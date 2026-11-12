The Legend of Zelda: Ocarina of Time im Test: Ist Nintendos Meisterwerk nach 28 Jahren immer noch grandios?

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Das Wichtigste in Kürze

Das schönste Videospiel, welches Nintendo jemals entwickelt hat!

Der Klassiker wurde optisch und in den Dialogen stark erweitert

Man kann die Melodien nun auch mit Instrument oder durch Summen aktivieren.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time ist ein Action-Adventure-Videospiel, welches 1998 erschien und aufgrund seines Umfangs, Pacings und Gameplays legendäre Maßstäbe setzte und von Fachpresse und Spielern bis heute als das eines der besten Videospiele aller Zeiten gilt! Am 05.11.2026 hat Nintendo den Traum unzähliger Videospielfans auf der ganzen Welt wahrgemacht und uns ein komplett überarbeitetes Remake für die Nintendo Switch 2 beschert, welches dennoch gleichzeitig dem Original treu bleiben soll. Wie Link sind auch wir noch einmal durch die Zeit gereist und haben herausgefunden, ob das Remake diesem Klassiker und dessen Ruf ein zeitloses Meisterwerk zu sein, auch heute noch gerecht wird. Denn das Original ist 28 Jahre her.

Die Zeit vor dem Erscheinen des Klassikers

Im Jahr 1998 wusste die Videospielwelt noch nicht, was auf sie mit The Legend of Zelda: Ocarina of Time zukommen würde. Die meisten Spieler bekamen ihre Informationen meist aus Videospielzeitschriften, denn das Internet war zu dieser Zeit noch längst nicht in jedem Haushalt selbstverständlich. Wer bereits einen Internetzugang hatte, konnte sich bestenfalls Videoclips in miserabler Qualität oder Bilder ansehen. Im Fernsehen fand man selten etwas, wenn überhaupt. Aber das was man zu sehen bekam, hatte viel versprochen.

Die ersten 3D-Titel

Der Sprung von zweidimensionalen Videospielen in die dritte Dimension war gewaltig . Eine Transformation, deren Ausmaß sich in der Videospielgeschichte wohl nie wiederholen wird. Mit Super Mario 64 gab es bereits ein Meisterwerk, dem dieser Sprung nicht nur eindrucksvoll gelungen war, sondern der, der gesamten Videospielwelt gezeigt hat, wie die Zukunft des Genres auszusehen hat. Dementsprechend hoch waren die Erwartungen an das erste Zelda 3D-Abenteuer. Dass uns jedoch eine derart gewaltige, durchdachte und kreative Heldenreise erwarten würde, konnte man trotzdem nicht erahnen.

Wie ich den Titel damals erhalten habe

Allein die Verpackung von Ocarina of Time war unscheinbar. Auf der Vorderseite befand sich kein Bild. Lediglich das goldene Logo zierte die Schachtel. Ich hatte Glück und durfte diese Verpackung zu den Lebensmitteln im Einkaufswagen meiner Mum legen. Als ich zu Hause das Modul in meinem Nintendo 64 steckte, war ich ehrlich gesagt zunächst wenig begeistert, ja sogar enttäuscht. Der Einstieg unterschied sich doch deutlich von dem, was ich aus den vorhergegangen Zelda-Abenteuern kannte. Diese Enttäuschung wich jedoch schnell purer Begeisterung, als sich mir nach und nach die Welt von Hyrule im Laufe des Abenteuers offenbarte Seitdem zählt The Legend of Zelda: Ocarina of Time auch für mich zu den besten Videospielen aller Zeiten. Entsprechend groß war meine Vorfreude, als Nintendo die unglaublichen Gerüchte bestätigte, dass man sich an den Klassiker herangewagt hatte, um ein vollständiges Remake zu kreieren.

Nintendos bisherige Philosophie

Nintendo war schon immer für seine Innovationen in den Bereichen Steuerung, Gameplay und Spielinhalte bekannt. Damit gelang es dem japanischen Unternehmen immer wieder, sich so weit von der Konkurrenz zu distanzieren, bis diese gar keine mehr war. Während sich die anderen Big Player der Videospielindustrie vor allem auf modernste Technik und High End-Grafik konzentrierten, blieb Nintendo dessen traditionellen Schwerpunkte immer treu.

Nintendo spielt nun anders

Mit dem Remake von Star Fox schien man neue Werte entwickelt zu haben, denn die vorgestellte Grafik erinnerte mehr an eine moderne Unreal Engine, als alles was man bisher von Nintendo kannte. Damit war klar, dass uns mit dem Remake von Ocarina of Time keine einfache Neuauflage wie in der 3DS-Ära erwarten würde. Erinnert man sich an die späteren Releases von The Wind Waker HD, Twilight Princess HD und Skyward Sword HD weiß man, dass Nintendo zum Verkauf eines solchen Klassikers einen solchen Aufwand gar nicht nötig hätte. Trotzdem hat man sich bei diesem ganz besonderen Zelda-Schwergewicht für eine gigantische und damit sehr teure Entwicklungsarbeit entschieden.

Auch wenn die Bilder allein schon zu überzeugen wissen, haben mehrere unserer Redakteure das Remake bereits durchgespielt und herausgefunden, wie viel darin vom zeitlosen Klassiker vorhanden geblieben ist:

Wie beginnt die Story des bestbewerteten Videospiels aller Zeiten?

Der junge Link wächst in Ocarina of Time im friedlichen Kokiri-Wald auf. Er ist der einzige Bewohner, der keine eigene Fee an seiner Seite hat. Bis ihn eines schicksalhaften Morgens eine Fee aufsucht und damit eine Reise beginnt, die ihn weit über die Grenzen seiner vertrauten Heimat hinausführt. Was zunächst wie ein gewöhnliches Abenteuer beginnt, entwickelt sich schon bald zu einer epischen Geschichte über Freundschaft, Mut und Schicksal, sowie den Kampf zwischen Gut und Böse. Auf seiner Reise begegnet Link zahlreichen geheimnisvollen Orten und dessen unterschiedlichen Bewohnern. Doch um Hyrule vor dem Bösen zu retten, ist er nicht nur auf sich und seine Freunde angewiesen, auch ein besonderes Instrument und die Macht der Zeit werden dabei eine entscheidende Rolle spielen.

Zurück in Hyrule: Eine Reise, die noch immer begeistert

Schon in den ersten Bereichen von Ocarina of Time macht man mehrere Entdeckungen, die für das weitere Abenteuer von Bedeutung sind. Dieses Entdecken bildet die Grundidee mit der Shigeru Miyamoto, aus seinen Kindheitserlebnissen im Wald, die Zelda-Reihe geschaffen hat. Dieses Prinzip bleibt auch im ganzen Abenteuer bestehen. Am Ende der ersten Erkundungen hält man schließlich ein Schild und ein Schwert in den Händen und findet sich im allerersten Dungeon wieder. Natürlich geschieht das alles nicht, ohne dass wir uns bereits in einer tiefgründigen Geschichte befinden.

Eine Welt voller Geheimnisse, die man entdecken möchte

Im ersten Dungeon von Ocarina of Time muss man Rätsel mit dem Einsatz von Gegenständen lösen. Dabei begegnet vielen Ungeheuern und einen unheimlichen Monster als Endgegner. Nicht aber, ohne dass man dafür ein Herz mehr in der Energieleiste bekommt und einen neuen, nützlichen, Gegenstand oder Waffe mit sich nimmt, welche uns für das restliche Spiel immer wieder neue Wege ermöglichen wird. Im Anschluss verlässt Link erstmals den Wald und befindet sich, im Verhältnis zum bisherigen Abenteuers, in einer gigantischen Steppe wieder, die verschiedene Orte des Königreichs miteinander verbindet. Erst jetzt geht die eigentliche Reise los, denn jeder dieser Orte braucht unseren Helden.

Was macht Ocarina of Time so besonders?

Bis hierhin klingt alles nach einem damals üblichen The Legend of Zelda-Abenteuer. Nur, dass es in Ocarina of Time erstmals vollständig in 3D stattfindet. Doch nun kommt die Okarina ins Spiel. Mit ihr erlernt Link im Laufe des Abenteuers immer mehr Lieder, die mithilfe bestimmter Tastenkombinationen gespielt werden müssen, um im Spiel voranzukommen. Hinzu kommt die Möglichkeit, durch einen Zeitsprung zwischen zwei unterschiedlichen Zeitperioden zu wechseln. Dadurch verändert sich nicht nur die Spielwelt drastisch, sondern auch Link selbst, der vom jungen Helden zum Erwachsenen heranreift. Diese Mechanik eröffnete den Entwicklern zahlreiche kreative Möglichkeiten, die sie auf ausgesprochen clevere Weise zu nutzen wussten.

Die zeitlosen Stärken, die jedes Videospiel haben sollte

Trotz der epischen Inszenierung von Ocarina of Time fühlt sich das Gameplay wunderbar arcadehaft an. Das unterstreichen beispielsweise jene unverkennbaren Sounds beim Einsammeln von Gegenständen, die an klassische Spielhallenautomaten erinnern. Die Kämpfe basieren auf direkter Action, Timing, Ausweichen und dem gezielten Einsatz von Items. Möglich wurde dieses Kampfsystem vor allem durch das damals neu entwickelte „Z-Targeting„, welches noch heute in zahlreichen modernen Videospielen Anwendung findet. Die Inspiration dafür holten sich die Entwickler unter anderem aus Samurai-Kämpfen, bei denen sich ein Kämpfer mehreren Gegnern gleichzeitig stellen muss.

Der spielerische Fortschritt spiegelt sich in Ocarina of Time vor allem in der wachsenden Anzahl an Herzen, neuen Gegenständen, Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenständen wider. Abseits der eigentlichen Hauptgeschichte kann man jederzeit zahlreichen Nebenaufgaben nachgehen, die das Abenteuer zwar nicht direkt vorantreiben, dafür aber bestens zu unterhalten wissen. Auch Schießbuden und Angeln gehören zu Links Freizeitbeschäftigungen.

Dungeons, Rätsel und Bosse: Hier zeigt Zelda seine wahre Stärke

Waren die Dungeons bereits in den 2D-Abenteuern abwechslungsreich gestaltet, konnten sich die Entwickler mit dem Sprung in die dritte Dimension bei Rätseln und Leveldesign noch einmal völlig neu austoben. Auch die Bossgegner erreichten in Ocarina of Time wortwörtlich eine neue Dimension. Um den Umfang einmal zu verdeutlichen: Ocarina of Time bietet insgesamt 84 unterschiedliche Gegnertypen! Viele moderne Videospiele verfügen nicht über eine solche Vielfalt.

Was hat Nintendo nach 28 Jahren verändert?

Schon ganz zu Beginn des Ocarina of Time Remakes merkt man, dass das Spiel viel detaillierter ausgearbeitet wurde. Die Umgebungen wurden vollständig neu interpretiert und erheblich erweitert. Auch sind in den Texten zahlreiche neue Dialoge hinzugekommen, von denen einige sogar vertont worden sind. Die Zwischensequenzen werden nun wie in einem Film inszeniert. Dadurch wiegen die Ereignisse emotionaler denn je. Beispielsweise hat mich dadurch das frühe Schicksal des großen Deku-Baumes schwerer denn je getroffen.

Besonders ist dabei hervorzuheben, dass Nintendo sowohl bei der Erweiterung der Spielwelt als auch bei den neuen Dialogen stets darauf geachtet hat, dem Original treu zu bleiben. Kein Objekt wirkt wie ein Fremdkörper und kein neuer Satz hört sich unpassend an. Gerade in modernen Remakes kam es immer wieder vor, dass dabei die Persönlichkeiten der Figuren verfälscht wurden. Im Remake von Ocarina of Time hingegen hat man ein bemerkenswert gutes Gespür bewiesen und die Präsentation des Klassikers sinnvoll erweitert.

Was hat Link neues gelernt?

Nicht nur umgebungs- und erzähltechnisch wurde erweitert, auch im Gameplay hat man versucht im Remake von Ocarina of Time sinnvolle Veränderungen vorzunehmen. Es hat sich im Original immer unglaublich seltsam angefühlt, dass Link nicht per Knopfdruck springen konnte, schließlich ist das eine Technik, welche seit Donkey Kong (1981) nicht wegzudenken ist. Es hat zwar erstaunlich gut ohne funktioniert, wurde aber nun im Remake neu erfunden und hat zur Folge, dass Link sich in Hyrule freier denn je bewegen kann. Zudem kann er jetzt auch schneller Rennen und Schwimmen.

Neue Steuern in Hyrule

Eine tolle Neuerung ist, dass man die Melodien nicht mehr zwingend eingeben muss, sondern über ein beliebiges Instrument oder durch Summen eingeben kann. Die Kamera lässt sich jetzt jederzeit in alle Richtungen drehen. Hier ist zu erwähnen, dass man damit auch die Möglichkeit hat in eine Top Down-Ansicht zu wechseln, sodass Ocarina of Time wie das allererste The Legend of Zelda (1986) aussehen kann. Während man im Original im Laufe des Spiels irgendwann nicht mehr wusste, wohin mit den gesammelten Rubinen, muss man nun im Remake von Ocarina of Time größere Beträge an die Großen Feen zahlen, um neue Fähigkeiten zu erhalten. Das klingt zunächst nach einer künstlichen Verlängerung des Abenteuers, was ich jedoch nicht bestätigen kann. Ich hatte stets genügend Rubine im Geldbeutel, wenn ich einer dieser holden Feen begegnet bin.

Noch nie hat ein Nintendo Spiel so ausgesehen!

Als Nintendo die ersten Bilder vom Remake von Ocarina of Time präsentierte, konnte man kaum glauben, was man da zu sehen bekam. Es ist das erste Zelda-Abenteuer, das sich grafisch auf einem Niveau bewegt, wie man es sonst nur von aufwendigen PC-Spielen mit moderner Unreal Engine kennt. Nicht nur glänzt und leuchtet alles, auch die Umgebungen erwachen regelrecht zum Leben. Es wirkt, als wären die Rendergrafiken, die in den 90er-Jahren für Artworks verwendet wurden, plötzlich zum Leben erwacht wären. Haare, Grashalme und Pflanzen reagieren auf Wind und Berührungen. Selbst Link bewegt sich unglaublich realistisch. Besonders beim Treppensteigen sollte man ihn einmal genauer beobachten. Allein der Nebeleffekt ist etwas, das ich so noch nie in einem Videospiel gesehen habe.

Kulleraugen

Um das Ganze dennoch nicht zu realistisch wirken zu lassen, hat man sich beim Grafikstil im Remake von Ocarina of Time bewusst an puppenartigen Gesichtern orientiert. Der junge Link mit seinen großen Kulleraugen wirkt geradezu niedlich, während der erwachsene Link durchaus adrett. Besonders seine Rüstungen waren noch nie so detailliert. Auch die übrigen Figuren haben ihren ganz eigenen Charakter erhalten. Ihre Gesichter wirken bewusst etwas eigenwillig und verleihen ihnen einen unverwechselbaren Charme.

Wie schlägt sich die Grafik aus technischer Sicht?

Besonders beeindruckend ist auch, wie nahtlos man sich durch die Spielwelt vom Remake von Ocarina of Time bewegt. Betritt man ein Haus oder eine Höhle, wird man nicht durch einen Ladebildschirm aus dem Spielgeschehen gerissen. Gerade wenn sich hinter einem unscheinbaren Eingang ein prächtiger Feenbrunnen verbirgt, ist der Übergang besonders eindrucksvoll. Verlässt man diesen anschließend wieder, findet man sich in einer völlig anderen Umgebung wieder. Dennoch gibt es auch Ladebildschirme, die Nintendo offenbar bewusst eingesetzt hat. Das dürfte teilweise auch mit den enormen Größenunterschieden zwischen der Steppe und den einzelnen Schauplätzen zusammenhängen. Da die Ladezeiten jedoch sekundenkurz ausfallen, stört man sich daran kaum. Auch die Bildrate bleibt tatsächlich jederzeit mit 60 Bildern konstant. Wow!

Wenn wenige Töne Erinnerungen wecken

Wenn ein Videospiel bereits ein Instrument im Namen trägt, ist klar, dass die Musikstücke nicht nur zahlreich, sondern auch entsprechend episch ausfallen müssen. Unter der Feder von Koji Kondo war das natürlich der Fall. Man denke nur an das Waldthema „Sarias Lied“, das offenbar Inspiration bei Gustav Holst gefunden hat. Für das Remakevon Ocarina of Time wurden die Musikstücke natürlich neu aufgenommen und teilweise neu arrangiert. Das gilt besonders für die Umgebungen bei Nacht, für die es nun eigene musikalische Arrangements gibt. Schließlich verändert sich die Tageszeit im Remake erstmals auch in den Dörfern!

Doch nicht nur die Musik überzeugt. Auch das übrige Sounddesign, sei es beim Öffnen der Schatztruhen, beim Eintauchen ins Wasser bis hin über die nächtlichen Umgebungsgeräusche: alles klingt hervorragend. Das Remake von Ocarina of Time ist eines der besten Klangerlebnisse, die ich jemals in einem Videospiel erlebt habe.

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Fazit zu The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Egal, ob man das Videospiel je gespielt hat oder nicht: The Legend of Zelda: Ocarina of Time ist jedem Videospieler ein Begriff. Der Ruf, den dieses Meisterwerk genießt, setzt sich auch 28 Jahre später fort. Dieser Titel gilt nicht ohne Grund als Paradebeispiel für perfektes Pacing. Jeder noch so kleine Schritt führt uns in eine immer größer werdende Welt. Und gerade wenn man glaubt, bereits alles gesehen zu haben, wird man erneut überrascht. Bis dann noch ein Zeitsprung folgt! Während viele moderne Titel unter ihren obligatorischen Open Worlds leiden, beweist Ocarina of Time, dass eine Spielwelt nicht gigantisch sein muss, sondern nur so groß, wie es der Story dient und auch, dass ein episches Abenteuer durchaus einer klaren Linie folgen kann.

Nintendo hat mit dem Remake von Ocarina of Time einen Liebesbrief geschrieben. Nicht nur an die Fans, sondern auch an die Entwickler des Originals. Ein derart aufwendiges und modernes Remake eines fast drei Jahrzehnte alten Klassikers zu erschaffen, obwohl ein einfacher HD-Port deutlich weniger Aufwand bedeutet hätte, ist bemerkenswert. Das Spiel ausgerechnet im selben Monat wie eines der meisterwarteten Videospiele der Konkurrenz zu veröffentlichen, ist ein weiterer gewagter Schritt. Die Fans haben es Nintendo gedankt. Es ist sehr, sehr lange her, dass wir weltweit endlose Menschenschlangen vor den Geschäften gesehen haben. Insbesondere in einer Zeit, in der man Spiele bequem direkt herunterladen kann. Doch genau das ist tatsächlich passiert!

Nintendo hat 1998 mit Ocarina of Time etwas Unglaubliches geschaffen und seiner Legende nun durch den respektvollen Umgang mit dem Remake weitere Kapitel hinzugefügt. Aus dem bestbewerteten Videospiel aller Zeiten ist nun auch das schönste Videospiel geworden, das Nintendo je erschaffen hat.

Das Durchspielen vom Remake von Ocarina of Time fühlte sich für mich wie eine Wiederbegegnung mit vielen alten, lieb gewonnenen Freunden an, mit denen ich teilweise längst vergessene Geschichten noch einmal erleben durfte. Der Abspann hat mir schließlich überraschend Tränen in die Augen getrieben. Ein echte Core Memory wurde wachgerufen! Danke Nintendo!

Quelle: youtube.com via NintendoDE

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Test-System: Nintendo Switch 2