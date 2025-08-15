Red Dead Redemption 3: Fans hoffen auf Release früher als gedacht

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Kommt Red Dead Redemption 3 schneller als erwartet? Die Red Dead-Reihe gehört zu den beliebtesten Serien in der Gaming-Welt und trotzdem gibt es bislang keinerlei Ankündigung für RDR 3. Das hält einige Fans aber nicht davon ab, schon jetzt optimistische Release-Prognosen abzugeben.

Auf Reddit sorgte kürzlich ein Beitrag für Gesprächsstoff: Ein Spieler glaubt, dass der nächste Teil schon 2027 erscheinen könnte. Seine Begründung: Auch Red Dead Redemption 2 sei kurz nach dem ersten Teil in Arbeit gegangen, ebenso wie GTA V direkt auf GTA IV folgte.

Realität vs. Wunschdenken

So schön diese Hoffnung auch klingt. Die Realität könnte deutlich ernüchternder sein. Rockstar Games arbeitet derzeit mit Hochdruck an GTA 6, das am 26. Mai 2026 erscheinen soll. Erst danach könnte das Studio wieder Kapazitäten für Red Dead Redemption 3 haben.

Ein anderer Reddit-Nutzer schätzt die Lage deutlich pessimistischer ein: Mindestens fünf Jahre Abstand zwischen GTA 6 und RDR 3 seien realistisch. Falls Rockstar nicht zuerst ein ganz neues Spiel entwickelt. In diesem Fall könnte der nächste Red Dead-Teil sogar erst 2035 oder später erscheinen.

Was könnte in Red Dead Redemption 3 passieren?

Falls Red Dead Redemption 3 jemals erscheinen sollte, wird Arthur Morgan wohl nicht zurückkehren. Seine Geschichte ist abgeschlossen. Allerdings lehrt uns die Reihe, vorsichtig mit solchen Annahmen zu sein: Auch John Marston galt nach dem ersten Teil als „auserzählt“ und spielte dennoch eine wichtige Rolle in Red Dead Redemption 2.

Eine Figur, die durchaus im Mittelpunkt eines neuen Spiels stehen könnte, ist Sadie Adler. Sie war eine der beliebtesten Nebencharaktere in Teil 2, beeindruckte durch ihre Entschlossenheit und ihre Rachegeschichte, und gewann viele Fans, weil sie sich in einer von Männern dominierten Welt behauptete. Rockstar Games hat bereits mehrfach bewiesen, dass sie komplexe, starke Frauenfiguren glaubwürdig ins Rampenlicht setzen können.

Eine solche Perspektivänderung könnte spannende neue Handlungsstränge eröffnen – etwa, um Sadies Vergangenheit tiefer zu beleuchten oder ihre Reise fortzuführen.

Red Dead Redemption 3: Der Release-Termin liegt in weiter Ferne!

Offiziell ist Red Dead Redemption 3 noch nicht bestätigt

noch nicht bestätigt Ein Fan hofft auf Release im Jahr 2027

Realistischere Prognosen sprechen von 2030 oder später (bis 2034)

Rockstar arbeitet derzeit an Grand Theft Auto VI (Release: 26. Mai 2026)

Das erste Red Dead erschien im Mai 2010. Red Dead Redemption 2 folgte 8 Jahre später, im Jahr 2018. So sehr sich Fans einen baldigen Release von Red Dead Redemption 3 wünschen, die Chancen auf einen schnellen Start stehen eher schlecht. Vermutlich werden wir uns deutlich länger gedulden müssen. Aber wer weiß? Vielleicht überrascht uns Rockstar Games doch. Angeblich arbeitet man bereits am nächsten Western-Abenteuer. Es gab allerdings auch Gerüchte über ein mittelalterliches Fantasy-Spiel, dass nach Grand Theft Auto VI von Rockstar kommen soll. Wir werden sehen ob das wirklich eintreffen wird. Ganz glauben kann ich daran nicht.

