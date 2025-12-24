Spyro 4: Neuer Serienableger offenbar bei Toys for Bob in Entwicklung

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Für Fans des lilafarbenen Drachen ist das eine Nachricht, die kurz vor Weihnachten ordentlich für Aufregung sorgt. Ein möglicher „Spyro 4“-Ableger ist aufgetaucht. Nicht durch ein offizielles Statement, sondern durch einen unscheinbaren Eintrag in einem Entwickler-Lebenslauf. Genau solche Leaks sind es, die alte Hoffnungen plötzlich wieder sehr real wirken lassen.

Entdeckt wurde der Hinweis vom YouTuber Canadian Guy Eh. Er stieß auf das LinkedIn-Profil eines ehemaligen Entwicklers von Toys for Bob, der dort angibt, fast zwei Jahre lang an einem Projekt namens Spyro gearbeitet zu haben, bis März 2024. Für viele Fans ist klar: Das kann kaum Zufall sein. Zeitlich passt der Eintrag nicht zu Spyro Reignited Trilogy. Die Neuauflage der klassischen Spiele erschien bereits 2018 für PS4 und Xbox One, folgte 2019 für PC und Nintendo Switch. Eine fast zweijährige Entwicklungsarbeit bis 2024 lässt sich damit nicht erklären.

Entwickler-Lebenslauf deutet auf Spyro 4 hin

Viel wahrscheinlicher ist, dass es sich um ein neues Projekt handelt – und damit um das, worauf Fans seit Jahren hoffen: Spyro 4. Offiziell bestätigt ist nichts, doch der Zeitraum passt auffällig gut zu den Umbrüchen im Studio. Das Studio aus Kalifornien hat in den letzten Jahren einiges hinter sich. Nach Arbeiten an Call of Duty: Warzone und dem eher verhalten aufgenommenen Crash Team Rumble trennte sich Toys for Bob im März 2024 von Activision und damit auch indirekt von Microsoft, dem neuen Eigentümer.

Mit der Rückkehr zur Unabhängigkeit kamen sofort Gerüchte auf, dass das Studio dennoch weiter mit Microsoft zusammenarbeiten könnte. Der Fokus soll demnach auf einer bekannten IP liegen. Spyro wäre naheliegend, denn kaum ein anderes Team ist so eng mit dem Drachen verbunden wie Toys for Bob.

Ganz neu ist die Idee eines vierten Serienteils nicht. Bereits vor rund fünf Jahren sorgte ein Detail im Artbook von Crash Bandicoot 4: It’s About Time für Spekulationen. Darin fanden sich Konzeptzeichnungen, die eindeutig Spyro zugeordnet wurden, obwohl das Spiel selbst nichts mit der Drachen-Reihe zu tun hatte. Viele Fans sahen darin einen stillen Teaser. Jahre später könnte sich genau dieser Verdacht nun bestätigen.

Hat der lilafarbene Drache heute überhaupt noch eine Chance?

Spyro hat trotz langer Pause nichts von seiner Popularität verloren. Die Reignited Trilogy wird regelmäßig stark nachgefragt und ist auf PC und Xbox aktuell sogar deutlich reduziert erhältlich. Dazu kommt die Verfügbarkeit über den Game Pass, was die Marke für ein großes Publikum präsent hält. Ein neues Spiel würde perfekt in diese Phase passen. Gerade jetzt, wo Microsoft seine klassischen Marken stärker in den Fokus rückt und Toys for Bob wieder kreative Freiheit genießt.

Natürlich gilt auch hier: Ein Lebenslauf ist keine offizielle Ankündigung. Projekte können intern umbenannt, eingestellt oder verschoben werden. Doch die Kombination aus Zeitrahmen, Studio-Historie und früheren Gerüchten verleiht diesem Leak mehr Gewicht als vielen anderen.

Bis zur offiziellen Bestätigung bleibt Spyro 4 ein Gerücht.

