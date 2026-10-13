GTA 6 Leak zeigt Lucia komplett nackt in Vice City, doch genau dieses Detail wirft Fragen auf

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Der mysteriöse GTA 6-Leaker Cyberleek hat mehr als fünf Minuten neues Gameplay veröffentlicht, in dem Lucia Caminos komplett unbekleidet durch Vice City läuft. Das Material zeigt sie bei der freien Erkundung der Spielwelt und sorgt erwartungsgemäß für viel Aufmerksamkeit. Nur sollte man daraus noch nicht ableiten, dass du Lucia im fertigen Grand Theft Auto VI tatsächlich jederzeit sämtliche Kleidung ausziehen kannst. Selbst die Echtheit beziehungsweise Herkunft dieser speziellen Darstellung wird inzwischen angezweifelt.

Die Szenen stammen erneut von Cyberleek, der erst vor wenigen Tagen rund 25 Minuten unbekanntes GTA-6-Gameplay mit Jason und Lucia veröffentlicht hatte. Der neue Clip konzentriert sich nun auf Lucia. Wie Insider Gaming berichtet, entstand das Video offenbar nach einer Abstimmung innerhalb der Community des Leakers. Cyberleek kündigte anschließend sogar weiteres Material in höherer Auflösung an.

Lucia ist nackt, aber ist das überhaupt ein echtes GTA 6-Feature?

Genau hier wird der Leak interessanter als die Bilder selbst. Es gibt berechtigte Zweifel an der vollständigen Nacktheit. Bereits im vorherigen 25-Minuten-Video war Jason über längere Zeit ohne Kleidung zu sehen. Lucia tauchte dort ebenfalls in einer freizügigen Szene auf.

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Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass die Funktion genauso im fertigen GTA 6 verfügbar sein wird. Entwicklungsfassungen besitzen normalerweise Optionen, die Spieler in der Verkaufsversion niemals sehen. Kleidung, Animationen und Charaktermodelle müssen unabhängig voneinander getestet werden können. Es wäre deshalb durchaus denkbar, dass Cyberleek eine Entwicklerfunktion nutzt oder Zugriff auf Möglichkeiten besitzt, die Rockstar für normale Spieler normalerweise deaktiviert.

Auch das Verhalten der Spielwelt wirft Fragen auf. Lucia bewegt sich in dem Material offenbar durch öffentliche Bereiche, ohne dass Passanten besonders auffällig auf ihre fehlende Kleidung reagieren. Für ein Spiel, bei dem Rockstar viel Aufwand in glaubwürdige NPC-Reaktionen steckt, wäre das ziemlich ungewöhnlich.

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Auch andere Funktionen des geleakten Builds passen nicht zum bekannten GTA 6

Die Zweifel werden durch weitere Szenen aus dem Material verstärkt. Darin tauchen Funktionen auf, die bisher nicht für die Verkaufsversion bestätigt wurden. Besonders auffällig ist die Ego-Perspektive. Teile des geleakten Gameplays lassen sich aus der First-Person-Sicht spielen, obwohl aktuelle Berichte darauf hindeuten, dass GTA 6 zumindest zum Release keinen regulären First-Person-Modus besitzen soll.

Das macht den Leak nicht automatisch falsch. Es zeigt vielmehr, warum einzelne Funktionen nicht ohne Weiteres als finale Features behandelt werden sollten. Ein echter Entwicklungs-Build kann unfertige, deaktivierte oder ausschließlich für interne Tests gedachte Systeme enthalten.

Cyberleek veröffentlicht inzwischen fast wieder täglich neues GTA 6-Material

Die neue Lucia-Aufnahme ist nur ein weiterer Teil einer inzwischen ungewöhnlich umfangreichen Leak-Serie. Neben dem 25-minütigen Gameplay-Video wurden in den vergangenen Wochen auch Story-Szenen, offene Erkundung, Rennen und weitere Aufnahmen mit Jason veröffentlicht.

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Rockstar selbst hatte bereits nach früheren Veröffentlichungen vor Story-Spoilern gewarnt. Besonders weit ging Cyberleek mit Material aus einem frühen Abschnitt von Lucias Geschichte.

Der GTA 6-Leaker verbindet die Veröffentlichungen zudem regelmäßig mit der Bewerbung eigener Kryptowährungen und kündigt weitere GTA 6-Inhalte abhängig von bestimmten Zielen innerhalb seiner Community an. Dadurch gibt es neben der Frage nach der Herkunft des Materials auch einen ziemlich offensichtlichen Grund, möglichst spektakuläre Clips auszuwählen, die Aufmerksamkeit erregen sollen.

Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Bis dahin dürfte Cyberleek noch weiteres Material veröffentlichen. Ob wir dann wirklich komplett nackt darin herumlaufen können, wird sich zeigen.

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