Konami zeigt ein neues Actionspiel, das wie Jazz und Magie auf Adrenalin wirkt

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Konami hat mit Rhapsody in Scarlet ein neues Action-Adventure angekündigt, das Magie, mächtige Bestien und das New York der 1920er Jahre miteinander verbindet.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Ellie Myers, eine junge Magierin, die eigentlich mit einem ganz anderen Ziel nach New York gekommen ist. Ihre große Leidenschaft gilt dem Jazz und sie träumt davon, sich eine Karriere als Sängerin aufzubauen. Stattdessen gerät sie jedoch in einen verborgenen Konflikt zwischen Magiern und wird schließlich mit einer Verschwörung konfrontiert, die weitreichende Konsequenzen für die gesamte Welt haben könnte.

Als Schauplatz für Rhapsody in Scarlet dient das New York der 1920er Jahre. Die Metropole befindet sich im Wandel, Wolkenkratzer bestimmen zunehmend das Stadtbild und Jazz erfüllt die Straßen. Hinter der schillernden Fassade der Stadt verbirgt sich allerdings eine völlig andere Welt.

Unbemerkt von den meisten Bewohnern brodelt ein Konflikt zwischen Menschen, die Magie praktizieren. Ellie wird schließlich selbst in diese Auseinandersetzung hineingezogen. Ein geheimnisvoller Mann versetzt sie plötzlich an einen Ort, der als Zufluchtsort bekannt ist. Damit nimmt eine Geschichte ihren Anfang, in der Gefahr und Wahnsinn zunehmend aus den Schatten hervortreten.

Ellie verfügt dabei nicht nur über außergewöhnliche Kräfte. Auch ihre eigene Vergangenheit scheint Geheimnisse zu verbergen, die im Verlauf des Abenteuers eine wichtige Rolle spielen.

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Eine Verschwörung bedroht das Gleichgewicht der Welt

Ellies unerwartete Erlebnisse führen sie schließlich zu Ilya, der jungen Anführerin der „Seekers“. Bei ihnen handelt es sich um eine Elite-Organisation von Magiern, die in die verborgenen Ereignisse der Stadt verwickelt ist.

Gemeinsam beginnen Ellie und Ilya damit, die Machenschaften einer geheimnisvollen Mafia zu untersuchen. Ihre Ermittlungen führen sie immer tiefer in die Geheimnisse New Yorks und offenbaren nach und nach einen Konflikt, der weit über die Grenzen der Stadt hinausreicht.

Im Zentrum der Handlung stehen dabei Bestien, Magie, Freundschaft und Schicksal. Gleichzeitig treffen mit Ellie und Ilya zwei Persönlichkeiten aufeinander, deren Vorstellungen kaum unterschiedlicher sein könnten.

Ellie und Ilya könnten unterschiedlicher kaum sein

Ellie Myers wird in der englischen Fassung von Cherami Leigh und in der japanischen Version von Akari Kitou gesprochen. Die junge Magierin ist nach New York gereist, um ihren Traum von einer Karriere als Jazzsängerin zu verfolgen. Doch ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten ziehen sie schon bald in eine wesentlich gefährlichere Welt.

Ellie legt großen Wert auf ihre persönliche Freiheit und weigert sich, sich Regeln oder Autoritäten unterzuordnen. Ihre unkonventionelle Denkweise und ihre Entschlossenheit prägen nicht nur ihre Persönlichkeit, sondern bringen sie auch regelmäßig mit Ilya aneinander.

Ilya Jones wird auf Englisch von Hannah Grace und auf Japanisch von Saori Oonishi gesprochen. Sie steht an der Spitze der Seekers und wuchs unter der Obhut ihres Vaters Harold auf, dem Oberhaupt des Sorcellerie-Quartiers. Ilya gilt als besonders talentierte Magierin und besitzt ein stark ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein.

Anders als Ellie stellt sie Ordnung an die erste Stelle. Entsprechend häufig geraten die beiden Frauen miteinander in Konflikt. Durch ihre gemeinsamen Kämpfe und Erlebnisse lernen sie sich jedoch zunehmend besser kennen und entwickeln nach und nach eine starke Bindung.

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Bestien und Magie bestimmen das Kampfsystem

Auch spielerisch bilden Magie und Bestien einen zentralen Bestandteil von Rhapsody in Scarlet. Ellie kämpft nicht allein, sondern wird von ihrem Bestien-Gefährten Sköll unterstützt. Gemeinsam können die beiden ihre Kräfte miteinander verbinden und koordinierte Angriffe ausführen.

Das Kampfsystem setzt dabei auf die Kombination verschiedener Fähigkeiten. Spieler können Nahkampfangriffe mit Fernkampftechniken und Flächenangriffen verbinden und daraus längere Kombinationen entwickeln. Magische Verstärkungen und die Kräfte der Bestien sollen dabei für besonders spektakuläre Angriffsfolgen sorgen.

Ellie kanalisiert im Kampf sowohl Magie als auch die Fähigkeiten ihres Gefährten. Dadurch steht die Zusammenarbeit zwischen Magierin und Bestie im Mittelpunkt des Action-Kampfsystems.

Rhapsody in Scarlet verbindet historisches Setting mit Fantasy

Mit seinem Schauplatz hebt sich Rhapsody in Scarlet vor allem durch die Verbindung unterschiedlicher Elemente hervor. Das New York der 1920er Jahre bildet die Kulisse für eine Fantasy-Geschichte, in der Magier im Verborgenen leben und Konflikte austragen, während die übrige Stadt ihrem Alltag nachgeht.

Jazz spielt dabei ebenfalls eine wichtige Rolle für Ellie. Schließlich beginnt ihre Reise überhaupt erst mit ihrem Wunsch, als Sängerin in New York Fuß zu fassen. Ihre Pläne werden jedoch durch die Begegnung mit der geheimen Welt der Magier und ihre Verbindung zu den Seekers grundlegend verändert.

Während Ellie und Ilya der geheimnisvollen Mafia nachgehen, stoßen sie zunehmend auf Hinweise zu einer größeren Verschwörung. Diese bedroht schließlich nicht nur die beiden Magierinnen oder New York, sondern das Gleichgewicht der gesamten Welt.

Wann Spieler selbst herausfinden können, welche Geheimnisse sich hinter Ellie und der Verschwörung verbergen, ist derzeit noch offen. Rhapsody in Scarlet befindet sich für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam in Entwicklung. Einen konkreten Veröffentlichungstermin hat Konami noch nicht angekündigt.