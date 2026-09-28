Nach GTA 6 könnte Rockstar überraschend L.A. Noire 2 statt Red Dead Redemption 3 bringen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Rockstars nächstes großes Spiel nach Grand Theft Auto VI könnte offenbar nicht Red Dead Redemption 3, sondern L.A. Noire 2 werden. Darauf deutet ein alter Leak aus dem Jahr 2023 hin, der jetzt wieder Aufmerksamkeit bekommt. Der angebliche Nachfolger soll in San Francisco spielen, sich um den Zodiac Killer drehen und frühestens um 2030 erscheinen.

Die ursprüngliche Aussage tauchte bereits am 8. Dezember 2023 im GTAForums auf. Nutzer Shahanshah gab dort Angaben aus einem 4chan-Post weiter. Normalerweise keine gute Quelle. Darin hieß es, Rockstar Games arbeite nach GTA 6 an „Noire 2“, plane San Francisco als Schauplatz und wolle die Gesichtserfassung massiv weiterentwickeln. Rockstar hat davon bislang nichts bestätigt.

Der Grund, warum der fast drei Jahre alte Beitrag jetzt wieder ernsthafter diskutiert wird: Derselbe Leak enthielt auch mehrere Aussagen zu GTA 6, die später zumindest teilweise zu offiziellen Informationen passten. Dazu gehören unter anderem frühere Pläne mit mehr spielbaren Figuren sowie Systeme rund um Jason und Lucia. Das macht die L.A.-Noire-Aussage interessanter, aber keineswegs bestätigt.

L.A. Noire 2 soll den Zodiac Killer behandeln

Laut dem Leak würde die Handlung Los Angeles verlassen und nach San Francisco wechseln. Im Zentrum soll der Zodiac Killer stehen, dessen Mordserie vor allem Ende der 1960er-Jahre für Aufsehen sorgte. Damit würde sich auch die Zeitperiode deutlich vom ersten L.A. Noire unterscheiden, das im Los Angeles der 1940er-Jahre spielte.

Besonders viel Wert soll Rockstar erneut auf Gesichter und Animationen legen. Das Original wurde 2011 vor allem durch seine aufwendige MotionScan-Technik bekannt, mit der Spieler während Verhören Gesichtsausdrücke lesen sollten. Für einen Nachfolger wolle Rockstar Games dieses Konzept laut Leak auf ein völlig neues Niveau bringen und technisch eines der beeindruckendsten Spiele überhaupt schaffen.

Ein Termin um 2030 stammt ebenfalls ausschließlich aus diesem alten Leak. Selbst wenn das Projekt damals tatsächlich existierte, können sich Rockstars Pläne seit 2023 längst verändert haben.

Take-Two hat L.A. Noire zumindest nicht vergessen

Ganz aus der Luft gegriffen wirkt eine Rückkehr trotzdem nicht. Take-Two-Chef Strauss Zelnick wurde im April 2026 direkt gefragt, ob das Unternehmen mehr mit L.A. Noire machen möchte. Seine erste Antwort lautete „Ja“, bevor er klarstellte, dass es nichts anzukündigen gebe und Take-Two grundsätzlich alle älteren Marken regelmäßig prüfe (via Gamefile.news).

Damit bleibt die entscheidende Trennung klar: Take-Two denkt weiterhin über einen L.A. Noire-Nachfolger nach. Spannend ist die Meldung trotzdem, weil sie zu einer Frage passt, die nach GTA 6 immer wichtiger wird.