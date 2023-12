Red Dead Redemption 3: Roger Clark gibt Hinweise auf Handlung

Der legendäre Arthur Morgan-Darsteller Roger Clark hat angedeutet, dass Red Dead Redemption 3 auf dem Weg sein könnte. Das könnte ein riesiger Meilenstein für die Red Dead-Reihe sein, die schon jetzt zu den absoluten Größen in der Gaming-Welt gehört.

Die Red Dead-Reihe, ein Juwel von Rockstar Games, hat Millionen von Spielern weltweit fasziniert. Mit über 20 Millionen Verkäufen des ersten Teils und fast 60 Millionen des zweiten Teils zählt sie zu den meistverkauften Spielen. Doch seit fünf Jahren warten Fans gespannt auf Neuigkeiten zum nächsten Teil.

Warum die Verzögerung? Rockstar Games ist derzeit mit dem – noch mehr – mit Spannung erwarteten GTA 6 beschäftigt, das 2025 erscheinen soll. Trotzdem hat Roger Clark, bekannt als Arthur Morgan, Hinweise auf RDR3 gegeben. Aber sei vorsichtig! Das ist nur Spekulation, da Rockstar Games streng geheimnisvoll bleibt.

Was passiert in Red Dead Redemption 3? (Falles es dies überhaupt geben wird)

Clark vermutet, dass Arthur Morgan nicht zurückkehren wird, da seine Geschichte erzählt ist. Aber wer weiß? Fans hatten ähnliche Annahmen über John Marston, und er spielte eine wichtige Rolle im zweiten Teil.

Eine Figur aus Red Dead Redemption 2, die möglicherweise ihr eigenes Spiel erhalten könnte, ist Sadie Adler. Sie war eine herausragende Persönlichkeit im Spiel und erhielt viel Zustimmung von den Spielern. Ihre Geschichte als Frau, die nach Rache sucht und sich in einer von Männern dominierten Welt behauptet, fesselte viele. Rockstar Games hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie starke weibliche Charaktere in den Vordergrund stellen können.

Eine solche Verlagerung in der Erzählung könnte interessant sein, da es viel Raum für die Erkundung ihrer Vergangenheit und die Fortsetzung ihrer Geschichte gäbe. Obwohl keine offiziellen Ankündigungen gemacht wurden, besteht aufgrund der Popularität von Sadie Adler unter den Fans eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür. Mehr aber auch nicht. Bisher hat Rockstar Games kein Red Dead Redemption 3 angekündigt und wird es wahrscheinlich auch nicht so schnell machen!

Allerdings: Wenn Roger Clark schon Andeutungen macht, könnte das ein vielversprechendes Zeichen sein, dass Rockstar Games vielleicht tatsächlich irgendetwas in Arbeit hat. Immerhin hat der bekannte Videospiel-Entwickler über 2000 Mitarbeiter. Die werden doch nicht alle an GTA 6 arbeiten?