Nintendo verliert wichtigen Switch-Hersteller! Was wird jetzt aus physischen Spielen?

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Ausgerechnet ein langjähriger Nintendo-Zulieferer verabschiedet sich aus der Produktion klassischer Spielmodule. Der taiwanische Speicherhersteller Macronix, einer der wichtigsten Lieferanten für „Nintendo Switch“-Cartridges, stellt sein ROM-Geschäft schrittweise ein. Damit verliert Nintendo einen bedeutenden Partner für physische Spiele. Für Besitzer einer Nintendo Switch 2 gibt es allerdings vorerst Entwarnung.

Die Entscheidung bestätigte Macronix-Chef Miin Wu im Rahmen der jüngsten Geschäftszahlen, wie die Taipei Times berichtet. Das Unternehmen will seine Produktionskapazitäten künftig stärker für Speicherchips nutzen, die vor allem in Rechenzentren und KI-Systemen gefragt sind. Klassische ROM-Chips für Spielmodule werden dagegen zunehmend zum Nebengeschäft.

Wie drastisch sich die Situation verändert hat, zeigen die Zahlen. Der Umsatz mit ROM-Produkten sank innerhalb eines Jahres um 39 Prozent. Ihr Anteil am Gesamtgeschäft fiel von 26 auf nur noch 5 Prozent. Gleichzeitig verzeichnet Macronix bei anderen Speichertechnologien eine deutlich höhere Nachfrage.

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Warum die Nintendo Switch 2 kaum betroffen sein dürfte

Zunächst klingt der Rückzug nach einer schlechten Nachricht für Sammler. Schließlich setzt Nintendo auch bei der Switch 2 weiterhin auf physische Spiele. Die Situation ist allerdings weniger dramatisch, als es zunächst scheint.

Macronix produziert vor allem Speicherchips für die ursprüngliche Nintendo Switch. Bei den Modulen der Switch 2 kommen hauptsächlich Komponenten anderer Hersteller zum Einsatz, darunter Rohm. Wie die Lieferketten genau aufgeteilt sind, ist öffentlich nicht vollständig bekannt. Ein unmittelbarer Produktionsstopp für Switch 2-Spiele ist deshalb nicht zu erwarten. Auch für die erste Switch existieren weitere Zulieferer. Allerdings könnte die geringere Zahl an Herstellern langfristig die Produktionskosten bestimmter Cartridges erhöhen.

Werden Game-Key Cards jetzt noch wichtiger?

Für Publisher könnte der Rückzug dennoch Folgen haben. Vollwertige Spielmodule benötigen ausreichend Speicherplatz für die eigentlichen Spieldaten. Das verursacht Kosten, die besonders bei größeren Spielen ins Gewicht fallen.

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Eine günstigere Alternative sind Game-Key Cards. Diese enthalten nicht das vollständige Spiel, sondern dienen als physischer Lizenznachweis. Die Spieldaten müssen zunächst aus dem Internet heruntergeladen werden. Gerade Sammler kritisieren dieses Konzept, weil die Spiele damit nicht vollständig auf dem Modul vorliegen.

Besonders interessant ist die Entwicklung, weil Macronix zuvor noch Hoffnungen auf größere Switch 2-Module mit mehr als 64 GB Speicher geweckt hatte. Der nun angekündigte Rückzug betrifft zwar die ROM-Produktion und nicht sämtliche Speichertechnologien des Unternehmens. Er zeigt aber, wie stark sich die Prioritäten der Chipindustrie verändert haben.

Nintendo selbst hält weiterhin an physischen Spielen fest. Einen Abschied von klassischen Cartridges hat der Konzern nicht angekündigt. Wer seine Spiele lieber ins Regal stellt, muss deshalb vorerst keinen vollständigen Wechsel zum digitalen Vertrieb befürchten. Noch nicht.

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