Resident Evil-Fans lösen nach Jahren ein kurioses Jill Valentine-Rätsel

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Resident Evil 2 steckt voller ikonischer Momente. Leon Kennedy, Claire Redfield, Raccoon City, der Polizeiposten, Mr. X. Doch eines der seltsamsten kleinen Rätsel des Klassikers versteckte sich nicht hinter einer verschlossenen Tür, sondern auf Jill Valentines Schreibtisch.

Dort liegt ein Foto, das Spieler seit Jahren als Bild von Jills „Freund“ kennen. Es war unscharf, klein und eigentlich nur ein Detail. Trotzdem ließ es Fans nie ganz los. Wer war dieser Mann auf dem Foto? War es ein Entwickler? Ein Schauspieler? Ein zufälliges Magazinbild? Jetzt scheint die Community endlich eine ziemlich überzeugende Antwort gefunden zu haben.

Das Foto auf Jills Schreibtisch hat offenbar ein reales Vorbild

Im Resident Evil-Subreddit wurde ein Beitrag geteilt, der das Rätsel auflöst. Demnach zeigt das Bild sehr wahrscheinlich den Schauspieler Kyle MacLachlan. Besonders bekannt ist er als Special Agent Dale Cooper aus Twin Peaks. Das Foto soll aus einem japanischen Magazin namens Roadshow stammen, genauer aus einer Ausgabe vom Juni 1992.

Das ist genau die Art von Fund, die Resident Evil-Fans lieben. Denn die alten Spiele von Capcom sind voll mit kleinen Details, Texturen, Magazinbildern und Requisiten, die damals oft aus echten Vorlagen entstanden. Viele davon waren aufgrund der niedrigen Auflösung kaum zu erkennen. Erst moderne Scans, bessere Bildvergleiche und die Geduld der Community machen solche Entdeckungen heute möglich.

Warum ausgerechnet Twin Peaks perfekt passt

Dass die Spur zu Kyle MacLachlan führt, wirkt fast zu gut, um Zufall zu sein. Twin Peaks hatte in den 90ern auch in Japan einen starken Kultstatus. Die Serie verband Mystery, Kleinstadt-Horror, surreale Bilder und eine seltsame Mischung aus Alltagswelt und Albtraum. Genau diese Stimmung passt erstaunlich gut zu den frühen Spielen von Resident Evil. Natürlich heißt das nicht, dass Jill Valentine im offiziellen Kanon ein Dale-Cooper-Poster auf dem Schreibtisch stehen hatte. Wahrscheinlicher ist: Ein Capcom-Grafiker nutzte damals ein Magazinbild als Vorlage oder Textur, ohne dass daraus eine größere Hintergrundgeschichte entstehen sollte.

Reddit-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von Reddit. Beim Laden können personenbezogene Daten übertragen werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Aber genau das macht den Fund so charmant. Resident Evil 2 erschien 1998. Viele Assets entstanden unter völlig anderen technischen Bedingungen als heute. Kleine Fotos, unscharfe Poster und Texturen waren oft eher praktische Lösungen als große Lore-Hinweise.

Die Community reagiert entsprechend begeistert. Viele Fans scherzen nun darüber, dass Jill offenbar Twin Peaks geschaut habe oder dass Agent Dale Cooper heimlich Teil des Resident Evil-Universums sei. Andere sehen den Fund als weiteres Beispiel dafür, wie stark die frühen Spiele der Reihe bis heute untersucht werden. Und genau das ist bemerkenswert. Resident Evil 2 ist fast drei Jahrzehnte alt. Trotzdem entdecken Fans immer noch neue Details, vergleichen alte Bilder, suchen Magazinvorlagen und rekonstruieren die Entstehung einzelner Texturen. Das zeigt, welchen Stellenwert dieser Klassiker bis heute hat.

Ein kleines Detail mit großer Wirkung

Am Ende verändert dieser Fund nichts an der Geschichte von Resident Evil 2. Leon bleibt Leon, Claire bleibt Claire und Jill war im zweiten Teil ohnehin nur über ihren Schreibtisch präsent. Aber solche Entdeckungen machen alte Spiele lebendig. Sie zeigen, dass selbst scheinbar unwichtige Details eine Geschichte haben können. Und sie erinnern daran, wie viel Handarbeit, Zufall und Popkultur in den Klassikern der 90er steckte.

Für Resident Evil-Fans ist das Foto damit wohl eines dieser kleinen Rätsel, die endlich einen Namen bekommen haben: Kyle MacLachlan.