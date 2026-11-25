Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

PlayStation hat sich den nächsten großen Rollenspiel-Blockbuster für seine Marketingstrategie gesichert. Nach GTA 6 wird auch The Witcher 4 künftig gemeinsam mit PlayStation beworben. CD Projekt Red hat am 24. November 2026 eine entsprechende Vereinbarung mit Sony Interactive Entertainment unterzeichnet. Für Microsoft ist das durchaus bemerkenswert. Schließlich hatte der polnische Entwickler bei seinen früheren Spielen eng mit Xbox zusammengearbeitet.

Die Bestätigung stammt direkt aus dem aktuellen Geschäftsbericht von CD Projekt Red. Darin erklärt das Unternehmen, dass die neue Partnerschaft sowohl die Vermarktung von The Witcher 4 als auch die Verfügbarkeit seiner Spiele auf PlayStation und innerhalb von PlayStation Plus umfasst.

Finanzchef Piotr Nielubowicz bestätigte die Zusammenarbeit zusätzlich während der Präsentation der Quartalszahlen:

Wir haben neue Partnerschaftsvereinbarungen mit Sony Interactive Entertainment unterzeichnet, einschließlich unserer Zusammenarbeit bei der kommenden Marketingkampagne für The Witcher 4.

Für Sony ist das ein weiterer wichtiger Erfolg. Denn The Witcher 4 gehört zu den meisterwarteten Rollenspielen der kommenden Jahre.

Wird The Witcher 4 jetzt ein PlayStation-Exklusivspiel?

Nein. Der neue Marketingvertrag bedeutet keine PlayStation-Exklusivität. The Witcher 4 ist weiterhin für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S vorgesehen. Was die Vereinbarung konkret beinhaltet, ist noch nicht bekannt. Denkbar sind gemeinsame Werbekampagnen, Trailer mit PlayStation-Branding und größere Präsentationen bei zukünftigen PlayStation-Events. Offiziell angekündigt wurde davon allerdings noch nichts.

Eine ähnliche Strategie verfolgt Sony bereits bei GTA 6. Rockstar Games und PlayStation arbeiteten bei der Vermarktung des Open-World-Blockbusters eng zusammen. Das sorgte dafür, dass die PS5 in vielen Werbekampagnen besonders stark im Mittelpunkt stand. Bei The Witcher 4 könnte Sony nun einen vergleichbaren Ansatz verfolgen. Gerade für ein großes Rollenspiel mit einer enormen Fangemeinde dürfte eine solche Partnerschaft wirtschaftlich interessant sein.

Interessant ist vor allem der Wechsel gegenüber früheren CD-Projekt-Veröffentlichungen. Cyberpunk 2077 wurde seinerzeit prominent auf Microsofts E3-Pressekonferenz vorgestellt. Dort sorgte 2019 auch der überraschende Auftritt von Keanu Reeves für Aufsehen. Später erschien sogar eine speziell gestaltete Xbox One X im Cyberpunk-Design.

Auch PlayStation Plus ist Teil der neuen Zusammenarbeit

Die Vereinbarung geht über The Witcher 4 hinaus. CD Projekt Red bestätigt ausdrücklich, dass die neuen Verträge auch Spiele des Unternehmens innerhalb von PlayStation Plus betreffen. Das polnische Studio hat in der Vergangenheit bereits mit Sony bei der Aufnahme seiner Spiele in den Abonnementdienst zusammengearbeitet. Die neue Vereinbarung könnte diese Zusammenarbeit weiter ausbauen.

Für PlayStation-Spieler ist das grundsätzlich eine interessante Entwicklung. Ob dadurch künftig weitere Witcher-Spiele oder Cyberpunk-Inhalte im Abo landen, muss sich aber erst zeigen.

Neben der neuen Sony-Partnerschaft hat CD Projekt Red auch den geplanten Veröffentlichungszeitraum bestätigt. The Witcher 4 ist weiterhin für 2028 vorgesehen. Ein konkretes Erscheinungsdatum gibt es noch nicht.