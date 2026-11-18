Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

13 Jahre nach GTA 5 steht Grand Theft Auto VI (GTA 6) unmittelbar vor seiner Veröffentlichung. Millionen Spieler warten darauf, endlich nach Vice City zurückzukehren. Doch ausgerechnet jetzt meldet sich ein Mann zu Wort, der sonst kaum öffentlich über seine Arbeit spricht: Sam Houser, Mitgründer und Präsident von Rockstar Games. In einer seltenen Stellungnahme richtet er sich persönlich an die Fans und erklärt, was das Studio mit GTA 6 erreichen wollte. Besonders interessant ist dabei seine Aussage über die Geschichte und deren Ende.

Gegenüber GamesRadar+ sprach Houser über die ursprüngliche Vision hinter Rockstar Games. Schon bei der Gründung sei die Überzeugung gewesen, dass Videospiele dieselbe kulturelle Bedeutung erreichen können wie Filme, Bücher oder andere Formen des Geschichtenerzählens.

Mit GTA 6 möchte das Studio diesen Anspruch erneut unter Beweis stellen. Und das nach einer Entwicklungszeit, in der die Erwartungen an den Nachfolger immer weiter gestiegen sind.

Sam Houser: GTA 6 soll die Erwartungen der Spieler übertreffen

Rockstar war sich offenbar bewusst, welche Herausforderung mit der Rückkehr nach Vice City verbunden ist. Seit GTA 5 im September 2013 erschienen ist, hat sich schließlich nicht nur die Technik verändert. Auch die Ansprüche an offene Spielwelten sind deutlich gestiegen.

Houser erklärt, dass sich vieles verändert habe, die grundlegende Philosophie des Studios aber gleich geblieben sei.

Diese Woche kehrt Grand Theft Auto nach Leonida und ins moderne Vice City zurück. Auch wenn sich die Dinge verändert haben und die Zeit vergangen ist, bleibt eines gleich: Wir haben versucht, ein Erlebnis zu schaffen, das Ihre Erwartungen übertreffen wird und gleichzeitig zeigt, wozu dieses Medium fähig ist und warum wir glauben, dass Spiele so besonders sind.

Dabei geht es dem Rockstar-Chef nicht ausschließlich um beeindruckende Grafik oder eine möglichst große Spielwelt. GTA 6 soll auch zeigen, welche Möglichkeiten Videospiele als Erzählmedium bieten. Für Houser ist das eine persönliche Angelegenheit. Er begleitet Grand Theft Auto seit den Anfängen und war an sämtlichen Hauptteilen als Executive Producer beteiligt. Dass er sich ausgerechnet zum Start des sechsten Teils öffentlich äußert, macht die Botschaft umso bemerkenswerter.

Kannst du das Ende von GTA 6 selbst beeinflussen?

Besonders spannend ist ein weiterer Teil seiner Aussagen. Houser beschreibt Grand Theft Auto VI als eine Geschichte innerhalb einer Welt voller Möglichkeiten. Dabei hebt er ausdrücklich hervor, dass Spielerinnen und Spieler selbst mitgestalten, wie sich das Abenteuer anfühlt und wie es letztlich zu Ende geht.

Das passt zu den zahlreichen Gameplay-Änderungen, die Rockstar in den vergangenen Monaten vorgestellt hat. Wie wir bereits in unserem umfangreichen „GTA 6-Gameplay“-Guide beschrieben haben, sollen sich Entscheidungen und das Verhalten gegenüber anderen Charakteren stärker auf die Spielwelt auswirken.

Besonders die Beziehung zwischen Jason Duval und Lucia Caminos spielt dabei eine wichtige Rolle. Rockstar stellt die beiden nicht einfach als weitere Verbrecher vor, sondern erzählt eine gemeinsame Geschichte, in der Vertrauen und Abhängigkeit eine zentrale Bedeutung haben.

Ob Houser mit seiner Aussage tatsächlich unterschiedliche Enden meint, bleibt allerdings offen. Mehrere alternative Story-Ausgänge bestätigt er ausdrücklich nicht. Ebenso könnte er sich auf die verschiedenen Möglichkeiten beziehen, wie Spieler Missionen erleben und die Entwicklung der Hauptfiguren beeinflussen.

Fest steht: Rockstar möchte, dass sich GTA 6 sowohl vertraut als auch völlig neu anfühlt. Selbst Spieler, die zum ersten Mal ein Grand Theft Auto ausprobieren, sollen ihren eigenen Zugang zu dieser Welt finden.

Rockstar spricht bereits über die kommenden Jahre

Zum Abschluss richtet Houser seinen Blick über den Veröffentlichungstag hinaus. Er bedankt sich bei der Community und freut sich darauf, auch in den kommenden Jahren weitere Erlebnisse mit den Spielern zu teilen.

Gerade diese Formulierung dürfte bei vielen Fans für Spekulationen sorgen. Schließlich hat sich GTA Online seit 2013 zu einem wesentlichen Bestandteil der Reihe entwickelt. Entsprechend groß ist das Interesse an einem möglichen Nachfolger innerhalb von GTA 6.

Allerdings ist Housers Botschaft keine offizielle Ankündigung von GTA 6 Online. Rockstar hat bislang keine konkreten Details zu einem neuen Online-Modus veröffentlicht. Seine Worte können sich genauso auf zukünftige Updates, neue Geschichten oder weitere Spiele des Studios beziehen.

GTA 6 erscheint nach 13 Jahren Wartezeit

Am 19. November 2026 erscheint Grand Theft Auto VI für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Schauplatz ist der fiktive US-Bundesstaat Leonida mit seiner bekannten Metropole Vice City. Jason und Lucia geraten nach einem missglückten Verbrechen in eine Verschwörung, die weit über die Grenzen der Stadt hinausreicht. Gemeinsam müssen sie versuchen, sich aus einer immer gefährlicheren Situation zu befreien.

Mit seinem seltenen Statement macht Sam Houser deutlich, wie viel für Rockstar auf dem Spiel steht. GTA 6 soll nicht einfach nur der nächste erfolgreiche Teil einer bekannten Reihe werden. Das Studio möchte ein Erlebnis schaffen, über das Spieler noch viele Jahre sprechen. Und allem Anschein nach ist genau das gelungen.

Damit stellt sich allerdings eine ganz andere Frage: Was bedeutet dieser Erfolg für die The Game Awards 2026? Dass GTA 6 bereits vor seiner Veröffentlichung für den Titel „Game of the Year“ nominiert wurde, sorgte ohnehin für Diskussionen. Nach den bisherigen Wertungen dürfte es für die Konkurrenz allerdings schwer werden. Vielleicht geht es für die anderen fünf Nominierten tatsächlich nur noch um den zweiten Platz. Und darunter finden wir ein Ocarina of Time (Remake).