GTA 6: 25 Minuten weiteres Gameplay von Cyberleek aufgetaucht

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Eigentlich sollte die Vorfreude auf GTA 6 gerade durch offizielle Informationen steigen. Stattdessen sorgt ausgerechnet ein alter Bekannter erneut für Aufsehen: Cyberleek ist zurück und hat rund 25 Minuten Gameplay (welches bereits gesperrt wurde) aus Rockstars heiß erwartetem Open-World-Spiel veröffentlicht.

Das Material soll laut mehreren Berichten echt sein und stammt offenbar aus einer aktuellen Entwicklungsversion von GTA 6. Rockstar dürfte darüber alles andere als glücklich sein.

Leak zeigt Jason und Lucia in neuen Szenen

Das Video enthält deutlich mehr Material als die bisherigen kurzen Clips, die in den vergangenen Wochen aufgetaucht sind. Zu sehen sind unter anderem Jason und Lucia bei einem Event im Thrillbilly Mud Club. Jason nimmt dabei an einem Dirtbike-Rennen teil. Anschließend zeigt das Material weitere Gameplay-Szenen, darunter Fahrten, eine Straßenrennen-Sequenz und den Besuch einer Werkstatt, in der ein Fahrzeug angepasst wird.

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Damit liefert der Leak auch einen weiteren Blick darauf, wie frei sich die Spieler offenbar durch die Welt bewegen können. Allerdings enthält das Video auch Inhalte, die man vor dem Release nicht unbedingt gesehen haben möchte. Besonders auffällig ist, dass Jason über einen längeren Abschnitt komplett unbekleidet zu sehen ist. Auch Lucia taucht am Ende des Videos in einer freizügigen Szene auf.

Ist das wirklich alles aus dem Spiel?

Bei einigen Szenen gibt es trotzdem Fragezeichen. Im Video wird beispielsweise plötzlich ein Panzer gespawnt und in einen Fluss gesetzt. Es ist nicht eindeutig, ob es sich dabei um einen echten Cheat beziehungsweise eine Funktion der Entwicklungsversion handelt oder ob Cyberleek selbst in den Build eingegriffen hat.

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Auch die ungewöhnlichen Nacktszenen könnten manipuliert worden sein. Der Leak sollte deshalb nicht automatisch als Beweis für jedes einzelne gezeigte Feature verstanden werden.

Cyberleek will offenbar weiterhin Geld verdienen

Besonders kurios ist der Zeitpunkt des neuen Leaks. Cyberleek hatte bereits im August zahlreiche GTA-6-Clips veröffentlicht und dabei unter anderem einen eigenen Krypto-Token beworben. Auch diesmal scheint hinter der Veröffentlichung ein finanzielles Interesse zu stehen. Am Ende des Videos findet sich eine Nachricht, die auf ein angebliches Gaming-Projekt verweist. Für Rockstar Games dürfte das inzwischen ein ziemlich großes Problem sein.

Die Leaks liefern nicht mehr nur kurze Ausschnitte, sondern immer umfangreicheres Material und teilweise sogar Story-relevante Szenen. GTA 6 soll am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Bis dahin dürfte Rockstar alles daransetzen, weitere Leaks zu verhindern.

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