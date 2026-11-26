Sinan Huemer Ich bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass mich ausgerechnet GTA 6 einmal an die gute alte Moorhuhnjagd erinnern würde.

Wer Ende der Neunziger und Anfang der 2000er vor einem PC gesessen ist, kennt das Phänomen vermutlich noch. Überall wurden Moorhühner abgeschossen, Highscores verglichen und eigentlich harmlose Büropausen in ausgewachsene Jagdsessions verwandelt. Und jetzt stehe ich in einer Bar in Leonida vor einem Spielautomaten, der ziemlich genau dieses Gefühl wieder aufleben lässt.

„Bang for Your Buck“: GTA 6 Moorhuhnjagd mit Geweih

Der Automat heißt Bang for Your Buck. Und schon der Name verrät, dass Rockstar hier wieder einmal seinen eigenen Humor auspackt. Wobei die ECHTE Vorlage wohl eher der amerikanische Arcade-Klassiker Big Buck Hunter sein dürfte. Bei uns weckt das Spielprinzip aber sofort Erinnerungen an Moorhuhn.

Vor dem Bildschirm sind zwei Plastikgewehre montiert. Spiel starten, zielen, schießen. Mehr muss man eigentlich nicht wissen. Auf dem Bildschirm zieht eine ganze Tierparade durch den Wald: Hirsche, Hirschkühe, Hasen und Eichhörnchen. Zwischendurch tauchen auch Bonusobjekte auf.

Die Aufgabe ist simpel: Möglichst viele Punkte sammeln, indem ihr die männlichen Hirsche trefft. Die Hirschkühe lasst ihr besser in Ruhe! Die sollen nämlich ausdrücklich überleben.

Von der Jagdflinte zum Maschinengewehr

Anfangs ballert ihr mit einem Gewehr beziehungsweise einer Schrotflinte auf alles, was euch Punkte bringt. Irgendwann hatte ich dann plötzlich ein Maschinengewehr in der Hand. Warum? Gute Frage. Einen entsprechenden Bonus hatte ich meines Wissens jedenfalls nicht eingesammelt.

Die ganze Sache ist herrlich übertrieben, ziemlich brachial und auf eine sehr typische Rockstar-Art absurd. Dazu gibt es eine Highscore-Jagd, die erstaunlich schnell dazu verleitet, doch noch eine weitere Runde zu spielen.

Ich wollte eigentlich nur kurz schauen, was dieser Automat kann. Stattdessen stand ich da und jagte digitale Hirsche, als hätten wir wieder das Jahr 2000.

Wer die Automaten sucht, sollte in den Bars und Lokalen von Leonida die Augen offen halten. Ich hab dieses gute Stück in einer Bar in Millport gefunden zu der es eine eigene Geschichte gibt. Vielleicht entdeckt ihr dort ebenfalls eine schöne Erinnerung an die alten PC-Zeiten. Nur eben mit deutlich mehr Geweih.