr nicht vorbeikommt, sowie Leichen, die euch später auf den Straßen und in den Tunneln angreifen. Spielt ihr möglichst zurückhaltend, sind es weniger als 20 Gegner, die ihr zwingend beseitigen müsst.

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Allen anderen könnt ihr ausweichen oder vor ihnen davonlaufen. Auf dem leichten Schwierigkeitsgrad ist das einfacher, da ihr weniger Schaden einsteckt und nach einer erfolgreichen Abwehr häufig direkt fliehen könnt.

Besonders Richards Abschnitt kann problematisch werden. Auf Leicht gibt es allerdings weniger Witwen, sie verfolgen euch nicht so weit und richten nur wenig Schaden an. Kennt ihr euren Weg und lauft konsequent weiter, müsst ihr keine von ihnen töten.

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Ende 2: Für immer

Für Für immer benötigt ihr eine ausgewogenere Spielweise. Ihr solltet weiterhin viel entdecken, gleichzeitig aber etwas häufiger Gegner töten.

Wie groß der genaue Abstand zwischen Entdeckungen und Kills sein darf, ist nicht vollständig eindeutig. Deshalb solltet ihr versuchen, möglichst nah an einem ausgeglichenen Verhältnis zu bleiben und etwas weniger Gegner zu töten, als ihr Entdeckungen gesammelt habt.

Eine gute Gelegenheit, um dieses Verhältnis anzupassen, bietet Teil 4 mit Clara Woods. Dort gibt es sowohl zahlreiche Gegner als auch viele Dinge zu entdecken. Im letzten Kapitel könnt ihr ebenfalls noch nachjustieren. Lasst beispielsweise einige Dokumente in den Betonräumen aus oder erledigt zusätzliche Gegner, abhängig davon, welches Verhältnis ihr benötigt.

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Ende 3: Verlassen

Verlassen ist das schlechte Ende des Spiels und entsprechend unkompliziert freizuschalten. Dafür müsst ihr mehr Gegner töten, als ihr Entdeckungen sammelt.

Gerade auf dem leichten Schwierigkeitsgrad ist dieses Ende vergleichsweise einfach zu erreichen. Statt Gegnern auszuweichen, beseitigt ihr möglichst viele von ihnen. Gleichzeitig ignoriert ihr Dokumente, Videos und andere optionale Entdeckungen, sofern sie nicht zwingend für den Fortschritt der Geschichte benötigt werden.

Je größer der Unterschied zwischen euren Kills und Entdeckungen ausfällt, desto eindeutiger erfüllt ihr die Voraussetzung für dieses Ende.

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Ende 4: So bekommt ihr das Hunde-Ende

Das Hunde-Ende gehört zu den beiden Joke-Enden von Silent Hill: Townfall und kann ausschließlich im New Game Plus freigeschaltet werden. Dafür müsst ihr drei Münzen finden und sie in die entsprechenden Hundestatuen einwerfen.

Die erste ist eine Kupfermünze. Ihr findet sie in der Videothek ganz am Ende der Straße von Zoes Wohnung. Sucht dort im rechten Hinterzimmer. Anschließend geht ihr zur Main Street und sucht die Hundestatue kurz vor der Apotheke. Werft dort die Kupfermünze ein.

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Die zweite Münze findet ihr zu Beginn von Kapitel 4 in Clara Woods. Geht an der ersten Gabelung nach rechts und folgt dem Weg fast bis zum Ende. Durchquert anschließend zwei Gartentore und betretet den Schuppen. Dort liegt die Silbermünze mit dem Hund.

Sobald ihr in Clara Woods den Bolzenschneider besitzt, könnt ihr hinter der Post die Wäscherei erreichen. Dort steht die zweite Hundestatue, in die ihr die Silbermünze einwerft.

Die dritte Münze wartet in Kapitel 6 auf euch. Sobald ihr als Simon Zugriff auf die Kontrollen der Anlage auf der Bohrinsel habt, könnt ihr im Zuge der Geschichte eine Tür im Keller öffnen. Nutzt die gleiche Vorgehensweise zusätzlich für Tür 793. Im dahinterliegenden Raum 793 findet ihr die Goldmünze mit dem Hund.

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Spielt anschließend weiter, bis ihr den Container D71 abgeworfen habt. Geht nach draußen und folgt dem Gang bis zu der Kreuzung mit dem roten und blauen Weg. Folgt dem roten Gang bis zum Ende. Dort steht die dritte Hundestatue. Werft die Goldmünze ein und spielt anschließend weiter, bis ihr den Boss besiegt habt. Habt ihr alle drei Münzen korrekt eingesetzt, bekommt ihr das Hunde-Ende.

Ende 5: So schaltet ihr das Sci-Fi-Ende frei

Auch das Sci-Fi-Ende ist erst im New Game Plus verfügbar. Theoretisch sollt ihr dafür alle 15 seltsamen Postkarten finden, die einen bestimmten Code ergeben. Für das eigentliche Freischalten des Endes ist das Sammeln aller Karten jedoch nicht notwendig, wenn ihr den Code bereits kennt.

Zusätzlich müsst ihr drei Bücher lesen und die seltsame Zugangskarte verwenden.

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Das erste Buch findet ihr bereits zu Beginn in Zoes Haus. Schaut in ihrem Schlafzimmer links neben den Nachttisch. Darunter ragt das Buch „History of Space Flight 1952 – 1992“ hervor. Untersucht es.

Nachdem ihr Richards Geschenk, die Pistole, genommen habt und sich die Umgebung rot verfärbt hat, geht ihr zum Hotel am Platz und nach oben. Dort befindet sich eine Tür mit einem ungewöhnlichen Tastenfeld voller Symbole.

Drückt die Tasten in folgender Reihenfolge:

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Vogel, Baum, Planet mit Ring, Vogel, keltisches Zeichen, Satellit, Satellit, Fisch, Rakete, Planet mit Ring, Hund, Säule.

Nachdem ihr den zweiten Vogel ausgewählt habt, geht das Licht aus. Das gehört zum Ablauf und bedeutet nicht, dass ihr einen Fehler gemacht habt.

Die Tür öffnet sich anschließend. Im Raum findet ihr auf der Anrichte neben dem Bett die seltsame Zugangskarte.

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Das zweite Buch wartet in Teil 4 auf euch. Sobald ihr den Atlas Square in Clara Woods erreicht habt, betretet ihr das Sozialkaufhaus in der südwestlichen Ecke des Platzes. Am Bücherregal auf der linken Seite könnt ihr im New Game Plus „Freeze Me / Wake Me – Elias Fisher“ untersuchen.

Das dritte Buch findet ihr erneut in Kapitel 6. Sobald Simon Zugriff auf die Kontrollen der Anlage besitzt, öffnet ihr zusätzlich Tür 621. Betretet anschließend Raum 621 im Keller und lest dort „A Map of Nowhere Else – The Future of Interstellar Travel“.

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Spielt danach weiter, bis ihr die Tür erreicht, durch die Simon geht, bevor er sich in der folgenden Szene den Zugang aus seiner Hand reißt. Öffnet die Tür noch nicht. Links davon befindet sich ein Panel in der Wand. Benutzt dort die seltsame Zugangskarte. Sobald ihr anschließend durch die Tür geht, startet das Sci-Fi-Ende.

So könnt ihr alle fünf Enden schneller sehen

Für die ersten drei Enden müsst ihr nicht zwingend drei komplette Spieldurchgänge absolvieren. Da Gerechtigkeit, Für immer und Verlassen vom Verhältnis zwischen Kills und Entdeckungen abhängen, könnt ihr euch einen passenden Speicherstand zunutze machen.

Spielt dafür am besten auf dem leichten Schwierigkeitsgrad und versucht zunächst, Kills und Entdeckungen möglichst ausgeglichen zu halten. Legt zu Beginn von Kapitel 5 beziehungsweise bei der Passage mit Richard einen separaten Spielstand an.

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Von diesem Punkt aus könnt ihr eure Spielweise gezielt an das gewünschte Ende anpassen. Für Gerechtigkeit sammelt ihr möglichst viele Entdeckungen und vermeidet Kämpfe. Für Verlassen erledigt ihr zusätzliche Gegner und ignoriert optionale Entdeckungen. Für Für immer versucht ihr, ein entsprechendes Gleichgewicht zu halten. Nach einem Ende ladet ihr euren Speicherstand erneut und spielt die letzten beiden Kapitel mit einer anderen Vorgehensweise.

Auch die beiden New Game Plus Enden lassen sich in einem Durchgang vorbereiten. Sammelt alle drei Münzen für das Hunde-Ende, lest die drei benötigten Bücher und erledigt sämtliche Voraussetzungen für das Sci-Fi-Ende.

Legt schließlich einen separaten Speicherstand an, direkt nachdem ihr Container D71 ins Wasser fallen gelassen habt. Holt euch zunächst das Sci-Fi-Ende an der entsprechenden Tür. Danach ladet ihr den Spielstand erneut und spielt weiter, um das Hunde-Ende auszulösen.

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Auf diese Weise könnt ihr alle fünf Enden von Silent Hill: Townfall sehen, ohne das komplette Spiel fünfmal durchspielen zu müssen.