Sinan Huemer Ich bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

GTA 6 steckt voller Überraschungen. Aber dieses Easter Egg gehört definitiv zu den coolsten, die ich gleich zu beginn entdeckt habe. Und ich betone ausdrücklich: coolsten!

Denn irgendwo draußen auf dem Meer wartet ein ziemlich ungewöhnlicher Rettungsschwimmer auf euch. Einer mit vier Pfoten, Sonnenbrille und einer verdammt lässigen Einstellung zum Leben.

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So rettet euch der coole Hund in GTA 6

Eigentlich ist es ganz einfach. Schnappt euch einen Jetski oder ein Motorboot und fahrt ein ordentliches Stück hinaus aufs offene Meer.

Dort springt ihr ins Wasser und beginnt zu schwimmen. Nach kurzer Zeit hört ihr plötzlich ein Bellen und ein Jetski kommt auf euch zugeschossen. Allerdings sitzt darauf kein menschlicher Rettungsschwimmer.

Es ist der coole Hund! Ein Hund mit Sonnenbrille und orangefarbener Schwimmweste, der offenbar beschlossen hat, Schiffbrüchige aus dem Wasser zu fischen.

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Schwimmt zum Jetski und steigt hinten auf. Euer vierbeiniger Retter übernimmt den Rest.

Willkommen auf der Insel der coolen Hunde!

Der Hund bringt euch nämlich zu einer kleinen Insel, auf der sich offenbar eine ganze Truppe herrenloser Vierbeiner ein ziemlich gemütliches Leben eingerichtet hat.

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Hier läuft Musik aus dem Radio, die Hunde liegen am Strand herum und genießen einfach ihr Leben. Und ihr seid herzlich eingeladen!

Einer der Hunde bringt euch sogar einen kleinen Football beziehungsweise ein Frisbee, das ihr für ihn werfen könnt.

Wer sich ein wenig Zeit nimmt und mit den Vierbeinern spielt, bekommt dafür sogar etwas Fokus gutgeschrieben.

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Sogar Bargeld könnt ihr hier finden

Wer die kleine Insel genauer untersucht, entdeckt außerdem ein gestohlenes Portemonnaie, in dem sich noch etwas Bargeld befindet.

Reich werdet ihr dadurch vermutlich nicht, aber hey… geschenktes Geld.

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Und wenn ihr irgendwann genug von eurer neuen Hundegang habt, könnt ihr euch natürlich auch einen der Jetskis schnappen und wieder zurückfahren.

Wobei ich mich ehrlich frage, warum man das überhaupt wollen sollte. Eine einsame Insel, Sonnenschein, Musik und eine ganze Horde cooler Hunde, die einfach nur spielen und Spaß haben wollen?

Ich glaube, ich habe meinen ersten Lieblingsort in GTA 6 gefunden. Und ich kann jetzt schon kaum erwarten, was da wohl noch für Eastereggs in diesem riesen Spiel warten.

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