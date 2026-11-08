PS6 ohne Heimkonsole? Ex-PlayStation-Chef warnt Sony vor einem großen Fehler!

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Sony Interactive Entertainment (kurz: SIE) könnte mit einem neuen PlayStation-Handheld einen großen Erfolg feiern. Doch ausgerechnet der ehemalige PlayStation-Chef Shawn Layden warnt davor, gleichzeitig die PlayStation 6 auf den Markt zu bringen. Seiner Meinung nach wäre es ein Fehler, zwei unterschiedliche Spielsysteme parallel aufzubauen und zu vermarkten. Dabei erinnert er an eine Zeit, in der Sony bereits mit genau diesem Problem zu kämpfen hatte.

Im Podcast The Trophy Room (via GamesRadar) erklärt Layden, dass Sony mit einem neuen Handheld durchaus große Chancen hätte. Voraussetzung wäre allerdings, dass sich das Unternehmen vollständig auf dieses Gerät konzentriert. Der frühere Manager bezweifelt, dass Sony zwei neue Plattformen gleichzeitig erfolgreich unterstützen könnte.

Wenn Sony als Nächstes ausschließlich einen Handheld veröffentlicht, haben sie meiner Meinung nach gute Erfolgschancen.

Die Aussage kommt zu einem interessanten Zeitpunkt. Seit Monaten kursieren Berichte, wonach Sony neben der PS6 auch einen eigenständigen Handheld entwickelt. Anders als PlayStation Portal soll dieser Spiele direkt ausführen können, ohne sie von einer PS5 streamen zu müssen. Offiziell angekündigt wurde ein solches Gerät bis heute nicht.

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Die PSP und PS3 zeigen, wo Sony bereits gescheitert ist

Layden kennt die Schwierigkeiten aus eigener Erfahrung. Während seiner Zeit bei PlayStation musste Sony gleichzeitig die PlayStation 3 und die PlayStation Portable unterstützen. Beide Plattformen benötigten eigene Spiele, Marketingkampagnen und technische Betreuung. Das führte laut Layden regelmäßig zu Konflikten bei der Verteilung der Ressourcen. Die Heimkonsole hatte innerhalb des Unternehmens meist Vorrang, weil sie ein größeres Publikum erreichte und höhere Umsätze versprach.

Selbst als sich die PSP hervorragend verkaufte, musste sich Layden nach eigenen Angaben gegenüber Sonys Finanzchef für schwache PS3-Verkaufszahlen rechtfertigen. Die Erfolge des Handhelds konnten die Probleme der Heimkonsole offenbar nicht ausgleichen.

Genau diese Situation könnte sich seiner Meinung nach mit einer PS6 und einem neuen Handheld wiederholen. Beide Geräte würden um Aufmerksamkeit, Entwicklerkapazitäten und Werbebudgets konkurrieren. Layden glaubt deshalb nicht, dass selbst ein großer Hersteller beide Plattformen gleichzeitig optimal unterstützen könnte.

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Was bedeutet das für die PlayStation 6?

Für SIE stellt sich damit eine interessante Frage. Sollte der Konzern tatsächlich zwei neue Geräte planen, müsste er entscheiden, wie stark sich deren Spielebibliotheken unterscheiden. Ein Handheld, der dieselben PS6-Spiele mit reduzierter Grafik ausführen könnte, wäre organisatorisch etwas anderes als eine vollständig eigenständige Plattform mit exklusiven Spielen.

Über die tatsächliche technische Umsetzung ist bislang allerdings wenig bekannt. Frühere Berichte sprechen von einem AMD-Prozessor und einer Leistung, die möglicherweise über jener der Xbox Series S liegen könnte. Diese Angaben stammen aus Leaks und wurden von Sony nicht bestätigt.

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Layden selbst fordert übrigens nicht grundsätzlich das Ende klassischer PlayStation-Konsolen. Seine Kritik richtet sich gegen die gleichzeitige Einführung und Unterstützung zweier unterschiedlicher Hardwareplattformen. Schon in einem früheren Interview hatte er davor gewarnt, dass Sony bei einer solchen Strategie Entwicklungskapazitäten und Marketingressourcen aufteilen müsste. Die neue Aussage bekräftigt diese Einschätzung.

SIE hat bislang weder einen PS6-Handheld noch einen offiziellen Veröffentlichungstermin für die nächste PlayStation-Generation bekannt gegeben. Ob das Unternehmen tatsächlich beide Geräte gleichzeitig auf den Markt bringen möchte, bleibt deshalb offen. Und ob der Handheld auch die PS6-Spiele abspielen kann ist noch fraglich.

Für Spieler wäre vor allem eines entscheidend: Ein neuer PlayStation-Handheld müsste langfristig ausreichend Spiele und Unterstützung erhalten. Genau daran könnte es laut Layden scheitern, wenn gleichzeitig die PlayStation 6 um dieselben Ressourcen konkurriert.

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