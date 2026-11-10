Nintendo Switch 2 könnte noch teurer werden! Nintendo-Chef warnt vor steigenden Kosten

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Nintendo Switch 2 könnte in Zukunft noch teurer werden. Nachdem Nintendo den Preis seiner Konsole in Europa erst im September auf 499,99 Euro erhöht hat, warnt Präsident Shuntaro Furukawa nun vor weiter steigenden Herstellungskosten. Sollte das Unternehmen diese langfristig nicht mehr selbst auffangen können, wären zusätzliche Preiserhöhungen möglich. Eine konkrete Entscheidung gibt es allerdings noch nicht.

Die Aussage stammt aus der offiziellen Fragerunde zu Nintendos Geschäftszahlen vom 06. November 2026. Dort wurde Furukawa gefragt, wie der Konzern auf steigende Bauteilpreise reagiert und unter welchen Umständen bestehende Produkte erneut teurer werden könnten.

Nintendo möchte den Switch 2-Preis möglichst stabil halten

Furukawa erklärt, dass die Herstellungskosten derzeit durch verschiedene äußere Faktoren steigen. Nintendo versucht deshalb, effizienter zu produzieren und einen Teil der zusätzlichen Ausgaben selbst zu übernehmen.

Solange die Kosten nur moderat zunehmen, möchte das Unternehmen die Verkaufspreise möglichst unverändert lassen.

Doch diese Strategie hat Grenzen. Furukawa macht deutlich, dass Nintendo langfristig über neue Preise nachdenken müsse, falls die zusätzlichen Kosten die Profitabilität zu stark belasten.

Wenn wir die Kosten durch unsere eigenen Anstrengungen nicht mehr auffangen können, müssen wir Preisanpassungen in Betracht ziehen.

Damit kündigt Nintendo keine weitere Preiserhöhung an. Der Konzern erklärt lediglich, unter welchen wirtschaftlichen Voraussetzungen ein solcher Schritt notwendig werden könnte.

Switch 2 kostet in Österreich bereits 499,99 Euro

Für österreichische Videospieler ist die Aussage besonders interessant. Ursprünglich kostete die Switch 2 im europäischen Nintendo-Store 469,99 Euro. Seit dem 01. September 2026 verlangt Nintendo 499,99 Euro für die Konsole ohne ein einziges Spiel.

Hinter den steigenden Kosten stecken unter anderem teurere Speicherchips. Besonders die starke Nachfrage nach Speicher für Rechenzentren und KI-Anwendungen setzt den Markt immer weiter unter Druck.

Könnten auch Nintendo-Spiele teurer werden?

Interessanterweise beschränkt sich das Problem nicht auf die Konsole. Furukawa bestätigt, dass steigende Speicherpreise auch physische Spiele betreffen, weil deren Module entsprechende Speicherbausteine benötigen. Die Auswirkungen seien allerdings geringer als bei der Hardware. Nintendo plane deshalb keine pauschale Preiserhöhung für sämtliche Spiele.

Stattdessen werde weiterhin für jeden Titel einzeln entschieden, welcher Preis angesichts des Inhalts und des gebotenen Spielerlebnisses angemessen sei. Die höheren Herstellungskosten dürften sich zudem erst schrittweise vollständig bemerkbar machen. Ab dem dritten Geschäftsquartal kommen zunehmend Bauteile zum Einsatz, die Nintendo bereits zu höheren Preisen eingekauft hat.

Für Switch 2-Besitzer und potenzielle Käufer bedeutet das vorerst keine unmittelbare Änderung. Der offizielle europäische Preis bleibt bei 499,99 Euro. Nintendo schließt eine weitere Erhöhung langfristig aber ausdrücklich nicht aus. Ob die Konsole tatsächlich die 500-Euro-Marke überschreitet, hängt davon ab, wie sich die Herstellungskosten und die wirtschaftliche Situation des Unternehmens entwickeln.