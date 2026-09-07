Silent Hill: Townfall braucht überraschend wenig Platz auf deiner PS5

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Silent Hill: Townfall erscheint noch im September für PlayStation 5 und PC. Wer auf der PS5 bereits etwas Platz schaffen möchte, weiß jetzt zumindest ungefähr, wie viel Speicher benötigt wird. Laut PlayStation Game Size beträgt die Download-Größe 51,172 GB. Die Angaben stammen wie üblich aus dem Backend des PlayStation Stores.

Aufgeführt wird derzeit die Version 02.002.000. Ob darin bereits ein mögliches Day-One-Update steckt, lässt sich daraus nicht sicher ableiten.

Deluxe-Käufer dürfen zwei Tage früher loslegen

Beim Preload unterscheiden sich die beiden Editionen. Besitzer der Deluxe Edition können Silent Hill: Townfall bereits ab dem 20. September 2026 herunterladen. Spielbar ist die Deluxe-Version ab dem 22. September um Mitternacht.

Für Käufer der Standard Edition startet der Preload am 22. September. Der reguläre Release folgt am 24. September 2026.

Im österreichischen PlayStation Store kostet die Standard Edition derzeit 49,99 Euro. Für die Deluxe Edition werden 59,99 Euro verlangt. Neben dem früheren Zugang enthält die Deluxe-Version unter anderem eine Bonusanwendung und ein alternatives Outfit für Simon.

Silent Hill: Townfall wird von Screen Burn Interactive entwickelt und von Konami gemeinsam mit Annapurna Interactive veröffentlicht. Diesmal geht es nach Schottland. Du übernimmst die Rolle von Simon Ordell, der in der verlassenen Ortschaft St. Amelia nach Antworten sucht. Gespielt wird aus der Ego-Perspektive, Entscheidungen können zu unterschiedlichen Enden führen.