Banjo-Kazooie vor dem Comeback? – Xbox soll Pitches für neues Spiel anhören

Im aktuellen VGC Podcast sprach Andy Robinson über die Entwicklungen bei Xbox und Rare – mit einer überraschenden Wendung: Er habe gehört, dass derzeit aktiv Pitches für ein neues Banjo-Kazooie-Spiel angehört werden. Und das, obwohl Rare in der Vergangenheit als strikt abgeneigt galt, die Marke wiederzubeleben.

„Ich habe kürzlich gehört, dass Pitches tatsächlich angehört werden“, so Robinson. Besonders ein Studio falle dabei immer wieder: Toys for Bob, bekannt durch Crash Bandicoot 4 und Spyro Reignited Trilogy. Auch Moon Studios, das durch Ori and the Blind Forest große Anerkennung erhielt, soll großes Interesse zeigen, obwohl es kein Xbox-Studio ist. „Früher war es immer so, dass Rare kein Interesse hatte. Man wollte lieber neue Dinge machen. Doch jetzt scheint sich das Blatt zu wenden“, sagt Robinson.

Warum gab es bis jetzt kein neues Banjo-Kazooie-Spiel?

Innerhalb von Xbox galt Rare lange als eines der traditionsreichsten, aber auch vorsichtigsten Studios. Obwohl Banjo-Kazooie viele Fans hat, wollte Studioleiter Gregg Mayles angeblich „nicht zurückblicken“. Stattdessen konzentrierte sich das Team in den letzten Jahren auf Sea of Thieves. Das neue Projekt Everwild wurde hingegen eingestellt. Ein Rückschlag, der das Studio ins Wanken brachte.

Inmitten der schweren Xbox-Entlassungen Anfang des Jahres wurden auch viele Rare-Mitarbeitende betroffen. Branchenkenner hielten einen neuen Banjo-Titel daher für unwahrscheinlich – bis jetzt. Immerhin erschien das letzte richtige Spiel im Jahr 2008 (!) für die Xbox 360.

Titel Release Plattform(en) Banjo-Kazooie 1998 Nintendo 64 Banjo-Tooie 2000 Nintendo 64 Banjo-Kazooie: Grunty’s Revenge 2003 Game Boy Advance Banjo-Pilot 2005 Game Boy Advance Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts 2008 Xbox 360 Banjo-Kazooie (XBLA) 2008 Xbox 360 (Xbox Live Arcade), Xbox One Banjo-Tooie (XBLA) 2009 Xbox 360 (Xbox Live Arcade), Xbox One Rare Replay (Sammlung) 2015 Xbox One

Warum gerade jetzt?

Der plötzliche Strategiewechsel könnte mit dem zunehmenden Druck auf Xbox zusammenhängen. Nach einem schwachen ersten Halbjahr 2025 und dem Verlust mehrerer exklusiver Projekte sucht Microsoft offenbar nach Wegen, klassische Marken zu reaktivieren, so wie es Nintendo mit Metroid Prime oder Donkey Kong getan hat.

Banjo-Kazooie ist dafür wie gemacht: eine starke Fanbasis und Nostalgie-Potenzial.

Obwohl kein neues Spiel erschienen ist, war Banjo-Kazooie nie ganz weg. Die Figur erschien zuletzt als Kämpfer in Super Smash Bros. Ultimate, die Xbox 360-Neuauflage Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts (2008) ist über die Rare Replay Collection (2015) spielbar. Fans fordern seit Jahren ein echtes Comeback im Stil der ersten beiden N64-Klassiker.

Bisher ist das Projekt nicht offiziell bestätigt, und auch Robinson spricht nur von Gerüchten und Branchenflüstern. Dennoch ist die Quelle glaubwürdig. Er hat sich als zuverlässiger Xbox-Insider erwiesen.

Sollte Xbox einem Studio wie Toys for Bob tatsächlich den Zuschlag geben, wäre das nicht nur ein Herzensprojekt für viele Fans, sondern auch ein kluger Schritt, um die eigene Spielebibliothek mit einem familienfreundlichen Aushängeschild zu stärken. – Über einen Release-Termin brauchen wir an dieser Stelle aber noch nicht spekulieren.