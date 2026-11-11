Zelda: Ocarina of Time Remake versteckt offenbar Hinweise auf Majora’s Mask! 

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Ein YouTuber hat versteckte Dialoge des Remakes von The Legend of Zelda: Ocarina of Time entdeckt. Die Funde sorgen nun für Spekulationen für ein Amiibo von Skull Kid, einer der Schlüsselfiguren aus Majora’s Mask bis hin über ein mögliches Remake des Nachfolgers.

Was lösen die kommenden Amiibos im Spiel aus?

Mit den angekündigten Amiibos von Junge Zelda und Junger Link kann man unteranderem eigene Masken freischalten. Es handelt sich um eine Prinzessinnen-Maske und die Feenjungen-Maske. Je nachdem welche Maske Link trägt, lösen diese unterschiedliche Reaktionen der Charaktere, denen man begegnet, aus.

Was hat der YouTuber genau entdeckt?

Mithilfe speziell vorbereiteter NFC-Tags konnte der YouTuber lesen, welche Dialoge mit den jeweiligen Masken geführt werden. Diese fand er unter den Bezeichnungen„Mask_102“ für die Prinzessinnen-Maske und „Mask_101“ für die Feenjungen-Maske. Überraschenderweise fand er dabei eine Maske mit der Bezeichnung „Mask_103“, dessen dazugehörigen Textzeilen lassen auf eine fremdartige und unheimliche Maske schließen, auf welche die Charaktere im Abenteuer offenbar ängstlich reagieren. Da sich diese Dialoge zu keiner der beiden bekannten Masken zuordnen lassen, könnte es sich um eine bislang unangekündigte Maske handeln.

Um welche Maske könnte es sich handeln?

Wer Zelda kennt, der weiß, dass es in der ganzen Reihe nur eine Maske gäbe, welche auf die Beschreibung passen würde. Da man offenbar für eine weitere Maske ein weiteres Amiibo bräuchte, kann es sich nur um Skull Kid handeln, welcher die Majoras Maske trägt. Nur zu ihr würden die ungewöhnlich ängstlichen Reaktionen der Charaktere passen. Darüber hinaus könnte die Maske über die besondere Eigenschaft verfügen, dass Monster ihren Träger nicht angreifen.

Was hat das zu bedeuten?

Es könnte sich tatsächlich lediglich um ein noch nicht angekündigtes Amiibo oder eine weitere, noch unbekannte Möglichkeit im Spiel handeln, welche die Referenzen an den Nachfolger auslösen. Aus den Inhalten allein lässt sich aber nicht hundertprozentig ableiten, dass entsprechende Zusatzinhalte oder ein weiteres Remake tatsächlich geplant wären. Es könnte auch übriggebliebene Daten aus der Entwicklung sein.

Wie auch immer. In Anbetracht des Erfolgs des Remakes von Ocarina of Time wäre eine Neuauflage des Nachfolgers nicht unwahrscheinlich. Bis dahin freuen wir uns über das aktuelle Remake eines der bestbewerteten Videospiele aller Zeiten, dessen Neuinterpretation auf der ganzen Welt gerade für Begeisterung sorgt.

Quelle: YouTube.com via AustinJohnPlays