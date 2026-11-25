Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Grand Theft Auto VI (GTA 6) ist gerade einmal wenige Tage erhältlich und während viele Spieler möglichst schnell die Geschichte erleben wollen, haben andere ganz andere Pläne. Ein Spieler möchte beispielsweise überhaupt nicht weitermachen. Er sitzt lieber gemütlich auf seiner Terrasse, genießt den Ausblick aufs Wasser und fragt sich, ob das Leben nicht einfach für immer so bleiben könnte. Der Grund dafür ist ausgerechnet Lucia, die zweite Hauptfigur von Rockstars neuem Open-World-Spiel.

Auf Reddit.com veröffentlichte Nutzer ZeektheFeek einen Screenshot, auf dem Jason entspannt auf seiner Terrasse sitzt und ein Getränk genießt. Dazu stellt er eine simple Frage: Würde das Leben für immer so friedlich bleiben, wenn er Lucia einfach nicht abholt?

Der Beitrag traf offenbar einen Nerv. Zehntausende Spieler reagierten darauf und in den Kommentaren entwickelte sich eine Diskussion darüber, wie angenehm das Leben in GTA 6 eigentlich sein kann, solange man die Hauptgeschichte ignoriert.

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GTA 6: Warum sollte Jason sein schönes Leben überhaupt aufgeben?

Gerade der Anfang von GTA 6 vermittelt ein überraschend entspanntes Lebensgefühl. Jason wohnt in Key Lento in einem Haus direkt am Wasser. Es gibt eine Terrasse, Platz zum Entspannen und eine wunderschöne Aussicht. Dazu kommen Autos, Boote und jede Menge Möglichkeiten, die Umgebung zu erkunden.

Eigentlich könnte es Jason kaum besser gehen. Zumindest dann, wenn man seine kriminellen Verpflichtungen ausblendet. Ein Reddit-Nutzer bringt es sinngemäß auf den Punkt: Ein Haus am Wasser, ein Grill und ein kaltes Bier mit dieser Aussicht? Da würde er sich noch vor dem Ende des Tutorials aus dem Verbrecherleben zurückziehen. Lucia könne sich schließlich selbst ein Taxi nehmen.

Andere Spieler stimmen zu. Besonders interessant finden sie, dass Jasons Unterkunft innerhalb der Spielgeschichte eher als heruntergekommen dargestellt wird. In der Realität wäre ein vergleichbares Grundstück direkt am Wasser in Florida vermutlich ein kleines Vermögen wert. Allerdings gehört Jason das Haus nicht einmal selbst. Es gehört Brian Heder, der ihn dort wohnen lässt. Trotzdem würden einige Fans offenbar nur zu gerne mit ihm tauschen.

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Spieler vergleichen die Situation mit Red Dead Redemption 2

Besonders häufig fällt in den Kommentaren der Vergleich mit Red Dead Redemption 2. Auch dort gab es Spieler, die bestimmte Story-Missionen möglichst lange hinauszögerten, um das friedliche Lagerleben mit Arthur Morgan und der Van-der-Linde-Gang genießen zu können.

Ein Nutzer berichtet sogar, dass er beinahe 300 Stunden in Hernand verbracht habe, bevor er die Geschichte weiterführte. Andere erinnern sich daran, wie sie in Red Dead Redemption 2 stundenlang im Lager Horseshoe Overlook geblieben sind, obwohl längst neue Missionen verfügbar waren. Auch Cyberpunk 2077 wird erwähnt. Dort wurde die Aufgabe, Hanako im Embers zu treffen, für viele Spieler zum Sinnbild einer Hauptmission, die man lieber auf später verschiebt.

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In GTA 6 scheint nun das Abholen von Lucia eine ähnliche Rolle einzunehmen. Nicht unbedingt, weil Spieler die Figur nicht mögen, sondern weil sie das Leben in Key Lento noch ein wenig länger genießen möchten. Gemütlich!

Kann man Lucia in GTA 6 tatsächlich für immer ignorieren?

Ganz so einfach ist es offenbar nicht. Mehrere Spieler berichten in der Diskussion, dass Lucia irgendwann ungeduldig wird, wenn Jason sie nicht abholt. Laut ihren Erfahrungen meldet sie sich telefonisch und kündigt an, selbst mit dem Bus zu kommen. Wer die entsprechende Mission hinauszögert, kann die offene Spielwelt zunächst weiter erkunden. Daraus lässt sich allerdings nicht schließen, dass man Lucia dauerhaft aus der Geschichte heraushalten kann.

Die eigentliche Pointe des Reddit-Beitrags liegt ohnehin woanders. Rockstar Games hat eine offene Spielwelt geschaffen, in der manche Spieler bereits nach wenigen Stunden überhaupt keinen Grund mehr sehen, die Geschichte voranzutreiben. Vielleicht ist genau das eines der größten Komplimente, die Spieler Grand Theft Auto VI derzeit machen können.

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