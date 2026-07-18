Vom 386er bis heute: So hat sich der Gaming-PC in 30 Jahren verändert

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Wer heute einen Gaming-PC zusammenstellt, für den sind 32 GB oder 64 GB RAM selbstverständlich. SSDs mit mehreren Terabyte sind längst keine Seltenheit mehr. Dazu kommen Grafikkarten mit Raytracing, die teilweise mehr kosten als ein kompletter Gaming-PC noch vor einigen Jahren. Ein kurzer Blick in die Vergangenheit zeigt, wie rasant sich die Hardware entwickelt hat. In den vergangenen 30 Jahren hat sich der PC stärker verändert als wohl jede andere Plattform!

Die Anfänge des Gaming-PCs mit 386 und 486

In den frühen 90er Jahren gehörten Prozessoren wie der Intel 386 und später der bei vielen Gamern beliebte 486 zur Grundausstattung vieler PCs. Damals reichten oft schon 8 oder 16 MB RAM aus und Festplatten mit 200 bis 500 MB waren der Standard. Auf dieser Hardware wurden Spieleklassiker geboren, die bis heute Kultstatus haben und bei vielen unter uns nostalgische Gefühle hervorrufen.

Prince of Persia, Wolfenstein 3D oder DOOM haben den Grundstein für viele heutige Games gelegt und gezeigt, welches Potenzial bereits damals in PCs steckte. Viele von euch, so wie ich, erinnern sich sicher noch an Klassiker wie Commander Keen, Monkey Island oder SimCity 2000, die uns unzählige Stunden vor dem Röhrenmonitor gefesselt haben.

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Der Pentium I bis III war der Traum vieler Gamer

Mit dem Pentium II und später dem Pentium III haben Gaming-PCs Ende der 90er Jahre das nächste Level erreicht. Mit Grafikkarten von 3dfx, NVIDIA oder ATI sahen viele Games plötzlich besser aus als alles, was viele von uns bis dahin kannten. Viele Spiele der damaligen Zeit gelten bis heute als Meilensteine der Gaming-Geschichte.

Duke Nukem 3D, Command & Conquer, Half-Life, Diablo oder Quake gehörten damals auf nahezu jeden Gaming-PC. Entwickler wie Westwood Studios, Blizzard oder id Software prägten mit ihren Spielen eine ganze Generation von Gamern und begeistern uns bis heute. Vor allem Command & Conquer war einer meiner persönlichen Lieblingstitel. Ich spiele es auch heute noch ab und an und denke dabei jedes Mal gerne an die alte Zeit zurück. Half-Life sowie einige andere Titel gehören für mich aber natürlich ebenfalls zu den absoluten Favoriten der damaligen Zeit.

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PC oder Konsole? Damals war beides etwas Besonderes

Wer von euch erinnert sich nicht gerne an den Super Nintendo, die PlayStation, den Nintendo 64 oder Sega Mega drive? Ich habe unzählige Stunden mit diesen Konsolen in meiner Jugend verbracht und möchte keine davon missen. Trotzdem war der Gaming-PC für mich immer etwas ganz Besonderes, denn jede neue Grafikkarte, CPU oder Soundkarte fühlte sich damals wie ein kleines Wunder an. Aber auch Konsolenspiele wie Super Mario 64, Turok, The Legend of Zelda Ocarina of Time, Banjo Kazooie, Mario Kart 64, Sonic und noch viele weitere Titel werden für mich immer ein Teil meiner Kindheit bleiben und haben bis heute einen ganz besonderen Stellenwert.

Von Megabyte zu Gigabyte

Auch der RAM zeigt, wie schnell sich die Technik entwickelt hat. Während früher 8 oder 16 MB RAM vollkommen ausreichten, waren 64 oder 128 MB zur Zeit des Pentium III bereits die High-End-Klasse. Heute brauchen viele aktuelle Games mindestens 16 GB RAM. Dass 32 GB mittlerweile als Standard gelten, hätte sich damals wohl niemand vorstellen können.

Beim Speicherplatz zeigt sich die Entwicklung genauso deutlich. Früher reichten oft schon wenige Hundert Megabyte, heute belegen viele AAA-Titel mehr als 100 GB auf der Festplatte.

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Eine spannende Reise durch die PC-Geschichte

Moderne Hardware ist heutzutage beeindruckender als je zuvor. Trotzdem denken viele von uns gerne an die Anfangszeit zurück. Jede neue CPU oder Grafikkarte fühlte sich damals wie ein riesiger Sprung nach vorne an. Gleichzeitig entstanden zahlreiche Spiele, die bis heute nichts von ihrem Charme verloren haben.

Es gibt so gut wie kein anderes Thema als die Geschichte des PCs, das besser zeigt, wie schnell sich Dinge verändern können und wie weit sich die Technik entwickelt hat. Das ist auch der Grund für diesen kleinen Artikel. Denn die Technik hat sich verändert, die Erinnerungen an diese Zeit aber nie.